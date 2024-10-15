«Мечты играть за рубежом нет». Интервью с одним из самых ярких волейболистов Суперлиги

Новосибирский «Локомотив» в межсезонье провёл перестройку — состав команды серьёзно изменился. О том, как выстраивается новая команда, поговорили с одним из её лидеров — центральным блокирующим Дмитрием Лызиком. А также обсудили сборную России, выступления Константина Абаева в Италии и нововведения в правилах волейбола.

Перестройка «Локомотива», сложный старт, проблемы на подаче

— Совсем недавно был «Финал четырёх» Кубка Легенд. Смотрел ли финал? Удивил ли результат?

— Не могу сказать, что удивил результат. Немного расстроило, что в финале снова были Москва и Казань. Ну и хотелось, наверное, в глубине души, чтобы и другие команды бились за трофеи.

Честно говоря, я вообще не смотрел финал, но партия 25:13 очень сильно удивила. Я чуть-чуть посмотрел полуфинал Белгорода с Казанью. Второй полуфинал не смотрел, потому что, при всём уважении к Кемерову, там результат как будто бы был очевиден. Хотя нам было с ними тяжело играть. Надеюсь, скоро у них реванш возьмём.

— Вообще, практически все эксперты и болельщики были уверены, что из вашего квартета в финал выйдут Казань и Новосибирск. Однако у вас как-то не задалось. Причём неудобный для себя «Факел» вы обыграли, с Казанью оба раза боролись здорово, но проиграли «Кузбассу», чего мало кто ожидал. В чём может быть причина? Что не получилось?

— Я бы сказал, причина в «Кузбассе» (смеётся). Не знаю, настроились они на нас как-то по-особенному, что ли. А мы на них, может быть, недонастроились. Потому что и дома, и в Казани…Там даже, если не ошибаюсь, состав у нас был разный. Но два проигрыша. Мы сами, если честно, удивились. Однако мы только шишки набиваем этим составом, весь сезон ещё впереди, поэтому трагедии из этого не делали.

Было обидно, проигрывать всегда обидно, я это вообще не очень люблю. Но надо научиться выносить из этого правильные решения, правильные мысли. Пока всё, что было после Кубка Легенд, вроде бы не так плохо у нас.

— У вас в этом сезоне серьёзная перестройка. Поменялись оба связующих. Пламен Константинов сказал, что нужно три-четыре месяца, чтобы мы увидели настоящую силу этого состава. Насколько для тебя лично эти изменения сложны, далеко ли до идеала во взаимодействии?

— Ушли не просто два связующих, ушли два моих близких друга, поэтому для меня было чуть-чуть обидно. Мы могли с ребятами, с их жёнами собраться на выходных, посидеть где-то. В плане взаимодействия что с Костей, что с Игорем всё было прекрасно — они меня чувствовали, я их чувствовал, всё было взаимно.

Я не скажу, что с Вадимом Ожигановым и с Игорем Кобзарем не попадаю. Игорь — максималист, хочет всего и сразу. Где-то мы не попали в темп, но всё равно забили, а он недоволен. Я его успокаиваю, говорю, чтобы он не парился, главное, что понял, в чём была ошибка, значит, следующий мяч будет лучше. Я вроде бы умею исправлять какие-то шероховатости в атаке, поэтому никаких трагедий.

Дмитрий Лызик Фото: МВК «Локомотив» Новосибирск

В октябре игр у нас не так много, можно хорошенько взаимодействия потренировать, физически подготовиться и уже выйти на три игры с Белгородом (в Суперлиге и Кубке России. — Прим. «Чемпионата») на пике. Я надеюсь, к тому времени все уже будут в бою, наш оптимальный состав будет ясен. Хотя у нас на самом деле сейчас на каждой позиции конкуренция ого-го!

— В первой части сезона у вас было два матча с топовыми соперниками — сначала с «Динамо», где чуть-чуть не дожали, а потом случилась выездная победа над «Зенитом», хотя вас считали аутсайдерами. Можно ли назвать тот матч переломным?

