«Кузбасс» снял корону с «Динамо». Москвичи едва избежали поражения!

В мужской волейбольной Суперлиге завершился 7-й тур. Лидер — казанский «Зенит» — не испытал проблем в Нижнем Новгороде. А вот его главный преследователь — московское «Динамо» — потеряло очки в Кемерове. А могли и вовсе уехать из Сибири с поражением. Рассказываем о главных событиях тура.

«Сняли корону — и пошли дальше»

Не далее как неделю назад «Динамо» и «Кузбасс» уже играли между собой в полуфинале Кубка Легенд. Борьбы тогда не получилось — москвичи уверенно победили, а на следующий день забрали трофей. Казалось, что в матче Суперлиги в Кемерове у команды Константина Брянского не возникнет проблем. Но эомциональная опустошённость дала о себе знать.

Если неудачу во втором сете можно было посчитать случайностью, то победу кемеровчан в третьей партии со счёта 11:17 уже никак нельзя было не принимать всерьёз. Разыгрался диагональный Егор Сиденко, а динамовцы, наоборот, с каждым мячом смотрелись всё бледнее.

Всё шло к победе хозяев в четырёх сетах. Брянский бросил в бой Максима Сапожкова, но герой финала Кубка Легенд сразу же попал под кемеровский блок — 13:18. Оставалось сделать последнее усилие, но здесь москвичи встрепенулись, а «Кузбасс» как будто испугался собственной прыти. Перестал получаться приём, а связующие как будто забыли про всех нападающих, кроме Сиденко. Того же поджидал динамовский блок. Трижды подряд Егор «зачехлился». Встреча перетекла на тай-брейк, где шансов сопернику москвичи уже не оставили — 15:4.

«Кузбасс» всегда настроен по-другому на домашней площадке. Мы знали, что играть будет непросто, но, давайте будем откровенны, мы сами дали много шансов для того, чтобы они почувствовали свою игру. Конечно, мы по ходу матча в первой и третьей партиях вели очень прилично и дали нас догнать и выиграть в нервном и достаточно длительном сете, и тут молодец Сиденко, он в конце ни разу не ошибся, очень здорово держал накал. Такие игры очень нужны, особенно после победы в Кубке Легенд – сняли корону и пошли дальше», — признался после матча Константин Брянский.

Алекно прервал череду неудач

«Зенит» после трёх поражений кряду ждал непростой выезд в Красноярск в гости к «Енисею». Правда, хозяева из-за повреждения лишились основного доигровщика Максима Бочарова. Но и без него сумели взять первый сет, в котором уступали 9:16.

«Енисей» — «Зенит» Санкт-Петербург Фото: vc-enisey.ru

«Когда ты обязан и должен выиграть, то присутствует напряжение, поэтому сегодня шесть-семь очков лидерства — ничего не значит. Именно за счёт этого стресса, потому что ты играешь без права на ошибку. Это тяжело, но мы справились. «Енисей» — сложнейшая команда, особенно у себя дома. Будь на месте ещё Бочаров, то стресс бы дольше продолжался. И, опять же, на «Енисей» я меньше всего смотрю, меня в первую очередь интересует моя команда. Были хорошие моменты, но вот это состояние команды, когда ты играешь без права на ошибку — тяжело даётся», — заявил Владимир Алекно в послематчевом интервью.

К счастью для петербуржцев, неудача первого сета не выбила их из колеи. Помогла подача — весь матч игроки «Зенита» создавали давление на принимающих красноярцев. Зенитовцы прервали серию поражений и закрепились на шестом месте.

МГТУ едва не выиграл второй матч

Столичный МГТУ мог одержать вторую победу в элите — игра в Сосновом Бору завершилась со счётом 23:21 в пользу хозяев в пятой партии. У гостей уже привычно был хорош Николай Зубов, но в этот раз ему активно помогал ветеран команды Макар Бестужев.

В пятом сете восемь раз «студенты» смогли отыграть матчбол, но на девятый раз атака Николая Зубова ушла в аут. Правда, при этом Денис Шенкель зацепил сетку, но судьи так и не смогли определить, что было раньше. В итоге решение оставили первоначальным, что вызвало возмущение москвичей. Сосновоборцы победили, но их игра пока оставляет противоречивые впечатления — удачные отрезки команды Александра Климкина чередуются с провальными. В этот раз «Динамо-ЛО» сыграло без номинальных диагональных — Назар Литвиненко травмирован, а Павел Авдоченко появлялся на площадке только в рамках двойной замены.

Что ещё было в туре

Матчи «Локомотива» и «Факела» всегда принципиальные — в прошлом сезоне новоуренгойцы не пустили новосибирский клуб в полуфинал. На этот раз «Локомотив» настроился очень серьёзно и не дал шансов сопернику. Впервые в стартовом составе появился Йоанди Леал. Видно, что звёздный новичок «Локомотива» постепенно набирает форму. Он выдержал приём и забил несколько сложных мячей. На подаче и в атаке кубинскому бразильцу есть куда добавлять, но Пламен Константинов может быть настроен оптимистично.

«ЛОКОМОТИВ» — «ФАКЕЛ» Фото: lokovolley.com

«Зенит-Казань» не испытал проблем в Нижнем Новгороде. У команды Алексея Вербова восстановился Максим Михайлов, а вот у АСК вновь травмировался основной связующий Дмитрий Филиппов. У нижегородцев недоступен и его сменщик Денис Толок, так что вся нагрузка легла на плечи молодого Захара Прыткова. Конечно, бороться с казанцами при таком раскладе было практически невозможно.

«Белогорье» пощекотало нервы своим болельщикам во встрече с «Газпромом-Югра». Уверенно взяв два первых сета, Александр Волков решил дать поиграть резервистам, но те в матч войти не смогли. Сургутяне выиграли третий сет, а в четвёртом на равных шли до середины партии, несмотря на то что лидеры «львов» вернулись на площадку. У северян всё сломалось на подачах Александра Мельникова — сняться получилось, лишь когда счёт стал 13:22, а ведь начал свою серию центральный, когда «Белогорье» лидировало с преимуществом всего в один мяч.

«Динамо-Урал» не без проблем, но победил «Нефтяник» на своей площадке. Оренбуржцы выиграли второй сет, в первом вели шесть очков, но упустили его. Хозяева же были точнее и хладнокровнее в концовках, что принесло им победу.

Все результаты 7-го тура мужской Суперлиги:

«Енисей» – «Зенит» СПб – 1:3 (25:22, 22:25, 12:25, 21:25);

«Динамо-Урал» – «Нефтяник» – 3:1 (25:22, 21:25, 25:21, 25:23);

АСК – «Зенит-Казань» – 0:3 (17:25, 19:25, 20:25);

«Локомотив» – «Факел-Ямал» – 3:0 (25:14, 25:22, 25:18);

«Белогорье» – «Газпром-Югра» – 3:1 (25:18, 25:23, 21:25, 25:14);

«Кузбасс» – «Динамо» – 2:3 (21:25, 25:20, 36:34, 24:26, 4:15);

«Динамо-ЛО» – МГТУ – 3:2 (25:22, 22:25, 25:16, 23:25, 23:21).