«То, что сыграли 3:2, это моя «заслуга». В женской Суперлиге едва не случилась сенсация!

В женской Суперлиге 9-й тур можно было бы назвать спокойным, если бы не заключительная пара играющих команд. Замены Александра Кашина внесли красок в матч со «Спартой» и превратили проходную встречу в настоящее спасение фаворита. Даже уральское дерби и игра в Калининграде уступили по своему накалу матчу в Нижнем Новгороде.

«Спарта» отобрала очки у претендента на медали

Заключительный матч тура получился самым драматичным. Нижегородские волейболистки потрепали одного из лидеров чемпионата, затащив его на тай-брейк. Победа хоть и осталась за «Ленинградкой», но и спартанки с пустыми руками не ушли, заработав очко в свою копилку.

У «Ленинградки» эту встречу пропускала основная забойщица Анастасия Гарелик. А блокирующая Анна Мельникова вышла лишь при «пожаре» в пятом сете. Но отсутствие двух ключевых игроков до поры до времени не бросалось в глаза.

Дебют встречи без особых трудностей остался за гостьями, которые выиграли игру на сетке: 3:1 – блок, 41% против 31% в атаке. Во второй партии «дикие пчёлы» доминировали до самой концовки (22:17). Затем Александр Кашин решился на ряд замен, которые сыграли злую шутку с «Ленинградкой». Пока вышедшие волейболистки жёлто-чёрных разыгрывались, «Спарта» набирала очки. На подачах доигровщицы Карины Симоновой нижегородки не только сравняли счёт, но и вырвались вперёд (23:22). Партия ушла на баланс, где лишь с пятой попытки волейболисткам с берегов Невы удалось забрать сет, блоком закрыв атаку Ангелины Емелиной.

Матч «Спарта» — «Ленинградка» Фото: leningradka.spb.ru

Подопечные Станислава Саликова не опустили руки, а напротив, на кураже забрали следующие два сета с одинаковыми счётом 25:21. В третьей партии хозяйкам помогли атака и блок. А уже в четвёртом сете феерию устроила Ксения Меньщикова, показавшая 100-процентный результат в нападении. В равной же пятой партии сыграл класс «Ленинградки», хотя интрига держалась до счёта 10:10. Первыми дрогнули хозяйки, допустив промах в нападении. Затем гостьи атаками и блоком оформили комфортный задел, который смогли удержать.

«Победа и не должна была сегодня нам просто достаться, потому что у нас получился немножко сумасшедший график. Мы действительно рисковали с этим графиком, чтобы к полуфиналу Кубка подготовиться. Плюс у нас два игрока, которые по медицинским моментам не должны были сегодня играть. Настя Гарелик вообще в Санкт-Петербурге осталась и Аня Мельникова. В последний момент я Аню всё-таки решил на всякий случай взять. Случай действительно представился, потому что Даше Малыгиной пока тяжело. Она только вернулась, отыграть весь матч тяжело. Игровой практики не было. Ну, понятно, что первый раз в этом сочетании играли, могли выиграть 3:0. То, что сыграли 3:2, это чисто моя «заслуга». Я начал менять игроков, давая им возможность. А когда ещё давать им возможность играть? Я очень хочу, чтобы Валерия Харлова, например, дошла до того уровня, чтобы спокойно выпускать её на замену и она давала результат. К сожалению, не всё сразу получается» — Александр Кашин после встречи взял на себя ответственность за результат.

В Подмосковье аутсайдер тоже сражался

Матч «Заречья-Одинцово» с аутсайдером лиги также не стал лёгкой прогулкой. «Минчанка» здорово начала встречу, выиграв первый сет. И хозяйкам пришлось в ускоренном режиме включаться в борьбу и показывать свой максимум, чтобы не упустить победу.

Подмосковные волейболистки неожиданно для себя столкнулись с трудностями и с упорством гостей. Сразу несколько атак «Заречья» наткнулись на хороший блок белорусских спортсменок. По ходу партии разрыв только увеличивался. Усилиями капитана Ольги Бирюковой хозяйки вернулись в игру. Но «Минчанке» всё же хватило запаса очков, чтобы выиграть первый сет.

Во второй партии уже зареченки вели себя по-хозяйски, лидируя на протяжении практически всего сета. Но своими же ошибками подпустили «Минчанку» к себе. Всё перешло в игру на «больше-меньше», где цена каждой ошибки была на вес золота. Здесь первыми промах в атаке совершили гостьи. А затем вновь капитан «Заречья» взяла на себя ведущую роль, завершив сет своим ударом.

