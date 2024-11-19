«Это полностью наше поражение». Московское «Динамо» по-прежнему лихорадит

10-й тур женской Суперлиги вновь ознаменовался победой казанского «Динамо-Ак Барс», команде Зорана Терзича по-прежнему нет равных. Зато в дерби двух других динамовских команд болельщики увидели тай-брейк, по итогам которого произошла если не сенсация, то по крайней мере неожиданность. Увидели зрители триллер и в Минске, где встречались два аутсайдера.

«Мы очень слабо сыграли»

Это уже третий пятисетовый матч в сезоне, который сыграли московское и челябинское «Динамо» между собой. Первые две встречи были на предварительном этапе Кубка Легенд, где клубы обменялись победами. Теперь уже в рамках чемпионата России челябинские волейболистки повторили свой успех. Сработала «химия» из отличного приёма и результативной атаки уральского коллектива. Москвички хоть и выиграли блок, но игру спасти не смогли.

Стартовый отрезок «Метар» оставил за собой. Благодаря атакам Виктории Руссу гостьи сделали «+3». Столичные волейболистки догнали соперниц, но выйти вперёд так и не сумели. Хозяйки площадки чаще ошибались, а челябинки, напротив, эффектно завершали практически каждое второе своё нападение, завершив сет с результативностью 57%.

В следующей партии московским волейболисткам удалось улучшить качество доводки первого мяча, что сразу же подтянуло процент реализации в атаке. Теперь уже столичное «Динамо» повело в счёте. Но подопечные Алексея Дешина не остановились, ликвидировали трёхочковое отставание и даже вышли вперёд. Усилиями Наталии Гончаровой, Ольги Юрьевой и Ван Юньлу хозяйки довели партию до концовки, а в решающий момент у «Метара» в аут ударила Екатерина Гатина. Третья партия повторила сценарий первой, с той лишь разницей, что на площадке доминировали московские волейболистки. Челябинская команда забуксовала на подачах Гончаровой, что и стало переломным моментом. А уверенные действия на сетке только подкрепили успех (40% против 29% в атаке и 6:1 на блоке).

Суперлига-2024/2025 Фото: vldinamo.ru

Самым напряжённым получился четвёртый отрезок, который длился 37 минут. Команды вцепились друг в друга, не позволяя оторваться в счёте больше чем на два мяча. При равной борьбе первыми на сетбол ушли гостьи и даже получили шанс его реализовать, но не забили переходящий мяч. Затем уже челябинкам приходилось отыгрываться и уходить с матчбола москвичек. В итоге решающими стали две точные атаки Виктории Руссу, которые перевели матч на тай-брейк. В решающем сете после счёта 4:4 «Метар» перехватил инициативу и уже не позволил «Динамо» вернуться в игру.

«Результат неудовлетворительный, очень слабо сыграли. Причём с первой партии плохо вошли в игру. Затем переломили ситуацию, в четвертой партии контролировали игру, имели несколько матчболов, но не добили их. Мы слабо сыграли на подаче. Соперник показал феноменальные цифры на приёме, под 70%, что облегчило работу их связующей. Также мы не справились на блоке, особенно в четвёртой зоне. Челябинск — молодцы, боролись до конца, руки не опускали. Это полностью наше поражение», — сокрушался после матча Александр Кошкин.

Битва аутсайдеров

Ещё один тай-брейк случился в Минске во встрече двух аутсайдеров. «Минчанка», замыкающая турнирную таблицу, принимала на своей площадке новичка лиги — «Омичку». Команда Ольги Пальчевской уверенно начала матч и даже была близка к своей второй победе, но сибирячки смогли довести дело до укороченной партии, где решили исход встречи в свою пользу.

В дебюте матча хозяйки выдали мощную серию из семи очков, в которой поучаствовали Надежда Столяр и Надежда Смирнова. Гостьи смогли сократить отставание, но партию спасти не получилось. А вот второй сет полностью остался за «Омичкой». Сибирячки смогли наладить свою атаку, подняв её с 29% до 53%. Ольга Пальчевская пыталась перерывами остановить напор гостей и восстановить контроль, но ничего не сработало. Партия завершилась в пользу гостей.

Следующие два сета команды вновь катались на качелях. Третью забрали хозяйки, выиграв сетку. Теперь к успешным атакам Смирновой добавилось нападение Нины Касаткиной, а уверенные действия на блоке позволили удержать преимущество до конца сета. В четвёртом уже «Омичка» показала свой класс на передней линии, останавливая или смягчая удары соперника. Замена Касаткиной на Екатерину Сокольчик смогла оживить обстановку. Смирнова набрала пять очков подряд, а эйс Елизаветы Томашевской и результативная атака Сокольчик сократили отставание до трёх очков. Но, несмотря на упорные попытки хозяек переломить ход партии, «Омичка» затащила игру на тай-брейк.

