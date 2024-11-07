Казань без труда обыграла «Локомотив». Команду Терзича никто не остановит?

В 8-м туре женской Суперлиги было на что посмотреть. Встреча двух лидеров чемпионата, фантастические показатели игроков и прерванная серия неудач тульской команды. И это далеко не всё, чем запомнился этот тур.

Первое поражение «Локомотива». Казань на сегодня сильнее

В центральном матче встречались лидеры последних сезонов. Действующий чемпион — «Динамо-Ак Барс» — на своей площадке принимал вице-чемпиона — калининградский «Локомотив». Громкая вывеска всего тура на деле не оправдала себя. Железнодорожницы оказали должное сопротивление лишь в первом сете, а в остальных Казань показывала мастер-класс, не давая возможности соперницам выйти даже за пределы 15 очков.

Старт первой партии у хозяек не заладился, что привело к минимальному преимуществу «Локомотива». Но казанский блок быстро ликвидировал отставание, накрыв удары сначала Ирины Воронковой, а затем и Веры Костючик. Всё нападение у железнодорожниц свелось к Эбрар Каракурт. Только турецкая диагональная находила бреши в казанском блоке и защите, забивая каждый второй отданный ей мяч — 58% реализации. При этом её визави Елизавета Лукьянова, напротив, находила только руки блокирующих. После одного из таких ударов диагональная Казани отправилась на скамейку. И замена сработала! Классно вышла Гайла Гонсалес. Именно на серии подач доминиканской волейболистки (20:20 – 23:20) «Динамо» вырвалось вперёд в концовке партии. А другая доминиканка — Брайелин Мартинес — эйсом первый сет завершила.

ГАЙЛА ГОНСАЛЕС Фото: Пресс-служба ВК «Динамо-Ак Барс»

Если в первом сете атака железнодорожниц ещё держалась усилиями Каракурт, то в оставшихся просела и она. Турчанка завершила встречу с эффективностью в 36%. В первой партии семь забитых мячей, за оставшиеся два сета – пять. В игре с принципиальным соперником «Локомотив» показал совсем удручающие цифры – 32% позитива на приёме, а в нападении эти показатели были ещё ниже – 28%. Как ни пытался Андрей Воронков сменами связующих поменять рисунок игры, но ни замены, ни тайм-ауты не помогали это сделать.

Рокировки игроков у калининградского клуба не избавляли команду от череды собственных ошибок и полного доминирования «Динамо-Ак Барс». Доигровщицы гостей показали несвойственный для них уровень: Ирина Воронкова завершила встречу с показателем полезности «-5», забив всего четыре мяча из 22, Вера Костючик тоже в минусе — «-1» и два забитых мяча из 15. Счёт на табло в оставшихся двух партиях закономерен — 25:14 и 25:13. Казань более чем убедительно разгромила своих соперниц.

«Думаю, определяющим был первый сет, потому что мы вышли заряженные и играли с первых розыгрышей. Но мы допустили в нём много ошибок — больше, чем Казань. Соперники воспользовались этим и перехватили инициативу. Во втором и третьем сетах мы плохо приняли, что упростило игру для казанской команды. Они стабилизировали блок, а мы пытались что-то выжать, но не смогли. Третья партия, невзирая на замены, прошла по тому же сценарию. Теперь у нас есть время на анализ ошибок, на реабилитацию травмированных игроков и перезапуск» — отметил в послематчевом интервью Андрей Воронков.

Без главного тренера, но с победой

«Динамо-Метар» показало запредельный настрой, обыграв саратовский «Протон» на его площадке. Отсутствие главного тренера Алексея Дешина, который пропускавшего матч в связи с дисквалификацией, никак не сказалось на мотивации челябинок.

Хотя стартовые отрезки первых двух партий оставались за хозяйками, гостьи умело находили решения, чтобы перевернуть исход сетов в свою пользу. Во-первых, помогла отличная подача, с помощью которой саратовский приём оказался на уровне 27%. Это существенно облегчило работу челябинским блокирующим и прибавило трудностей хозяйкам в реализации атак. В этой встрече крайние нападающие «Протона» смотрелись очень скромно: Инна Крук — 17% реализации, Екатерина Геращенкова – 27%, Анастасия Азанова – 35%. А собственные ошибки саратовских спортсменок не позволили им оказать сопротивление в концовках.

Единственное, что получилось у хозяек – это третий сет. Хорошо вошли в игру две Натальи — Селивёрстова и Слаутина. Наконец-то получилось накрыть удары Елизаветы Диких, что сразу же привело к двойной замене у гостей. В этой партии, как и во второй, всё решилось на балансе, только в этот раз надёжнее оказался «Протон». В четвертом сете у хозяек тоже была надежда на положительный исход, но вновь на первый план вышел собственный брак. Выход Виктории Руссу и подачи Ольги Яргычовой превратили счёт из 3:8 в 9:8. Замены связующих и перерывы не спасли команду Юрия Маричева от поражения. Челябинские волейболистки, поймавшие кураж, довели партию до шести матчболов. А эйс Руссу на Ольге Костюкевич поставил точку в мучениях «Протона».