Матч «Заречье-Одинцово» — «Минчанка» Фото: vcmo.ru

В следующем игровом отрезке подопечные Константина Ушакова действовали более уверенно, наладив игру в защите и подкрепив её агрессивным и результативным нападением. Что сразу же отразилось на табло. Но в четвёртом сете опять случилась пробуксовка. Тренеру «Заречья» пришлось брать тайм-аут при счёте 0:4. Пауза пошла на пользу, хозяйки стабилизировали своё шаткое положение. Всё вновь решила концовка и Ольга Бирюкова, которая реализовала матчбол. Именно капитан одинцовской команды стала самым результативным игроком, насобирав очков на целую партию: 20 в нападении и по два очка – на блоке и подаче.

Уральское дерби

В Челябинске встреча двух уральских команд была яркой, но ограничилась классическими тремя партиями. «Динамо-Метар» сыграло хладнокровнее и чище в концовке каждого сета, что и определило судьбу матча.

При равной игре на блоке (8:8) и не лучшей реализации атак (35% против 38% гостей) динамовки хорошо подавали. Особенно это прослеживалось в ключевые моменты при равном счёте. Челябинским волейболисткам удавалось создавать серии подач, выбивая приём соперниц, а первые две партии и вовсе завершились эйсами хозяек.

Хотя гостьи более чем уверенно начали встречу – 7:3, переиграв «Метар» в нападении. Но челябинские спортсменки смогли собраться и уже ближе к середине партии вышли вперёд. Завязалась борьба, а затем сработала вовремя сделанная двойная замена Алексея Дешина в концовке. Эйс Екатерины Гатиной красиво завершил сет.

Матч «Динамо-Метар» — «Уралочка-НТМК» Фото: dinamo-metar.ru

Во втором сете был похожий сценарий. Через защиту хозяйкам удалось вцепиться и догнать соперника. Тренер «Метара» вновь хотел разыграть козырь с двойной заменой, но этот раз результат получился противоположным. «Уралочке» удавалось держать своё преимущество до того момента, пока на линию подач у Челябинска не вышла Ольга Яргычова. Михаил Карполь даже взял тайм-аут, чтобы сбить подачу блокирующей. Но невынужденные ошибки гостей, а следом эйс Александры Мамедовой решили исход сета.

Третий игровой отрезок получился самым упорным. Челябинские волейболистки первыми совершили рывок, «уралочки» блоком и атаками в центре сетки смогли подобраться к хозяйкам. Теперь уже нужным эйсом отметились гостьи, Ольга Хлебникова заставила понервничать челябинских болельщиков — 23:21. Но «Метар» быстро реабилитировался и первым ушёл на сетбол. Екатеринбургские спортсменки не сдались, но собственный брак снова помешал добиться результата и принёс победу хозяйкам.

Что в остальных матчах

«Динамо-Ак Барс» продолжает уверенное выступление в чемпионате. В Туле подопечные Зорана Терзича оформили свою девятую победу, сыграв очередной матч «на ноль». Первые два сета казанские волейболистки провели как по учебнику, а вот в третьем всё же придумали себе сложности. У «Тулицы» же разыгрались крайние нападающие. Но дожать соперника при счёте 21:21 команда Алексея Бабешина так и не смогла. Блок Казани решил исход упорной концовки. Также «Динамо-Ак Барс» вновь сумело конвертировать не лучший процент приёма в эффективную атаку.

В Красноярске московское «Динамо» тоже не стало затягивать встречу. Блок бело-голубых был на высоте на протяжении всего матча и смог остановить напор нападающих «Енисея». Удары хозяек 24 раза попали в ловушку из рук столичных волейболисток, что и стало главным аргументом в уверенной победе. «Динамо» методично продолжает подниматься по турнирной таблице — команда Александра Кошкина занимает уже четвёртое место.

Важную для себя победу одержали краснодарские волейболистки в Омске. В достаточно напряжённой игре динамовкам помогли их опыт и мастерство, которые выходили на первый план в концовках каждого сета. «Омичка», начиная со второй партии, смогла навязать борьбу южанкам, но собственные ошибки в решающих розыгрышах подвели сибирячек.

«Нас подводит большое количество ошибок! У «Динамо» более опытная команда, но это тот соперник, с которым мы можем играть на равных. Что сегодняшний матч и показал. В таких матчах многое решают мелочи. Где-то не довели, где-то не добили, и это выливается вот в такие маленькие разрывы в счёте», — сетовал после игры старший тренер «Омички» Николай Аштаев.

Если в прошлом туре калининградский «Локомотив» получил встряску от казанского клуба, то в этом сам проехался по саратовскому «Протону». Железнодорожницы доминировали во всех элементах, которые приносят очки: 41:29 – атака, 5:1 по эйсам и 11:5 на блоке. У гостий так и не получилось продемонстрировать свой лучший уровень игры. Единственное, что удалось, так это удержать позитивный приём на уровне 50% при силовой подаче «Локо» и пяти своих ошибках.

Все результаты матчей 9-го тура: