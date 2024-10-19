Реванш Вербова или второй успех Брянского? Москва и Казань сразятся за лидерство!

Центральным матчем 8-го тура Суперлиги однозначно станет встреча в Москве, где «Динамо» примет «Зенит-Казань». Всего пару недель назад эти клубы играли на этой же площадке в финале Кубка Легенд, москвичи оказались сильнее. Но не будем забывать, что в первом матче сезона между этими клубами победили казанцы, завоевав тем самым Суперкубок России. Сейчас же на кону лидерство в Суперлиге! Кто же окажется на вершине?

«Динамо» приобрело уверенность

Победу в Кубке Легенд сложно переоценить. Ведь до этого матча динамовцы семь раз подряд уступили казанскому клубу. Предыдущая победа москвичей над соперником состоялась год назад, в финале Кубка Столетия. Но тогда «Зенит-Казань» играл без своих легионеров. А затем позволил сопернику взять лишь три сета за семь встреч. Так что победа точно придаст москвичам уверенности. Правда, после этого динамовцы выдали не самый уверенный матч в Кемерове, едва не уступив «Кузбассу», но Константин Брянский отметил, что эта игра «сняла корону» с команды. Настраивать на Казань точно никого не нужно.

Почему победят. «Динамо» в этом сезоне получило глубину состава, которая помогает Константину Брянскому. Особенно в диагонали, где Максим Сапожков всё чаще выигрывает конкуренцию у Цветана Соколова. Есть ротация и в центре сетки — Кубок Легенд москвичи выиграли без Ильи Власова, которого мы привыкли видеть в стартовом составе.

Максим Сапожков Фото: vcdynamo.ru

На руку динамовцам и домашняя арена, пусть поддержка трибун на ней и не такая мощная. Но родной зал, в котором всё знакомо, точно в плюс. Как в плюс и уверенность, приобретённая вместе с недавней победой. Забыться это не должно.

Из минусов можем отметить то, что динамовцы очень зависимы от подачи. Если в этом элементе будут проблемы — навязать борьбу такому оппоненту, как «Зенит-Казань», будет непросто. С другой стороны, в финале Кубка Легенд бело-голубые здорово защищались, точно не хуже соперника. И это стало откровением для команды Алексея Вербова.

Казани наконец интересно!

Есть ощущение, что постоянные победы несколько притупили бдительность как игроков, так и тренеров казанского клуба. Что ж, поражение в Кубке Легенд стало отрезвляющим душем, прибавило мотивации. Между двумя матчами с «Динамо» казанцы съездили в Нижний Новгород, где уверенно победили АСК. Время проанализировать проигранный финал было. Посмотрим, какие выводы сделали в стане чемпиона страны.

Почему победят. Очень давно «Зенит-Казань» не проигрывал два матча подряд в принципе, не то что важные встречи. А сет, который казанцы уступили 13:25 в финале Кубка Легенд, наверняка разозлил.

В этот раз Алексей Вербов сможет рассчитывать на Максима Михайлова. Да, диагональный не молодеет, Вербов пытается всё больше доверять Кириллу Клецу, но пока с Михайловым и без него «Зенит-Казань» — две разные команды. И дело даже не столько в атакующих умениях Максима (хотя и они на высочайшем уровне), в первую очередь он вместе с Сэмом Деру выполняет роль цемента в защите. В проигранном матче этого казанцам явно не хватало.

Максим Михайлов Фото: zenit-kazan.com

Ну и эмоции! Одной из главных причин поражения наставник казанского клуба назвал нехватку эмоций после полуфинала с «Белогорьем». Сейчас же у игроков полная концентрация на сопернике.

Прямо сейчас «Зенит-Казань» лидирует в чемпионате — это единственная команда, которая пока не проигрывала в Суперлиге. «Динамо» уступило «Белогорью», но в случае победы обойдёт казанцев. Так что победитель станет лидером! Посмотрим, смогут ли москвичи начать серию побед в матчах с казанским «Зенитом» или же чемпион возьмёт реванш и выйдет вперёд в своеобразной серии матчей сезона!