— Думаю, да. Тот матч на нас очень хорошо повлиял в плане команды, в плане психологии. Хотелось бы, чтобы так матч с «Динамо» закончился, но там Цветан Соколов просто не дал нам дышать. Вышел на площадку, и всё перевернулось, хотя они и с Максимом Сапожковым неплохо играли. Однако Цветан вышел и просто начал тащить команду на себе. В этом плане «Динамо» очень круто укрепилось, у них состав стал ещё глубже. Если там всё правильно выстроить, прочувствовать, кто в какой форме находится….Ну, пока Константин Владиславович Брянский неплохо справляется, результат есть в виде трофея (смеётся).

А в Питере, несмотря на счёт, игра была очень тяжёлой. Только третья партия была полегче. И то мы её начали не ахти, пришлось догонять. Но пока рано говорить, что почувствовали уверенность на 100%. После Питера мы сыграли с Сургутом и Оренбургом: при всём уважении, это команды из нижней части турнирной таблицы, сложно по этим играм о чём-то судить. Будем смотреть в октябре — у нас там наш «любимый» «Факел» (выиграли 3:0. — Прим. «Чемпионата»), потом выезд в гости к «Динамо-ЛО» — тяжёлый перелёт, крепкая команда. После этих игр уже многое будет понятно.

— У тебя в начале сезона были проблемы на подаче — много ошибок, мало эйсов. С чем сам это связываешь — больше физическая форма или от головы всё это идёт?

— Вот это, конечно, тяжёлый вопрос. Наверное, каким бы ни было твоё физическое состояние, если захочешь просто перебить мяч через сетку, ты это сделаешь, устал или не устал. Если же проблемы в голове, то, наверное, нет. Про себя скажу так — начало сезона, тоже хочется всего и сразу. Увидел статистику, что в прошлом году среди центральных я был на первом месте по эйсам в среднем за партию, может быть, после этого в себя немного поверил. Сейчас над этим элементом побольше работаю, делаю акцент, побольше настраиваюсь. Не делаю трагедии, но и не забиваю на проблемы. Не переживаю, однако думаю об этом (смеётся).

— В начале сезона тебя даже меняли на подаче. Это очень больно, сильное разочарование?

— Меня крайне редко меняют на подаче на самом деле. Бывают даже ситуации, когда вроде бы уже надо, идёшь на подачу и думаешь про себя — вот сейчас лучше бы поменяли на самом деле, не летит у меня сегодня (смеётся).

— А вообще, какая твоя философия на подаче? К примеру, если команда проигрывает на тай-брейке 13:14 и ты подаёшь — будешь рисковать или просто введёшь мяч в игру, дашь команде возможность сыграть блок-защиту, а сопернику возможность ошибиться?

— Это будет зависеть от того, как шла у меня игра весь матч. Если я себя чувствую хорошо, забивал последние мячи, в пятой партии забил после счёта 10, то можно выйти и рискнуть. Но скорее моя философия такая, что нужно не подать эйс, не просто перебить, а отодвинуть соперника от сетки.

Дмитрий Лызик Фото: МВК «Локомотив» Новосибирск

— И ещё один вопрос про «Локомотив», который волнует всех следящих за Суперлигой. Как там Леал в Новосибирске? Пока мы его видим мало, не захандрил?

— Ему тяжеловато, потому что после сезона сборных, после Олимпиады тяжело вкатываться. Но что я вижу — он реально хочет. И то, что меня реально удивило — в матче с АСК он подходит ко мне и начинает на блоке подсказывать, хотя наш с ним английский оставляет желать лучшего (смеётся). И вот он пытается, постоянно что-то подсказывает молодым доигровщикам, тому же Сане Костадинову, как отыграться от блока. Видно, что он хочет, и я тоже жду, когда он будет готов на 100%. По тренировкам кажется, что он уже близок к оптимальной форме.

Сборная России, как победить пляжников, смена амплуа

— Давай перейдём к теме сборной. Получается, что у нас третье лето уже прошло без международных матчей, игры с Беларусью в расчёт не берём. Как ты считаешь, нужны ли такие ежегодные сборы без матчей? Или же лучше дать игрокам спокойно готовиться к сезону в клубах?

— Да, получается, третий год без игр и третий год я стабильно попадаю в сборную. На самом деле, это очень обидно: вроде бы достиг этого уровня, хочется поездить, сыграть с сильными командами, а не получается. Однако всегда отшучиваюсь, что у нас есть полноценный отпуск. Но это так, только если какой-то плюс искать (смеётся).