Суперлига-2024/2025 Фото: vcminsk.com

Решающий сет оказался самым упорным. Команды боролись за каждое очко, но точные удары Веры Антоновой и Владиславы Коржовой обеспечили гостьям преимущество. Последняя ещё и стала самой результативной в составе своей команды, наколотив 25 очков. Волейболистки «Омички» сумели грамотно воспользоваться своими шансами в нужные моменты, что позволило забрать важный матч.

Что в остальных матчах

Если в мужском чемпионате «Факелу» удалось сокрушить лидера — «Зенит-Казань», то казанские волейболистки продолжают держать марку. И в юбилейном 10-м туре команда Зорана Терзича засушила очередного своего соперника – саратовский «Протон». «Динамо-Ак Барс» проиграло «подачу-приём», зато в нападении и на блоке вновь оказалось сильнее. Но даже при уверенной победе в трёх сетах у наставника Казани нашлись вопросы к качеству игры.

«Мы не расслабились в третьем сете. Расслабились с самого начала, и это проблема. Часто журналисты спрашивают, почему мы легко выиграли первые две партии, а в третьей возникли проблемы. Не стоит думать, что мы расслабились — противник сегодня играл хорошо. Мне не нравится, как мы выступаем в последних играх. Мы выигрываем 3:0 и в Туле, и здесь, но я не удовлетворён нашей игрой. Если мы продолжим тренироваться и играть в том же духе, нас ждут поражения. У нас будет собрание, и я надеюсь, что мы договоримся. Я давно говорил команде, что мне всё равно на счёт. Мы можем проигрывать 0:3, и я всё равно буду доволен, если будем выполнять задачи. Но иногда выигрываем только потому, что у нас есть качественные игроки. Я не хочу и не могу работать так», — кипятился Терзич после матча.

Ещё один лидер чемпионата — калининградский «Локомотив» — получил достойное сопротивление в Екатеринбурге. «Уралочка-НТМК» могла увести игру на пятый сет, но при счёте 20:20 в четвёртой партии Бранка Тица допустила осечку на подаче, что привело к рывку гостей. А в перестрелке Елизаветы Павловой и Эбрар Каракурт успешнее была турчанка. В итоге диагональная калининградского клуба набрала 30 очков. У железнодорожниц в тот вечер отлично летела подача, что помогло в игре на блоке.

В матче краснодарского «Динамо» и нижегородской «Спарты» определяющим стал третий сет, где хозяйкам удалась концовка партии. Главной героиней стала доигровщица Ярослава Симоненко, реализовавшая серию из пяти своих атак. Заключительный отрезок носил уже формальный характер. Южанки полностью контролировали ситуацию, не дав гостьям набрать и 15 очков.

В Санкт-Петербурге «Енисей» вёл с преимуществом в пять мячей в первом и во втором сетах, но не воспользовался предоставленным шансом и проиграл не только партии, но и матч. Всему виной большое количество собственного брака, что позволило хозяйкам отыгрывать отставание, а затем и дожимать концовки. У «Ленинградки» в строй вернулась Анастасия Гарелик и сразу же стала самым результативным игроком в составе своей команды, набрав 17 очков.

«Заречье-Одинцово» продолжает своё восхождение по турнирной таблице. Подмосковные волейболистки в упорной борьбе одолели своих соперниц в Туле. Эта победа продлила беспроигрышную серию зареченок до трёх матчей. Кадровые проблемы «Тулицы» не позволили показать свой максимум. Команда Алексея Бабешина оказала достойное сопротивление, но забрать получилось всего лишь первый сет. У гостей феерила Ольга Бирюкова. Капитан выдала 67% позитива на приёме и реализовала 59% своих атак.

Все результаты матчей 10-го тура

«Уралочка-НТМК» — «Локомотив» – 1:3 (21:25, 25:23, 18:25, 22:25);

«Динамо» Краснодар – «Спарта» — 3:1 (25:20, 20:25, 25:21, 25:14);

«Динамо-Ак Барс» – «Протон» — 0:3 (25:17, 25:16, 25:23);

«Динамо» – «Динамо-Метар» – 2:3 (17:25, 27:25, 25:17, 31:33, 12:15);

«Тулица» – «Заречье-Одинцово» – 1:3 (27:25, 19:25, 24:26, 19:25);

«Минчанка» – «Омичка» – 2:3 (25:21, 17:25, 25:18, 20:25, 12:15);

«Ленинградка» – «Енисей» – 3:0 (25:20, 27:25, 25:18).