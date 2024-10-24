«Зенит» Алекно не может выиграть дома. Как будет против Вербова?

Всё складывается не в пользу петербуржцев. Но за победу в дерби простят многое.

В центральном матче 9-го тура мужской волейбольной Суперлиги нас ждёт дерби — петербургский «Зенит» примет казанский. Перчинки этому матчу придаёт и противостояние Владимира Алекно и Алексея Вербова. Легендарный в прошлом либеро много лет играл под руководством Алекно, затем вошёл в его тренерский штаб, а следом возглавил казанский клуб. И уже выиграл всё в России! Чем же завершится первая встреча в дерби?

«Зенит» не выигрывает на своей площадке

Прямо скажем, сезон для команды Владимира Алекно начался совершенно не так, как рассчитывали болельщики клуба. После восьми туров петербуржцы лишь шестые, а в пассиве уже четыре поражения. Причём команда не может выиграть дома! В Суперлиге на своей площадке петербуржцы проиграли «Локомотиву» (0:3), «Белогорью» (2:3) и «Кузбассу» (1:3). Последнее поражение получилось самым болезненным — кемеровчане, чей состав гораздо скромнее, могли выиграть и всухую.

«Зенит» — «Кузбасс» Фото: vczenit.ru

«Люди пришли, на вас ваши семьи, ваши дети смотрят», — пытался завести команду Владимир Алекно в одном из тайм-аутов, но тщетно. После игры наставник признался, что ему «до блевотины противно» от игры команды.

В чём причина? У «Зенита» классный набор игроков, однако пока не видно целостной команды. Об этом Алекно говорил в самом первом интервью после прихода в Санкт-Петербург, но быстро поменять ситуацию ему не удалось. К тому же ещё летом клуб потерял из-за травм обоих связующих — Дмитрия Ковалёва и Игоря Тисевича. Заменившие их Александр Бутько и Слави Костадинов пока выглядят блекло. Рисунок игры зачастую сводится к передачам на Владислава Бабкевича, но диагональный не всегда выдерживает такую нагрузку.

При этом потенциал у петербуржцев большой. И на дерби они наверняка настроятся. Победа в таком принципиальном матче может стать отличным зарядом на весь сезон, да и неудачи на старте сразу забудут. Доигровщик Станислав Динейкин перед матчем уже успел отметить, что это казанцам нужно бояться.

«Если мы будем верить в свою победу, в то, что сейчас выйдем и покажем хорошую игру, тогда мы сможем победить. «Зенит» Санкт-Петербург не должен бояться. Наоборот, мы играем на домашней площадке, и команда Алексея Вербова должна приезжать к нам с опаской», — подчеркнул Динейкин.

Хватит ли эмоций у Казани?

На фоне турбулентностей в Санкт-Петербурге у казанского «Зенита» всё спокойно. Никакой накачки и лозунгов. Да, элемент принципиальности есть, но в целом для казанского клуба это всего лишь одна игра чемпионата. Команда на днях взяла реванш у московского «Динамо» за поражение в финале Кубка Легенд и лидирует в Суперлиге, не проиграв ни разу.

Алексей Вербов признал, что противостояние с Алекно будет для него интересным. Да и статус дерби добавит матчу принципиальности, ведь при большем бюджете у петербургского клуба казанцы выступают куда успешнее. Более того, тренер признал, что зимой получал предложение из Северной столицы, но отказался.

Алексей Вербов Фото: zenit-kazan.com

Казань выглядит отлаженным механизмом с прекрасной атмосферой в коллективе, но и у неё бывают неудачные дни. Финал Кубка Легенд — тому подтверждение. Правда, тогда Вербов не смог рассчитывать на Максима Михайлова. Заслуженный ветеран, возможно, не показывает сейчас выдающихся цифр в нападении, но много помогает в защите, общая игра команды с ним на площадке куда эффективнее. Воскресный матч с «Динамо» это продемонстрировал. Там «Зенит-Казань» обошёлся даже без Сэма Деру, получившего небольшую травму.

Не расплескали ли казанцы эмоции? Ведь одной из причин поражения в Кубке Легенд их наставник назвал то, что команда слишком много оставила в полуфинале с «Белогорьем». Сейчас победа была не менее энергозатратной. Но и между матчами прошло четыре дня.

Конечно, казанцы — фавориты матча. Однако дерби есть дерби, здесь может случиться всякое. И если у петербуржцев полетит подача, которая заставит Майку Кристенсона пасовать отведённые мячи, если мощные доигровщики хозяев наконец покажут свой лучший волейбол, если всё не сведётся к игре на Бабкевича, а тот выдаст свой максимум… Но не слишком ли много если? Посмотрим.