— Этим летом ты ездил на Кубок Первого канала и на Кубок Вызова. Что больше понравилось?

— Это два совершенно разных мероприятия на самом деле. Кубок Вызова — это ты приехал, сыграл и уехал. Мы с Игорем Кобзарем, по-моему, даже двух суток не были там. Одну ночь поспали, утром потренировались, вечером сыграли, ночью улетели. Отдыхом не назовёшь. У нас был перерыв от матчей. Ну, лично я кайфанул, мне понравилось, зрителям понравилось. Так что я за такие движухи, как говорится, зовите ещё!

— Но это же было уже во время сезона. Тренер не ругался, что двух игроков стартовой шестёрки выдернули во время недельного цикла?

— Честно говоря, я сам удивился, что он никак на это не разозлился. Это было перед матчем с «Динамо», мы приехали, нормально сыграли. Я неплохо сыграл, если подачу не брать (смеётся). А так Пламен мне сам сказал, что нужно лететь на Кубок Вызова. Мне даже было интересно, как он так согласился. Не в его стиле.

— А Кубок Первого канала?

— Здесь по-другому. Были 10-дневные сборы и потом уже игры. Единственный минус — «Локомотив» в это время был в Болгарии, и после того, как всё закончилось, мы не смогли к ним вернуться. То есть мы три дня были в Москве, а потом на четвёртый прилетали в Казань на Кубок Легенд, долго были не с командой. А так, считаю, это хорошая идея — собирать людей на два-три цикла, чтобы все друг друга вспомнили. Есть и новые люди в сборной, нужно, чтобы «старички» их почувствовали. Мне нравится в сборной — тренируешься с лучшими, это ведёт к прогрессу.

В этом году с Максом Михайловым тренировались, мы с Пашей Тетюхиным наслаждались каждым моментом, когда можно было в теннис его выбрать. Была ситуация, когда Паша был капитаном, он выбрал Макса, а потом меня. Вот мы были довольные!

Дмитрий Лызик Фото: МВК «Локомотив» Новосибирск

— На Кубке Вызова вы играли с пляжниками. Неплохо выглядели, но проиграли всё-таки. Реально ли обыграть их в таком формате и если да, каким составом нужно играть?

— Просто дать нам ещё раз сыграть в таком составе, и, я уверен, мы их вынесем! Нам просто чуть-чуть не хватило сыгранности и тактики. Потому что мы с Гошей Заболотниковым начали первым темпом ходить — но по факту эта задумка вообще не работала. Поэтому, когда мы поменяли тактику, игра более-менее наладилась.

Я ещё всем говорил, чтобы поставили меня в приём, в четвёртую зону — и игра поменяется. Но в это никто не верил, пару раз случайно оказывался в «четвёрке», когда третьим принимающим вставал на силовую подачу. Но я сразу говорил, что так надо вставать, что надо доверить, что планер я приму, я же доигровщиком был. Но они в меня так и не поверили (смеётся).

— Ты был доигровщиком, но поменял амплуа на блокирующего. Несколько лет назад ты говорил, что не хотел переходить в центр. Сейчас можно сказать, что ты прочувствовал это амплуа и полюбил его?

— Я его полюбил только благодаря тому, что неплохо атакую. И поэтому мне довольно много пасуют. Так нормально (смеётся). Ну и, наверное, в доигровке бы я не достиг такого уровня, как достиг уже сейчас в центре. Ну и доигровщика с ростом 214 см, такую раскладушку ещё найти надо!

— А кого ты считаешь сильнейшим центром мира? Может быть, за кем-то следишь? В Казани тот же Роман Романовский считает сильнейшим Роберланди Симона.

— Не знаю, мне кажется, сейчас нет такого центрального, который бы доминировал над всеми в мире, как Мусэрский в своё время. Про того же Симона нельзя говорить, что он на голову выше всех сейчас. Даже когда мы с его командой играли в Лиге чемпионов, он уже не настолько высокий уровень показывал. Удалось его «причехлить» разок.

