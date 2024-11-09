«Спокойно выиграли, мы сильнее». Лидеры идут дальше в женском Кубке России!

В женском розыгрыше Кубка России состоялись ответные матчи четвертьфиналов, после которых определилась четвёрка команд, продолжающих гонку за очередным трофеем. Названия соревнований меняются, а претенденты остаются прежними. Как и в Кубке Легенд, состав полуфиналисток не изменился. Ими стали два «Динамо», казанское и московское, калининградский «Локомотив» и «Ленинградка». Именно эти клубы будут бороться за выход в финал.

После сухих побед, которых добились лидеры в первых матчах, им достаточно было выиграть два сета для выхода в полуфинал. Что они и сделали. И после решения задачи тренеры позволили себе проверить резервную обойму своих команд, дав возможность поиграть запасным.

Первым билет в полуфинал получил «Локомотив». В Красноярске железнодорожницы уверенно сыграли первые два сета, не дав «Енисею» даже возможности подумать о другом исходе. Дальше Андрей Воронков заменил бо́льшую часть основного состава, доиграв встречу резервистами.

В третьей партии хозяйки воспользовались ситуацией и сделали рывок, пока вновь вышедшие игроки осваивались на площадке. «Енисей» держал разницу в шесть мячей. Железнодорожницы смогли устроить погоню, вплотную приблизившись к сибирячкам. Настоящая дуэль развернулась в игре двух диагональных – Распутиной и Аслямовой. Последняя достойно смотрелась на площадке, заменив Эбрар Каракурт и завершив встречу с эффективностью 67% в атаке. Но «Енисей» выстоял, выиграв сет на балансе.

Матч «Енисей» — «Локомотив» Фото: Пресс-служба ЖВК «Локомотив» (Калининградская область)

Четвёртый игровой отрезок полностью повторил первый, с той лишь разницей, что теперь 12 очков смогли набрать гостьи. У красноярской команды полетела подача. Игроки задерживались на ней, каждый раз увеличивая своё преимущество и доведя его в концовке до 13 мячей. Но матч всё равно остался за калининградками. В решающем сете они рванули вперёд после счёта 3:3. Главными добытчиками очков вновь стала Аслямова и присоединившаяся к ней Вера Костючик. Она своей подачей сначала добыла переходящий мяч и затем сама же поставила точку в матче эйсом – 15:8.

В Санкт-Петербурге «Ленинградка» не стала доводить дело до пяти партий. Как и в первой паре, два сета хозяйки полностью доминировали над соперницами, переиграв их в нападении и на блоке. Дальше игру в обеих командах продолжили резервные составы.

«Мы спокойно выиграли первые две партии. За счёт того, что мы сильнее. Сначала надо было сделать дело, а дальше дать игровую практику остальным игрокам. Получилась хорошая тренировка для второго состава» — комментарий Александра Кашина после матча.

Резервисты прошли проверку, но с трудом. В третьем сете жёлто-чёрные позволили уйти «Метару» вперёд. Челябинские волейболистки блоком смогли остановить нападение ленинградок, а сами же атаковали результативно. Усилиями Валерии Иванкович и Виктории Руссу бело-голубые заработали комфортное преимущество — 18:12. Петербургские спортсменки смогли навязать борьбу в концовке, но догнать соперниц из Челябинска и завершить встречу в трёх партиях не получилось.

Однако отличная игра хозяек в концовке третьего сета продолжилась и в четвёртом. А у «Динамо-Метар» снова начались проблемы, которые были в первой партии – провал в атаке, всего 20% её реализации. «Ленинградка», наоборот, свой процент улучшила, подняв его с 27% до 37%. Что и стало решающим фактором для победы.

Пожалуй, самой интригующей получилась игра в Москве, где динамовки принимали на своей площадке нижегородскую «Спарту». Несколькими днями ранее команды сыграли матч чемпионата, тогда встреча завершилась с сухим счётом в пользу бело-голубых. А вот кубковая встреча не стала лёгкой прогулкой для подопечных Александра Кошкина. Гостьи сделали работу над ошибками и с первых розыгрышей навязали борьбу.

