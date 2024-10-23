«Наше время пока не пришло». «Динамо» снова проиграло в Суперлиге

После двухнедельного перерыва в чемпионате России, связанного с кубковыми играми, команды женской Суперлиги снова включились в борьбу за главный трофей сезона. Это первый тур, где ни одной из играющих пар не понадобилось уходить на тай-брейк. Лидеры держат свои позиции, а вот в середине таблицы снова произошли рокировки.

Пауза не пошла на пользу «Динамо»

Но не всем пауза пошла на пользу, чтобы позволить поправить своё турнирное положение. Московское «Динамо» продолжает испытывать кадровые трудности. Как и в финале Кубка Легенд, у Александра Кошкина по-прежнему доступны только три крайние нападающие — Ольга Юрьева, Ван Юньлу и Наталия Гончарова. Поэтому поражение от «Заречья» нельзя назвать неожиданным.

«Однозначно игра неудовлетворительная, дома проиграли 0:3. «Заречье» — хорошая команда, которая в этом сезоне будет бороться за высокие места. Для того чтобы обыгрывать «Заречье», нужно, чтобы никто не выпадал из игры. Сегодня у нас один игрок нёс нагрузку, и никто ей не помог. Сложно было рассчитывать на положительный результат. Чуть-чуть помощи бы с краю, и, возможно, результат был бы другой. Также мы провалили подачу, слабо сыграли на блоке. Связующая соперника, можно сказать, разорвала нас», — прокомментировал поражение главный тренер москвичек Александр Кошкин.

Действительно, Наталия Гончарова снова взяла всю нагрузку в нападении на себя. Капитан москвичек завершила встречу с 39% эффективности в атаке (18 из 46) и стала самой результативной в своей команде. Но её ударов оказалось недостаточно, особенно в матче, когда соперник отлично работал на сетке. «Заречье» переиграло бело-голубых их же оружием – блоком. Гостьи накрыли 13 атак, хозяйки — семь. А всё это благодаря хорошей подаче, на которую сделал ставку Константин Ушаков.

Суперлига-2024/2025 Фото: vldinamo.ru

В двух первых сетах зареченки без особых проблем убегали вперёд за счёт серийных подач. Всю первую партию удалось провести с комфортным преимуществом. Второй игровой отрезок и вовсе начался для москвичек с холодного душа – 7:1. В составе гостей блистала экс-диагональная «Динамо» Мария Халецкая. Хозяйки смогли догнать соперниц (18:18) и даже первыми уйти на сетбол после атаки Наталии Гончаровой. Однако «Заречье» смогло сняться, а затем и вырвало победу в партии: Анастасия Жаброва эйсом на Ван Юньлу поставила точку во втором сете.

Третья партия прошла в равной борьбе. Главным дирижёром победы стала Ева Павлович Мори, которая своими передачами разорвала блок московской команды. Связующая в равной степени задействовала всех своих нападающих, заставляя изрядно побегать центров соперника. И вновь в игре на «больше-меньше» чище и стабильнее оказались гостьи.

«Протон» обошёлся без тай-брейка

Саратовские волейболистки оформили первый «сухарь» в сезоне, переиграв на домашней площадке «Спарту» из Нижнего Новгорода. Матч прошёл без особой интриги, подопечные Юрия Маричева на протяжении всей встречи вели себя по-хозяйски.

«Протон» показывал слаженную игру во всех элементах: подачей волейболистки саратовской команды расшатали приём противниц, что привело к хорошему и организованному блоку с краёв сетки. Удалось справиться с основной забойщицей «Спарты» Юлией Столбовой. Диагональная смогла реализовать лишь пять мячей с 18 отданных на неё передач, завершив матч с эффективностью в 28%.

У хозяек же после травмы вернулась в состав Екатерина Геращенкова, обеспечив стабильный приём и показав 45% эффективности в атаке. Но главным фактором саратовской победы стала игра Анастасии Азановой. Волейболистка провела матч на очень высоком уровне, завершив его с показателем полезности «+20». Диагональная набрала 19 очков в нападении и поставила пять «чехлов» — 24 очка за три партии! Такая уверенная победа «Протона» позволила команде Юрия Маричева вплотную приблизиться к тройке лидеров, поднявшись на четвёртое место.

«Тулица» обидно проигрывает

Напряжённый матч получился в Санкт-Петербурге. После проигранного первого сета «Тулица» смогла вернуться, взяв вторую партию у «Ленинградки». У подопечных Алексея Бабешина были все шансы увезти победу, но в концовках оставшихся сетов удача была на стороне петербургских волейболисток.