Первый удачный тай-брейк «Заречья»

Если в Казани и Саратове команды обошлись малыми физическими усилиями, чтобы определить победителей, то в краснодарском триллере между «Динамо» и «Заречьем» разгорелись нешуточные страсти. Для выявления сильнейшего потребовались все пять партий.

Обе команды на протяжение всего матча играли в волейбольный пинг-понг, обмениваясь сетами. Первыми инициативу захватили гостьи, при равенстве в счёте на подачах Алины Богдановой совершившие рывок 8:0! Доигровщица одинцовского клуба по ходу всего матча была просто неудержима и показала фантастические цифры, принеся «Заречью» 31 очко. Богданова была хороша и на приёме, удержав высокую планку — 73% позитивной доводки.

Третий игровой отрезок, который тоже остался за гостями, получился самым упорным и завершился в игре на «больше-меньше». Хотя команда Константина Ушакова первой добралась до сетбола, реализовать его смогла лишь с третьей попытки.

«Динамо» — «Заречье» Фото: Пресс-служба ВК «Динамо» Краснодар

Но и у динамовок было кому ответить. Мария Боговская наколотила 35 мячей, что внесло огромный вклад в выигранные партии южанок, которые завершились практически с одинаковым счётом – 25:19 и 25:20. Также проблем принимающим «Заречья» добавила Юлия Подскальная.

В решающем же сете центральная блокирующая стала ключевой фигурой, но только теперь в составе «Заречья». Одинцовские волейболистки перевернули игру, взяв шесть брейковых мячей на подаче Анастасии Жабровой. На что хозяйкам ответить не удалось. Это первый удачный тай-брейк для подмосковной команды в этом чемпионате.

Что в остальных матчах

«Уралочка-НТМК» продолжает укреплять свои позиции в первой восьмёрке. Команда Михаила Карполя на своей площадке в трёх партиях переиграла красноярский «Енисей». Определяющим стал первый сет, где хозяйкам получилось отыграть отставание в шесть мячей (14:20). Во многом помогла вовремя сделанная замена – Елизавета Протопопова вышла вместо Елизаветы Павловой. После этого уральские волейболистки контролировали ситуацию, переиграв своих соперниц во всех компонентах: 12:7 — на блоке, 43:33 — в атаке и 6:2 — на подаче. И после того как саратовский «Протон» допустил осечку в домашнем матче, уральский коллектив поднялся на четвёртое место в турнирной таблице.

Бронзовый призёр прошлого сезона «Ленинградка» и в этом пока никому не уступает место в тройке лучших. Петербургские волейболистки уверенно разобрались с новичком лиги — «Омичкой». Гостьям удалось усложнить приём хозяек (29% позитива), но вот остановить атаку соперниц они не смогли. Жёлто-чёрные реализовали 44% своих возможностей, а Омск — всего 28%. Просто феноменальную игру на блоке показала Анна Мельникова — из 16 общекомандных очков в этом элементе 11 на счету центральной. После продолжительной паузы в состав жёлто-чёрных вернулась Дарья Малыгина. Волейболистка отметилась результативным нападением и двумя очками на блоке.

Ещё один «сухарь» был оформлен в Москве. «Спарта» хоть и прибавляла в каждом сете и даже вела в третьем, но довести до победы его не смогла. Бело-голубые отыграли солидное отставание и забрали матч. За москвичек дебютировала доигровщица Алина Попова, перешедшая в «Динамо» на правах аренды из французского «Волеро Ле-Канне». Волейболистка вышла на площадку в третьей партии, забив три мяча из девяти.

В заключительном матче тура встречались два аутсайдера чемпионата – «Минчанка» и «Тулица». Обеим командам победа нужна была как глоток свежего воздуха, чтобы прервать свои безвыигрышные серии. Это удалось сделать подопечным Алексея Бабешина. Гостьи смогли перехватить инициативу в первой партии благодаря ошибкам хозяек и довести встречу до победы. При равной игре на блоке решающими стали подача и нападение (7:1 по эйсам и 44% реализованных атак против 37%). Этот выигрыш сразу поднял «Тулицу» с предпоследнего места на 10-е.

Все результаты матчей 8-го тура

«Динамо» Краснодар– «Заречье-Одинцово» – 2:3 (18:25, 25:19, 25:27, 25:20, 10:15);

«Протон» – «Динамо-Метар» – 1:3 (16:25, 23:25, 25:23, 18:25);

«Динамо» Москва – «Спарта» — 3:0 (25:13, 25:21, 26:24);

«Уралочка-НТМК» – «Енисей» – 3:0 (26:24, 25:16, 25:20);

«Динамо-Ак Барс» – «Локомотив» – 3:0 (25:22, 25:14, 25:13);

«Ленинградка» – «Омичка» – 3:0 (25:18, 25:18, 25:13);

«Минчанка» – «Тулица» – 0:3 (21:25, 19:25, 17:25).