Динамовки долго раскачивались в нападении, чем соперницы воспользовалась, уйдя вперёд на шесть очков. Блок позволил сократить отставание до минимума (17:18), однако «Спарта» в концовке оказалась надёжнее и взяла первый сет.

Вторая и третья партии прошли по одному сценарию и с одинаковым счётом – 25:17. «Динамо» контролировало игру, переигрывая гостей в атаке и в общекомандных взаимодействиях. Гостей же подвёл собственный брак. А Ван Юньлу провела свою лучшую игру в составе москвичек. Китаянка выдала серию точных ударов во втором сете и завершила матч с 12 очками в нападении, став самой результативной в составе хозяек. После того как москвички досрочно обеспечили себе выход в полуфинал, Александр Кошкин сменил практически весь основной состав и дал поиграть волейболисткам, у которых было не так много игровой практики в сезоне.

Матч «Динамо» Москва — «Спарта» Фото: Пресс-служба ЖВК «Динамо» (Москва)

Долгий вкат условных резервисток стоил москвичкам ещё одной партии. В составе «Спарты» разыгралась Юлия Столбова. А самой результативной стала Карина Симонова с 21 набранным очком. И всё же на тай-брейке болельщики вновь увидели мощь московского клуба: несколько подач навылет, уверенная игра на сетке, и исход встречи предопределён – 15:4.

«Это был, наверное, самый тяжёлый матч из трёх игр со «Спартой» за короткий период. Плохо вошли в игру, дали сопернику почувствовать, что они могут что-то большее сегодня. Мы выполнили основную задачу – вышли в полуфинал Кубка России. Плюс дали поиграть девчонкам, которые получают мало игровой практики. Первая партия чуть смазала общее впечатление, а в целом сыграли неплохо», — рассказал после игры Александр Кошкин.

В Казани хозяйки чуть было не начали с проигрыша первого сета. «Заречье-Одинцово» задало высокий ритм с первых минут матча, только вот удержать его не смогло.

Гостьи вновь сделали ставку на подачу и не прогадали: серии Жабровой и Бирюковой делали отрыв в счёте, что придавало уверенности подмосковной команде. Но у «Динамо-Ак Барс» нашлось кому ответить. Таисия Коновалова блестящим первым темпом сначала сократила отставание до минимума (18:19), а затем на её же подаче хозяйки довели сет до победы. Казанские волейболистки после неровной первой партии прибрали инициативу к рукам во второй. После серии подач Полины Матвеевой преимущество хозяек достигло пяти очков, а после атак Брайелин Мартинес и всё той же Коноваловой разрыв составил уже восемь мячей (21:13) — задача решена.

После этого и здесь у выигравшей две партии команды появился резерв. Вышедшие волейболистки вписались в игру, но Анастасия Стальная, которая тоже появилась в составе «Заречья» по ходу встречи, своей подачей расшатала приём соперниц. Её эйс стал решающим в третьем сете. Однако запала у команды Константина Ушакова хватило ненадолго. Серию подач выдала Гайла Гонсалес (4:4-9:4). Она же и вела команду вперёд, отмечаясь в нападении. 25:16 — очередная победа команды Зорана Терзича.

Результаты вторых матчей 1/4 финала:

«Енисей» – «Локомотив» — 2:3 (12:25, 16:25, 25:23, 25:12, 8:15). Первый матч — 0:3;

«Ленинградка» – «Динамо-Метар» — 3:1 (25:17, 25:19, 22:25, 25:18). Первый матч — 3:0;

«Динамо-Ак Барс» – «Заречье-Одинцово» — 3:1 (25:22, 25:17, 23:25, 25:16). Первый матч — 3:0;

«Динамо» – «Спарта» — 3:2 (22:25, 25:17, 25:17, 15:25, 15:4). Первый матч — 3:0.

Полуфинальные пары выглядят так:

«Локомотив» – «Динамо-Ак Барс»;

«Динамо» – «Ленинградка».

Игры запланированы на 23 и 30 ноября. Полуфиналы пройдут по схеме из двух матчей с «золотым» сетом при равенстве очков. Первые встречи состоятся в Калининграде и Москве.