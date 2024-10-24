Вербов обыграл Алекно! Казань осталась непобеждённой в Суперлиге

Первый же матч 9-го тура стал центральным — ведь это было зенитовское дерби — петербургский «Зенит» принимал казанский. Ну и тренерская дуэль Владимира Алекно и Алексея Вербова. В итоге же «Зенит-Казань» одержал уверенную победу. Была ли она лёгкой? Точно нет. Но казанцы уверенно контролировали ход матча на протяжении практически всей встречи. Команду Владимира Алекно подвели собственные ошибки.

Судьбу первого сета решили миллиметры

Первая партия получилась самой напряжённой. Ни одной из команд не удавалось выйти вперёд более чем на два очка. Неудивительно, что всё решилось в концовке — при счёте 24:25 диагональный петербуржцев Владислав Бабкевич со второй попытки смог забить с задней линии, но Алексей Вербов запросил челлендж и оказался прав. Повтор зафиксировал небольшой заступ ценой в партию.

Вообще, только за первый сет белорусский диагональный атаковал сразу 17 раз — на три больше, чем все его одноклубники, вместе взятые. С нагрузкой он справлялся достойно, но такой перекос в сторону одного игрока не мог не сказаться. У Казани же Майка Кристенсон в первом сете придержал Дмитрия Волкова и Максима Михайлова, сделав основной упор на Михаила Лабинского. Молодой доигровщик не показал феерии, но и не провалился.

Риск не оправдался

Выиграв первый сет, казанцы окончательно освоились и прибрали инициативу к рукам. Вторая и третья партии прошли с одинаковым сценарием: гости отрывались на три-четыре очка и удерживали своё преимущество. Владимир Алекно требовал от своей команды рисковать на подаче, но этот план откровенно не сработал. У «Зенита» на 66 подач 24 ошибки, почти партия! 36% от всех своих подач петербуржцы не смогли ввести в игру. И всего три эйса. У казанцев ошибок на 75 подач набралось всего 13.

К тому же в этот вечер «Зенит-Казань» сыграл по принципу «чем сложнее, тем лучше». Парадокс, но с хорошей доводки команда Алексея Вербова реализовала всего 40% мячей, а вот с негативного приёма эта цифра выросла до 73%!

Дмитрий Волков Фото: ВК «Зенит-Казань»

Ну и, конечно, нельзя не отметить Дмитрия Волкова. Доигровщик казанцев в этом матче показал запредельные цифры в атаке — 13 забитых мячей из 14. Это 93% реализации и эффективности, ведь Волков ничего не проиграл в этом элементе.

У Алекно будет шанс на реванш

Победа команды Вербова получилась несколько будничной, можно сказать, победа на классе. Именно на командном классе, ведь индивидуальное мастерство команд точно сопоставимо. «Зенит-Казань» одержал восьмую победу и продолжает уверенно лидировать в Суперлиге.

Ну а что же «Зенит»? Четвёртое домашнее поражение для команды Владимира Алекно. Конечно, на этот раз никаких громких высказываний не будет, команда выглядела достойно, игроки боролись до конца, в третьем сете даже смогли в какой-то момент сократить отрыв до одного очка с пяти. Но баланса в игре петербуржцев по-прежнему нет. И тренеру нужно в кратчайшие сроки делать выводы, ведь сейчас у «Зенита» отрицательный баланс побед и поражений — 4-5. Ну а взять реванш у казанцев будет возможность совсем скоро — в начале ноября команды сойдутся в 1/4 финала Кубка России.