«Безвольно, бесхребетно проигрываем дома». «Локомотив» снова победил «Белогорье»!

11-й тур мужской Суперлиги получился крайне насыщенным. В нём были и матч претендентов на высокие места, и красивое возвращение, и пятисетовые триллеры, и даже судейский скандал. Рассказываем о главных событиях прошедших встреч.

«Мы что-то делаем не так»

«Белогорье» на неделе получило настоящий холодный душ в виде домашних 0:3 от «Локомотива» и вылета из Кубка России. Шанс реабилитироваться у команды Александра Волкова представился сразу же — волей календаря команды вновь встретились в Туле спустя три дня, но уже в рамках Суперлиги. Вот только распорядиться возможностью белгородцы не сумели.

Матч чемпионата сложился точно так же, как и кубковый. Хозяева снова проиграли по всем статьям. На фоне раскрепощённого «Локомотива» команда Волкова выглядела скованной, допускала много невынужденных ошибок. У сибиряков же классный матч провёл Раджабдибир Шахбанмирзаев, который, кажется, окончательно выиграл конкуренцию у Ильи Казаченкова. Шанс зацепиться был в третьем сете, когда Волков выпустил на площадку резервистов — со счёта 11:14 хозяева сделали рывок и повели 17:15. Но «Локомотив» быстро свёл усилия соперника на нет своим блоком.

«Не получается вообще никак. Абсолютно пустые игры с нашей стороны. Безвольно, бесхребетно проигрываем дома. В первую очередь хочется попросить прощения у болельщиков, которые едут в Тулу из Белгорода смотреть на это всё. И так находятся в непростой ситуации, а тут ещё и команда ничего не показывает», — самокритично высказался капитан белгородцев Павел Тетюхин.

Эта победа позволила «Локомотиву» выйти на второе место в турнирной таблице, обойдя как раз «Белогорье». Правда, вскоре сибиряков ожидает проверка в виде лидера — казанского «Зенита». И вновь календарь составили так, что команды сыграют два раза подряд в Новосибирске. Сначала в рамках чемпионата, а потом и в полуфинале Кубка.

Сургут проявил характер

Матч «Новы» с «Газпромом-Югра» был далеко не самым ярким в туре, но завершился неожиданной сухой победой гостей. Сургутяне вновь проявили себя мастерами камбэков! На старте чемпионата они отыгрались с 3:10 в пятом сете, а здесь смогли нивелировать ещё более серьёзное отставание. 8:17 уступал «Газпром-Югра» во второй партии, но ликвидировал отставание практически моментально — 18:18!

В затяжной же концовке хозяева дрогнули, дважды ошибившись в атаке. После такого удара переломить ход матча «Нове» было просто нереально. Важнейшая победа Сургута, которая позволяет команде оторваться от опасной зоны.

Сурмачевский разбушевался!

«Динамо-Урал» в этом сезоне — настоящая гроза авторитетов. Парадокс в том, что команде Бориса Колчина куда сложнее даются матчи с командами из подвала турнирной таблицы. Вот и в игре с МГТУ уральцы были в шаге от потери очков — в четвёртом сете уступали 7:12, а затем позволили сопернику отыграться со счёта 21:24 и даже получить сетбол.

Спас уфимцев Андрей Сурмачевский. Доигровщик, выступающий за «Динамо-Урал» на правах аренды из казанского «Зенита», оправдал свой статус лучшего подающего, выполнив за матч 26 подач, девять из которых стали эйсами. И это при всего пяти ошибках!

Андрей Сурмачевский Фото: volleyufa.com

Шесть эйсов случились как раз в критические моменты четвёртой партии, чем очень помогли уфимцам одержать полноценную победу. А либеро Алексей Чанчиков после игры даже предложил поставить памятник партнёру.

«Наверное, можно всей командой скинуться и поставить памятник Сурмачевскому на подаче. Если бы не Андрей, то были бы вопросы по итоговому результату», — отметил волейболист.

Судьи помогли «Динамо»?

Судейский скандал случился в Нижнем Новгороде, где АСК потрепал нервы московским динамовцам. При счёте 25:26 в четвёртой партии нижегородцы отправили свою атаку в аут, но их тренер Андрей Дранишников взял видеоповтор на касание сетки у блокирующих. Судьи же посмотрели повтор на другой эпизод. Справедливые возмущения тренера арбитры проигнорировали и завершили игру, а ещё наградили наставника хозяев жёлтой карточкой.

«Я много могу наговорить сгоряча, но не буду», — сказал Дранишников после матча. Действительно, неизвестно, было ли касание блока, однако процедуру просмотра провели неверно.

Андрей Дранишников Фото: nn-volley.ru

Что ещё было в туре

«Кузбасс» и «Факел» устроили настоящий триллер, в котором эмоции перехлёстывали через край. Арбитрам даже пришлось показать три красные карточки. А победили в пяти сетах уренгойцы, оформившие решающее преимущество на блоке.

В пяти сетах завершилась и игра в Красноярске. «Енисей» имел все шансы победить «Динамо-ЛО», команда вела 9:6 на тай-брейке и имела доигровку, но сосновоборцы проявили характер. Помогли подача Константина Тюшкевича и хладнокровие нападающих в решающие моменты.

Казанский «Зенит» сыграл с «Нефтяником» резервистами и заставил понервничать болельщиков. Гости смогли выиграть партию, а при удачном стечении обстоятельств имели шансы выйти и на тай-брейк, но всё же класс лидера сказался.

Все результаты 11-го тура:

«Белогорье» – «Локомотив» – 0:3 (23:25, 17:25, 22:25);

«Енисей» – «Динамо-ЛО» – 2:3 (22:25, 25:21, 25:20, 20:25, 13:15);

«Кузбасс» – «Факел Ямал» – 2:3 (28:26, 23:25, 25:23, 17:25, 9:15);

«Динамо-Урал» – МГТУ – 3:1 (25:17, 20:25, 25:20, 29:27);

«Нова» – «Газпром-Югра» – 0:3 (20:25, 28:30, 18:25);

«Зенит-Казань» – «Нефтяник» – 3:1 (25:20, 25:20, 21:25, 25:19);

АСК – «Динамо» Москва – 1:3 (21:25, 25:23, 24:26, 25:27).