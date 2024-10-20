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Зенит-Казань победил Динамо в матче 8-го тура Суперлиги, результат матча, кто стал лучшим игроком

«Сегодня мы лучше играли в волейбол». «Зенит-Казань» взял убедительный реванш у «Динамо»!
Пётр Кондаков
Игроки «Зенит-Казань»
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Казанцы закрепились на первой строчке в Суперлиге.

Совсем недавно «Динамо» победило казанский «Зенит» в финале Кубка Легенд, поэтому центральный матч 8-го тура мужской Суперлиги обрёл дополнительную принципиальность. Казанцы, разумеется, хотели взять реванш, москвичи же стремились начать победную серию во встречах с неудобным соперником. Да и к тому же победитель закреплялся во главе турнирной таблицы. В итоге всё пошло по казанскому сценарию — победа 3:1 и полная реабилитация в глазах болельщиков за неудачу двухнедельной давности.

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 8-й тур
20 октября 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
Зенит-Казань
Казань
Динамо М: Подлесных, Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Каюмов, Сёмышев, Соколов, Кураш
Зенит-Казань: Кротков, Вольвич, Рукавишников, Лабинский, Клец, Романовский, Кристенсон, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Енин, Михайлов

Два сета под копирку

Первые две партии прошли с полным превосходством казанского клуба. Если в начале сетов москвичи ещё могли полидировать (8:6 и 5:2 соответственно), то в дальнейшем команда Алексея Вербова не давала усомниться в своём превосходстве. Вернулся на площадку Максим Михайлов — и сразу как будто недостающий кусочек пазла встал на своё место. Да, игра в атаке у ветерана не задалась, он закончил матч с показателем полезности «-3», но его помощь в защите неоценима. Тем более что забивать у Казани есть кому. Показательно, что в третьей партии Вербов попробовал выпустить вместо Михайлова Кирилла Клеца, но в четвёртом сете вернул основного диагонального. Хотя Клец в целом выглядел очень прилично, проявив себя в роли джокера на подаче — на его счету три эйса.

Максим Михайлов

Максим Михайлов

Фото: ВК «Зенит-Казань»

У «Динамо» же совершенно не пошла игра с краёв. В первом сете из трёх нападающих добить мяч до пола смог только Максим Сапожков, но при этом он куда больше проиграл в атаке. Особенно проблемной стала для гиганта расстановка, где ему приходилось атаковать в четвёртой зоне. Со второй партии на площадке появился Цветан Соколов, но и он не показал свой лучший волейбол, также закончив встречу с «-1» в графе полезности.

Москвичи очень много ошибались, соперник действовал намного чище. Более того, казанцы здорово выглядели в приёме, развязав руки Майке Кристенсону. А тот уверенно разрывал блок, распределяя нагрузку между нападающими. Казанцы, кстати, на эту игру лишились Сэма Деру, который остался дома из-за повреждения. Но Михаил Лабинский справился с нагрузкой и в приёме, и в атаке, а его укороченные подачи ставили в тупик принимающих москвичей.

Игра у «Динамо» не шла настолько, что во втором сете Константин Брянский решился на коренные изменения: усадил Павла Панкова, а следом и двух основных доигровщиков — Антона Сёмышева и Дениса Богдана. Передышка пошла на пользу, но лишь на короткий срок.

«Мы хотели уже закончить матч»

В третьем сете динамовцы наконец смогли навязать сопернику свой волейбол. Причём Казань вела 20:17, но две подряд ошибки в атаке от Лабинского и Дмитрия Волкова, а затем результативная подача позволили москвичам вернуться в игру и забрать партию — победное очко эйсом набрал Богдан. Вообще, подача — единственный элемент, в котором «Динамо» показало цифры лучше. Во многом именно благодаря третьему сету. Алексей Вербов признался, что его команда слишком рано поверила в победу.

«Сегодня мы лучше играли в волейбол, за исключением концовки третьей партии. Было ощущение, что мы хотим уже победить. Мы всегда договариваемся играть не на результат, а за каждый мяч, но тут… 2:0 и 20:17 на табло, вроде бы надо уже заканчивать. Как только мы переключились не на те мысли, игра выравнялась и мы провалились», — отметил после игры наставник казанского клуба.

Алексей Вербов

Алексей Вербов

Фото: ВК «Зенит-Казань»

Начало четвёртого сета было многообещающим для москвичей — 2:0 после красивой атаки Соколова на чистой сетке. Но это был только всплеск. «Зенит-Казань» быстро вернулся в рабочее русло и уверенно довёл матч до победы. Партия завершилась разгромом — 25:15, достойный ответ на 13:25 двумя неделями ранее.

Что ж, казанцы победили, реабилитировались перед болельщиками и остались единственной командой без поражений в чемпионате. Для динамовцев же эта неудача стала второй, теперь команда идёт на четвёртом месте, уступая «Белогорью» и «Локомотиву». Теперь «Зенит-Казань» и «Динамо» могут встретиться в финале Кубка России, правда, для этого им нужно пройти ещё по два раунда. Ну а в чемпионате новая встреча будет уже в следующем календарном году.

Турнирная таблица мужской Суперлиги
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Новости. Волейбол
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