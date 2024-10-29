Мусэрский, Федоровцева, Абаев. Кто из наших волейболистов покоряет зарубежные чемпионаты

Чемпионат России по волейболу набирает обороты, команды прошли уже четверть дистанции регулярного чемпионата. Потихонечку входят в сезон и национальные чемпионаты по всему миру. И надо отметить, что почти во всех топовых лигах не на последних ролях выступают россияне. Если несколько лет назад все наши лучшие игроки концентрировались сугубо в нашей Суперлиге, то сейчас ситуация меняется. Особенно это заметно у женщин, но и в мужском волейболе есть за кем последить. Рассказываем о самых заметных наших игроках, выступающих за границей.

Дмитрий Мусэрский («Сантори», Япония)

Дмитрий Мусэрский Фото: Пресс-служба ВК «Сантори»

Наш прославленный волейболист начал седьмой сезон в Японии. Причём все эти годы он выступает в одном клубе — «Сантори Санбёрдз». Вот уж действительно нашёл свою команду. За это время он трижды становился чемпионом Японии, а также выиграл клубный чемпионат Азии в 2023 году. Играет Мусэрский на позиции диагонального, хотя в России мы помним его в центре сетки. Ну и, конечно, все помнят тот самый переход в диагональ в Лондоне-2012.

В этом сезоне Мусэрскому будет куда сложнее и интереснее. В Японии смягчили лимит на легионеров, страна переживает волейбольный бум, туда едут звёзды. В частности, в одной команде с Дмитрием теперь выступают поляк Александр Сливка и местная звезда Ран Такахаси. Однако «Сантори» на старте сезона уже успел дважды проиграть «Осаке» с Юдзи Нисидой. Мусэрский остаётся железным игроком стартового состава и главным забойщиком команды.

Арина Федоровцева («Шанхай», Китай)

Арина Федоровцева с одноклубницами Фото: Пресс-служба ВК «Шанхай Брайт Юбест»

Арину уже нельзя назвать восходящей звёздочкой, это уже полноценная звезда мирового волейбола. В этом сезоне Федоровцева открывает для себя Китай. Дебют получился противоречивым — с одной стороны, не самые яркие цифры в нападении в победном матче с «Ляонином» (3:0), с другой — аж 11 эйсов. Взаимопонимание с партнёршами будет налаживаться, так что ждём новых свершений от Арины. Ну а по окончании сезона в Китае её ждут назад в «Фенербахче».

Константин Абаев («Верона», Италия)

Константин Абаев Фото: Пресс-служба ВК «Верона»

Связующий делает свои первые шаги в сильном итальянском чемпионате в составе «Вероны». Для дебюта это интересный вариант — на бумаге это пятая-шестая команда Серии А1. Адаптация проходит с переменным успехом. С одной стороны, Константин удивил всех своим приличным итальянским, он — первый связующий команды, которая выиграла четыре из пяти матчей на старте сезона. С другой — притирка к Радостину Стойчеву и его методам идёт непросто. Болгарский специалист в тайм-аутах часто уделяет внимание именно россиянину, а в последней игре с «Миланом» и вовсе усадил Абаева на скамейку.

Экс-одноклубник и друг Константина Дмитрий Лызик в интервью «Чемпионату» отметил, что Абаев играет в Италии по-другому. Что ж, будем надеяться, что россиянин сможет закрепиться в чемпионате Италии. В конце концов, он мечтал там играть.

Ирина Фетисова («Тяньцзинь», Китай)

Ирина Фетисова Фото: Пресс-служба ВК «Тяньцзинь»

Ещё одна россиянка, выступавшая в прошлом сезоне в «Фенербахче», перебралась в чемпионат Китая. В 1-м туре «Тяньцзинь» победил «Шэньчжэнь» со счётом 3:0, а Фетисова набрала 10 очков при показателе полезности «+9». Солидный дебют. Ждём продолжения!

Итальянский десант

Татьяна Толок, Вита Акимова (обе — «Новара»), Яна Щербань («Тальмассонс»), Анастасия Капралова («Кунео»), Виктория Кобзарь («Валлефолья»), Анастасия Ляшко («Кьери»), Анна Котикова («Скандиччи»)

В элитном итальянском дивизионе в этом году сразу семь россиянок. Правда, играют пока не все. Ляшко и Кобзарь появляются на площадке эпизодически, Акимова восстанавливается после операции, а сложнее всего Анне Котиковой. В её команде слишком много легионеров, из-за недовольств игроков уже сменился тренер. Пробиться в состав будет непросто.

Татьяна Толок в «Новаре» Фото: Пресс-служба ВК «Новара»

Зато остальные наши волейболистки играют помногу. Татьяна Толок, для который этот сезон первый в Серии А1 — лидер атак «Новары». Анастасия Капралова, которая как раз в «Новаре» не смогла закрепиться, в «Кунео» стала лучшим бомбардиром, правда, команда пока идёт без побед. Яна Щербань, уже четвёртый сезон играющая в Италии, игрок стартового состава в новичке лиги — «Тальмассонсе».

Много наших и в Турции

Марина Маркова («Вакифбанк»), Анна Лазарева, Маргарита Курило (обе — «Кузейбору»), Наталья Кроткова («Сарыер»), Елизавета Кочурина («Зерен Спор»), Полина Шеманова («Бахчелиэвлер»)

Марина Маркова («Вакифбанк») Фото: Пресс-служба ВК «Вакифбанк»

Арина Федоровцева уехала покорять Китай, но за турецкой женской лигой любителям волейбола точно стоит следить. Россиянки здесь играют много, правда, не в самых сильных клубах. Выделяется Марина Маркова, выступающая за «Вакифбанк». Россиянка отлично проявила себя в скромном «Муратпаше» в прошлом сезоне и пошла на повышение — завершила сезон в Италии в «Новаре», а теперь выступает за одного из грандов, пусть в последнее время и уступающего «Фенербахче» и «Экзачибаши».