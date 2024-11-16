Казань повержена! «Факел» сотворил сенсацию в мужской Суперлиге

Сегодня стартовал 12-й тур мужской Суперлиги. И стартовал он с громкой сенсации! Лидер — «Зенит-Казань» — потерпел поражение в Новом Уренгое от «Факела». Для команды Алексея Вербова эта неудача стала первой в чемпионате.

Ничего не предвещало проблем

А ведь старт матча не предвещал проблем для лидера. Казанцы сразу сделали рывок — 5:0 на подачах Дмитрия Волкова. Да, уренгойцы в одной расстановке свели преимущество на нет и даже вышли вперёд. Но гости снова оторвались в середине партии и спокойно удержали преимущество — 25:20. Надо сказать, что Вербов дал отдохнуть основному связующему Майке Кристенсону, а либеро Илья Фёдоров не прилетел с командой в Новый Уренгой. Впрочем, в первом сете их отсутствие не было заметным.

Фаворит начал уверенно и второй сет — 8:4. Но у хозяев было чем ответить. Сыграла замена в диагонали — вместо Корнея Эннса, которого казанский блок «съел», вышел Никита Морозов. И эта перестановка оказалась решающей. Забегая вперёд, скажем, что нападающий ямальцев набрал 20 очков при реализации атак в 81%. Что-то невероятное!

НИКИТА МОРОЗОВ Фото: fakelvolley.ru

Ну а во второй партии Морозов сделал два эйса при равном счёте, после чего «Факел» впервые получил брейковое преимущество — 17:15. Казанцы сумели сравнять счёт и довели игру до баланса, они смотрелись цельнее и меньше ошибались, но у хозяев был козырь в лице подачи. Она и решила исход сета — всё тот же Морозов оформил ещё один эйс — 26:24.

Куражный «Факел»

После этого остановить хозяев было очень сложно, если вообще возможно. Вербов тасовал свой состав, поменяв Михайлова на Кирилла Клеца. Появлялся на площадке и Майка Кристенсон. Но хозяева в этот вечер поймали нереальный кураж. Морозову в атаке помогал Василий Капранов, а ещё «Факел» начал творить чудеса в защите.

В частности, именно она решила исход третьего сета — дважды уренгойцы спасали мяч буквально с трибун и доводили розыгрыши до победы. А при равном счёте Никита Крот дважды подряд закрыл атаки Дмитрия Волкова. Всё, что удалось сделать казанцам — максимально подобраться к сопернику. Но и только.

«Факел» обыграл «Зенит-Казань» Фото: fakelvolley.ru

В четвёртом сете хозяева снова прибрали инициативу к рукам ближе к середине партии. Эйс оформил связующий Матиас Хираудо, затем хозяевам немного помогли арбитры, не увидевшие касание в защите на задней линии после атаки гостей. Казалось, что после заблокированного пайпа Лабинского матч так и докатится до уверенной победы «Факела» — 18:13, но «Зенит-Казань» всё-таки нашёл в себе силы подержать интригу. Хорошие подачи Максима Михайлова и ошибки молодых нападающих хозяев дали шанс гостям — у них была доигровка при счёте 18:20. Однако Евгений Рукавишников занизил передачу на Лабинского, а «Факел» свой шанс в контратаке использовал. В следующем розыгрыше Хираудо вывел Капранова на чистую сетку, приведя всех поклонников уренгойцев в настоящий экстаз. Эту команду было не остановить. Для Казани же поражение стало первым после 28 побед в играх Суперлиги.

«Мы не в самом оптимальном отрезке для себя. К сожалению или к счастью, находиться всегда в своём лучшем состоянии очень сложно. Не показываем то, чего хотелось бы, принимаем неверные решения. Но приятно было смотреть на этих молодых ребят, которые выстояли, чистенько сыграли. Хотя обычно в матчах с нами чувствуют дух победы и начинают ошибаться. У нас есть неделя до важных встреч в Новосибирске, чтобы это забыть, переварить и двигаться дальше», — Алексей Вербов после матча не выглядел очень расстроенным и отдал должное сопернику.

Действительно, казанский «Зенит» в последних встречах не показывает свой лучший волейбол. Тут вмешались и травмы — тот же Сэм Деру только-только вернулся в строй и пока не готов помогать команде на площадке, и длинные выезды. Весь октябрь казанцы провели вне родных стен. Нужно время, чтобы обрести свою лучшую форму. Ну а «Факел» провёл свой лучший матч, показав потенциал той молодёжи, которая у него есть. Пока у этих парней нет стабильности, но в хороший день они могут обыграть любого соперника.

Лидер потерпел первое поражение, теперь борьба в верхней части турнирной таблицы обострится. Ну а «Факел» после этого успеха приближается к восьмёрке сильнейших!