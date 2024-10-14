«Шансов у нас не было». Казань выиграла Кубок Легенд и продолжила доминировать!

Вслед за мужскими и женские команды разыграли второй трофей в сезоне – Кубок Легенд. Награды первого в истории турнира имени легендарной волейболистки, заслуженного мастера спорта, двукратной олимпийской чемпионки Инны Рыскаль нашли своего обладателя. И если в мужском финале команде Константина Брянского удалось остановить казанский «Зенит», то у девушек клуб из столицы Татарстана остался непобеждённым. Подопечным Зорана Терзича понадобилось всего 1 час 9 минут, чтобы поднять кубок над головой.

Пожалуй, даже в полуфинальном матче с калининградским «Локомотивом» у казанских волейболисток было больше напряжённых моментов и упорной борьбы, чем в матче с «Ленинградкой» за главный трофей. Александр Кашин, возглавивший жёлто-чёрных на этом турнире, решился на эксперимент в старте, переместив Анастасию Гарелик в доигровку, а Валерию Романову — в диагональ. Но ожидаемого результата эффект неожиданности не принёс. Казань с первых минут захватила лидерство и гнула свою линию на протяжении всей встречи.

«Матч не может быть лёгким, если это финал. Мы ожидали сюрприз от тренера «Ленинградки», и он его преподнёс. Однако мы с ним справились. Тактически сегодня сыграли очень и очень хорошо. Зачастую соперницам приходилось атаковать на тройном блоке. Блок, подача, защита — всё это у нас сегодня работало на высоком уровне. И атака, конечно, намного лучше, чем вчера. Если мы играем так, как сегодня, то нас трудно победить» — радовался после матча Зоран Терзич.

Кубок Легенд Фото: ЖВК «Динамо-Ак Барс»

Наставник казанского клуба не лукавил. «Динамо-Ак Барс» показало чёткую и ровную игру на протяжении всего матча, отработав как единый слаженный механизм. Подачей казанские волейболистки смогли расшатать приём соперниц, выбрав мишенью Романову — доигровщица выдала всего 14% позитива. Общекомандные цифры на приёме у клуба из Санкт-Петербурга тоже были далеки от идеала – 35%. Анне Озеровой пришлось изрядно потрудиться, чтобы обеспечить своих нападающих качественной передачей. А первые темпы Мельникова и Светник на двоих реализовали всего три мяча. Выбитый приём и отсутствие угрозы в центре сетки привели к тройному высоченному блоку для крайних игроков. И полному доминированию казанского клуба в этом элементе на протяжении всей встречи – 12:3 (шесть очков на счету Ирины Королёвой). К такому «Ленинградка» оказалась совсем не готова, реализовав всего 33% своих атак.

У «Динамо-Ак Барса» качество доводки с подачи тоже было катастрофическим – 28%. Но эти неточности удалось конвертировать в очень приличную реализацию — 49%. А Брайелин Мартинес показала и вовсе безупречную игру в нападении, забив 17 мячей из 28 с эффективностью 61%. Добавим сюда ещё очки на подаче и блоке, показатель полезности «+19» — и получим заслуженное звание MVP Кубка Легенд. Такой игре петербуржские волейболистки ничего не смогли противопоставить.

«Думаю, более или менее нормальной получилась только первая партия, дальше ничего содержательного не было. И шансов у нас не было никаких. По отношению к соперникам из Казани наша команда сегодня находится в том состоянии, в каком мы видим. Обещаю, что к Новому году это состояние будет уже другим», — слова главного тренера «Ленинградки» Александра Кашина.

Матч за бронзовые медали между калининградским «Локомотивом» и московским «Динамо» хоть и закончился также в трёх сетах, однако получился куда более зрелищным. В первом и третьем сетах команды вышли за рамки 25 очков. Но сказалась глубина скамейки бело-голубых, а точнее, её отсутствие.

Это была первая очная встреча в сезоне — и сразу с медальным значением. Обе команды хотели реабилитироваться за проигрыш в полуфинале. Настрой был запредельным, всем хотелось завершить Кубок Легенд на мажорной ноте. «Локомотив» оставил шестёрку, которая заканчивала игру с Казанью. Александр Кошкин решился на замену связующих, выпустив в старте Марию Смеленко. И это сыграло в плюс столичным волейболисткам.

Динамовкам удалось наладить качество приёма, доведя его до 54%, что значительно облегчило игру в нападении. Связующая сразу дала скорость на край, разрывая тем самым блок железнодорожниц. Наталия Гончарова, атак которой так не хватило в полуфинале, в этом матче вновь взяла на себя роль лидера. И справилась с ней, став с 19 очками самым результативным игроком в составе своей команды

.

Кубок Легенд Фото: ЖВК «Локомотив»

Решающим фактором в этой игре оказался блок — 11:7 в пользу Калининграда. Пусть разница и небольшая, но в ключевые моменты руки железнодорожниц отлавливали удары москвичек. Также отметим стабильную игру Веры Костючик, которая единственная из команды завершила матч с двузначной цифрой полезности – «+15».

«Безусловно, чувство удовлетворения есть. Довольны счётом, довольны составляющей игры, довольны форматом «Финала четырёх» — то внимание, которое уделяется развитию волейбола, обязательно принесёт свои плоды. Московское «Динамо» — грозный соперник. В каждом розыгрыше была упорнейшая борьба. Думаю, нам удалось победить за счёт своей спортивной злости. Мы контролировали количество ошибок, держали в уме вчерашний матч, и нам это удалось – на протяжении всего поединка, невзирая на то что счёт был равный, где-то и критичный», — подвёл итоги Кубка Легенд для своей команды главный тренер калининградок Андрей Воронков.

Вообще, эта встреча по своему содержанию получилась интереснее финала. Невероятно долгие розыгрыши, разнообразие в нападении и цепкая игра в защите с обеих сторон держали в напряжении на протяжении всего матча. В двух партиях всё могло сложиться в пользу «Динамо», но лазарет москвичек, куда попали сразу две доигровщицы — Ксения Купряшкина и Валерия Шевчук, не позволил Александру Кошкину сделать хоть какие-то замены на приёме. В ключевые моменты игроки «Локо» целенаправленно искали своей подачей Ольгу Юрьеву, которая пока нестабильна в этом компоненте: две ошибки и 32% позитива. И даже в таком усечённом составе из 10 игроков, москвички проявили характер и оказали достойное сопротивление. Но результат — 3:0 в пользу «Локомотива». Бронза едет в Калининград, а московское «Динамо» продолжает бороться с проблемами, навалившимися на команду на старте сезона.