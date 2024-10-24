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Зенит-Казань обыграл Зенит СПб в 9-м туре волейбольной Суперлиги-2024/2025 со счётом 3:0, турнирная таблица

Вербов обыграл Алекно! Казань осталась непобеждённой в Суперлиге
Пётр Кондаков
«Зенит-Казань» обыграл «Зенит СПб»
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Петербуржцы подарили сопернику почти целый сет только на подаче!

Первый же матч 9-го тура стал центральным — ведь это было зенитовское дерби — петербургский «Зенит» принимал казанский. Ну и тренерская дуэль Владимира Алекно и Алексея Вербова. В итоге же «Зенит-Казань» одержал уверенную победу. Была ли она лёгкой? Точно нет. Но казанцы уверенно контролировали ход матча на протяжении практически всей встречи. Команду Владимира Алекно подвели собственные ошибки.

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 9-й тур
24 октября 2024, четверг. 19:30 МСК
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 3
Зенит-Казань
Казань
Зенит СПб: Бабкевич, Кривитченко, Тарасенко, Тихонов, Динейкин, Гребенников, Яковлев, Черейский, Бутько, Космин, Костадинов, Полетаев, Клюка, Эррера
Зенит-Казань: Кротков, Вольвич, Рукавишников, Лабинский, Клец, Романовский, Кристенсон, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Енин, Михайлов

Судьбу первого сета решили миллиметры

Первая партия получилась самой напряжённой. Ни одной из команд не удавалось выйти вперёд более чем на два очка. Неудивительно, что всё решилось в концовке — при счёте 24:25 диагональный петербуржцев Владислав Бабкевич со второй попытки смог забить с задней линии, но Алексей Вербов запросил челлендж и оказался прав. Повтор зафиксировал небольшой заступ ценой в партию.

Вообще, только за первый сет белорусский диагональный атаковал сразу 17 раз — на три больше, чем все его одноклубники, вместе взятые. С нагрузкой он справлялся достойно, но такой перекос в сторону одного игрока не мог не сказаться. У Казани же Майка Кристенсон в первом сете придержал Дмитрия Волкова и Максима Михайлова, сделав основной упор на Михаила Лабинского. Молодой доигровщик не показал феерии, но и не провалился.

Риск не оправдался

Выиграв первый сет, казанцы окончательно освоились и прибрали инициативу к рукам. Вторая и третья партии прошли с одинаковым сценарием: гости отрывались на три-четыре очка и удерживали своё преимущество. Владимир Алекно требовал от своей команды рисковать на подаче, но этот план откровенно не сработал. У «Зенита» на 66 подач 24 ошибки, почти партия! 36% от всех своих подач петербуржцы не смогли ввести в игру. И всего три эйса. У казанцев ошибок на 75 подач набралось всего 13.

К тому же в этот вечер «Зенит-Казань» сыграл по принципу «чем сложнее, тем лучше». Парадокс, но с хорошей доводки команда Алексея Вербова реализовала всего 40% мячей, а вот с негативного приёма эта цифра выросла до 73%!

Дмитрий Волков

Дмитрий Волков

Фото: ВК «Зенит-Казань»

Ну и, конечно, нельзя не отметить Дмитрия Волкова. Доигровщик казанцев в этом матче показал запредельные цифры в атаке — 13 забитых мячей из 14. Это 93% реализации и эффективности, ведь Волков ничего не проиграл в этом элементе.

У Алекно будет шанс на реванш

Победа команды Вербова получилась несколько будничной, можно сказать, победа на классе. Именно на командном классе, ведь индивидуальное мастерство команд точно сопоставимо. «Зенит-Казань» одержал восьмую победу и продолжает уверенно лидировать в Суперлиге.

Ну а что же «Зенит»? Четвёртое домашнее поражение для команды Владимира Алекно. Конечно, на этот раз никаких громких высказываний не будет, команда выглядела достойно, игроки боролись до конца, в третьем сете даже смогли в какой-то момент сократить отрыв до одного очка с пяти. Но баланса в игре петербуржцев по-прежнему нет. И тренеру нужно в кратчайшие сроки делать выводы, ведь сейчас у «Зенита» отрицательный баланс побед и поражений — 4-5. Ну а взять реванш у казанцев будет возможность совсем скоро — в начале ноября команды сойдутся в 1/4 финала Кубка России.

турнирная таблица мужской Суперлиги
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