Абаев в Италии, новые правила в волейболе, болельщики

— Ты в начале нашей беседы сказал, что в этом году ушли из команды твои близкие друзья. Костя Абаев уехал в Италию. Следишь ли за его игрой в «Вероне» и есть ли у тебя мечта тоже поиграть за рубежом?

— Да, за Костей слежу, с ним мы постоянно на связи. Сегодня вот он решил выпендриться передо мной, прислал видео, что сидит на улице в шортах и пьёт кофе. А я в это время иду по Новосибирску в капюшоне и уже в зимней куртке. Я его обругал, конечно, но сказал, что у нас выходной. Сошлись на том, что 1:1 (смеётся).

Если серьёзно, нагрузки у них в клубе очень большие. Пока им непросто, два основных нападающих — Ноумори Кейта и Рок Можич — после травм ещё не на пике формы, тяжело показывать хорошую игру. Я заметил, что он немного по-другому играет в «Вероне», не как обычно. Мы с ним пообсуждали это, действительно, есть тренерская установка, некая идея. Но они со Стойчевым разговаривают, находят точки соприкосновения. Работы много впереди.

А про себя… Не знаю, я бы не сказал, что у меня есть какая-то мечта. Если сложится, значит, сложится. Не могу сказать, что никогда не уеду. Но и мечты, как у Кости, у меня нет.

Дмитрий Лызик Фото: МВК «Локомотив» Новосибирск

— Недавно Алексей Вербов рассказывал, что бы он изменил в правилах волейбола. Играть до четырёх побед в партиях до 15 очков, убрать приём сверху, запретить скидки и касанием сетки считать только верхний трос. С чем ты здесь согласен? Может быть, у тебя есть какие-то свои мысли насчёт нововведений?

— Давай по порядку. Четыре партии до 15… Звучит необычно, как будет выглядеть — непонятно, но он очень неплохо растолковал, что будет больше концовок. Игра поменяется сильно. Как идея — неплохо, однако когда её опробовать… Но будет больше концовок — это прикольно! И будет больше непредсказуемых результатов, потому что до 15 очков многие идут вровень. Не представляю даже, как это будет на самом деле.

Касание сетки — да, я за! Приём сверху — тут для меня непонятно. А если летит лёгкая подача, я её захочу сверху довести? Мне как центральному укороченную легче сверху принимать, от нас Пламен этого иногда даже требует. Скидки — тут 50 на 50. В общем, я везде 50 на 50, кроме касания сетки, тут я за. Введут — не расстроюсь, значит, так тому и быть. Оставят как есть — значит, будем играть, как играем.

Посыл Алексея Игоревича же в том, чтобы повысить зрелищность, чтобы повысить интерес к волейболу. Если это введут и это сработает — классно! Если человек думает о том, чтобы волейбол процветал — это уже здорово.

— Кстати, к вопросу о процветании. Сейчас в нашем волейболе активно развивается история с телеграм-каналами, у вас с ребятами тоже появился свой. Насколько это тебе интересно? Ты воспринимаешь это как часть работы или же развлечение?

— У меня это всё «по фану»! Я даже думал как-то от пацанов, может быть, отойти и завести свой телеграм-канал. Кому-то тяжело выкладывать всё часто, кто-то вообще ничего не выкладывает. В общем, всё это я пока в своей голове только рассуждал (смеётся).

Когда Костя мне всё это предложил, я сразу понимал, что это не будет описание моей жизни — вот я встал, вот я завтракаю. Нет, для меня это больше прикол, развлечение. Мне часто говорят, что мы мало всего снимаем. Но это так — пришла идея, снял, выложил. Думаю, если личный телеграм-канал завести, примерно так же всё у меня и будет.

— Последний вопрос про болельщиков. Так активно взаимодействует с ними разве что Дмитрий Волков ещё в нашей Суперлиге. Насколько для тебя это важно? Не думаешь ли ты, что это может привести к не лучшим последствиям в матчах, когда игра будет плохо получаться? «Умрёт» зал, а вместе с ним и команда.

— У меня получается так, что это всё интуитивно. Всё по наитию — когда нужно в круге остаться, когда пойти к болельщикам, отдать эту энергию в зал. Реализую или нет — тут уже не знаю. Как чувствую, так и делаю!