«Пока у нас не выходит играть одной шестёркой. Приходится проводить замены. Желание у девчонок сегодня было огромное. Разбивались и доставали мячи, но за это очков не прибавляется. Поэтому двигаемся дальше. Сделаем определённые выводы. Должны были, даже обязаны, сегодня сыграть пять партий. С тем отрывом, с которым мы вели, очень обидно проигрывать. Девчонки бились, но результат пока такой», — отметил Алексей Бабешин в послематчевом интервью.

Решающей в матче стала третья партия. «Ленинградка» до середины сета имела преимущество в два-три мяча. Гостьи смогли догнать их и даже выйти вперёд после успешной двойной замены наставника тульской команды. Отлично вошли в игру Жанна Синкевич и Есения Мишагина. У жёлто-чёрных, напротив, всё разладилось. И теперь уже Александру Кашину пришлось искать варианты, чтобы улучшить качество атакующих действий своих подопечных. И в итоге его команде удалось чище провести концовку, а «монстр-блок» от Анны Мельниковой принёс победу хозяйкам.

В четвёртом сете «Тулица» не бросила биться. Гостьи вели в счёте бо́льшую часть партии, стартовав с рывка 9:4. «Ленинградка» усилиями крайних нападающих пустилась в погоню. Стоит отметить Валерию Романову, которая не только справилась с атакой — 46%, но и удержала стабильный процент приёма (60% позитива). К концовке счёт сравнялся — 19:19. А здесь Романова снова сказала своё слово, завершив партию и матч в пользу жёлто-чёрных.

Что в остальных матчах

«Дианмо-Ак Барс» продолжает творить красоту, не отдавая никому и сета. В 6-м туре не устоял челябинский клуб «Динамо-Метар» — все три партии завершились со счётом 25:18. Даже 15 ошибок команды Зорана Терзича на подаче не сказались на итоговом счёте. Хозяйки ничего не смогли противопоставить высокорослым блокирующим гостей. Алексей Дешин пытался заменами внести коррективы в атаку, но не удалось. «Метар» завершил игру с 25% эффективности в нападении, когда у Казани она доходила до 40%. Для Челябинска это первое поражение в сезоне на домашней площадке.

«ДИНАМО-МЕТАР» — «ДИНАМО-АК БАРС» Фото: dinamo-metar.ru

Вице-чемпион также продолжает идти без поражений, но «Локомотиву» победы даются куда сложнее. Вот и «Енисей» смог зацепить партию в Калининграде. Главной проблемой «Локо» пока остаются собственные ошибки.

«Не получается у нас пока ровно провести всю игру. И часто провал бывает именно в третьей партии. Много допустили ошибок в атаке, что не позволило довести её до победы. Делаем выводы. После Кубка Легенд кто-то у нас переболел, есть ротация состава. На позиции блокирующей играла Юля Бровкина, сейчас — Даша Киселёва. Вышла и Катя Любушкина. Всех игроков мы стараемся держать в тонусе», — Андрей Воронков признал, что стабильности в игре у «Локомотива» пока нет.

«Уралочка-НТМК» одержала первую «сухую» победу в чемпионате. В Нижнем Тагиле подопечные Михаила Карполя справились с соперницами из Омска, переиграв их во всех компонентах игры: 52% против 41% — в атаке, 7:5 — на блоке и 5:3 — на подаче.

Ещё один «сухарь» оформили в Краснодаре. «Динамо» удалось прервать свою трёхматчевую безвыигрышную серию в чемпионате страны. Южанки без труда справились с «Минчанкой». Гостьи лучше смотрелись на приёме, выдав 51% позитива. С небольшим преимуществом забрали блок – 8:7. Но всё решила атака, где краснодарские волейболистки были намного лучше – 44:32.

Все результаты матчей 6-го тура

«Динамо» Москва – «Заречье-Одинцово» – 0:3 (14:25, 25:27, 23:25);

«Ленинградка» – «Тулица» – 3:1 (25:19, 20:25, 25:21, 25:23);

«Локомотив» – «Енисей» — 3:1 (27:25, 25:20, 23:25, 25:18);

«Динамо-Метар» – «Динамо-Ак Барс» – 0:3 (18:25, 18:25, 18:25);

«Уралочка-НТМК» – «Омичка» – 3:0 (25:22, 25:19, 27:25);

«Динамо» Краснодар – «Минчанка» – 3:0 (25:17, 25:19, 25:23);

«Протон» – «Спарта» – 3:0 (25:18, 25:19, 25:17).