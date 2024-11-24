Интрига умирает? «Динамо-Ак Барс» и «Ленинградка» в шаге от финала Кубка России

Квартет топов Кубка Легенд в полном составе переместился в полуфиналы Кубка России. Даже пары этой стадии оказались идентичными. Отличие лишь в схеме турнира: у команд есть возможность отыграться после неудачи в первом матче. Этот шанс будет у «Динамо» с «Локомотивом», которые в первых встречах не смогли навязать борьбу «Ленинградке» и «Динамо-Ак Барсу».

Первыми на шаг ближе к финалу Кубка России стали петербургские волейболистки. В Москве динамовки забрали лишь сет у «Ленинградки». Хотя возможность уйти на тай-брейк была, но воспользоваться ей подопечные Александра Кошкина не смогли.

Команда из Северной столицы могла победить и в трёх сетах. Жёлто-чёрные бо́льшую часть первой партии вели с преимуществом в пять мячей. Но вовремя сделанная двойная замена «Динамо» выравняла ситуацию — 19:19. Вышедшие Мария Смеленко и Алина Попова внесли разнообразие в атаку московской команды. А вот подобный ход со стороны «Ленинградки» дивидендов не принёс. Динамовки сыграли надёжнее в концовке, что позволило им забрать партию.

Второй и третий сеты прошли полностью под контролем гостей. Резвое начало (7:3 и 7:2) со стороны петербурженок и полный контроль на сетке. У гостей в нападении блистала Анастасия Гарелик. Диагональная в этой встрече была просто неудержима – 53% эффективности в атаке и рекорд клуба с показателем 31 очко. У «Ленинградки» отлично отработал блок, в который московские волейболистки постучались девять раз. Анна Мельникова и Дарья Малыгина с лёгкостью предугадывали атаки соперниц. А защита жёлто-чёрных смогла втянуть «Динамо» в затяжные изматывающие розыгрыши. Но главной проблемой хозяек стал приём. Спортсменки петербургской команды своей подачей держали качество доводки соперниц на уровне 33-39%.

Кадр с матча Фото: ЖВК «Динамо»

Четвёртая партия стала самой упорной во встрече. Попова с первых минут появилась на площадке, заменив Ксению Купряшкину. Та провела не лучший свой матч, особенно на приёме, выдав при 29 касаниях всего 17% позитива и 7% доводки на «плюс-плюс». Попова же со своей задачей справилась, усилив и приём, и атаку. Это позволило динамовкам создать интригу и разгрузить Наталию Гончарову в нападении. Москвички были близки к тому, чтобы перевести игру в укороченную партию, первыми получив сетбол. Но до тай-брейка дело так и не дошло. Сначала собственный брак не позволил поставить точку в сете, а затем два точных удара Валерии Романовой определили победителя встречи.

«Результат отрицательный. К сожалению, не получается показать цельную игру на протяжении матча. Первую и бо́льшую часть четвёртой более или менее играли без провалов, а во второй и третьей позволяли себе проигрывать по три-четыре мяча в одной расстановке и не по разу за сет. Так сложно что-то сделать. Но если говорить в целом, то шансы у нас остаются, нужно сделать работу и ехать в Санкт-Петербург, выигрывать четыре партии. Всё по силам, сегодня вы видели, что можно играть. В концовках не хватило, нужно убрать эти перепады», — Александр Кошкин в послематчевом интервью был настроен оптимистично.

В Калининграде тоже сильнее оказалась приезжая команда. Подопечные Зорана Терзича повторили результат встречи чемпионата России и вновь обыграли «Локомотив» со своим любимым счётом 3:0.

Казанское «Динамо» в этом матче сделало ставку на подачу и не прогадало. У железнодорожниц возникло немало трудностей при доводке. А с выходом на линию подачи Таисии Коноваловой, Брайелин Мартинес и Ирины Королёвой Казань смогла заработать сразу по несколько брейковых мячей. С солидным преимуществом гостьи провели весь первый сет. А у хозяек к выбитой доводке прибавился ещё и брак в нападении. Так, Ирина Воронкова показала свой худший волейбол, в графе заработанных очков в атаке в первой партии у неё стоял прочерк. Чтоб хоть как-то расшевелить своих игроков, Андрей Воронков использовал оба перерыва и решился на замены. Место Ирины Филиштинской заняла Татьяна Дмитриева, а Марина Аслямова, вышедшая на подачу, ответила Казани её же оружием – эйсами. Если по выигранным мячам с подачи сравняться удалось, то по счёту в партии — нет.

Кадр с матча Фото: ЖВК «Локомотив»

Гостьи продолжили доминировать с самого начала второго сета (4:0). Успешные атаки Брайелин Мартинес находили брешь в блоке калининградских волейболисток. Тренер «Локо» вновь сделал рокировку в составе, выпустив Екатерину Пипунырову и Дарью Киселёву. Но это не помогло изменить рисунок игры — преимущество гостей дошло до семи мячей. И только на серии подач Дмитриевой удалось организовать погоню с 15:20 до 19:20. Отыграв такое внушительное отставание, железнодорожницы поймали кураж и первыми получили сетбол после удара Веры Костючик. Но хэппи-энд отменили две ошибки Эбрар Каракурт — и вторая партия осталась за казанским клубом.

Третий сет прошёл по сценарию первого и даже завершился с аналогичным счётом – 25:19. После обидного проигрыша предыдущей партии «Локомотив» не смог оправиться и оказать должное сопротивление. Казань же с комфортным преимуществом доиграла встречу. И даже приём с показателем 19% смогли конвертировать в эффективную атаку.

«Будем стараться перевернуть ситуацию в ответном матче. Нет ничего невозможного. Главное — быстро сделать правильные выводы, проанализировать ситуацию. В техническом плане у нас было много ошибок – в приёме, в атаке. Не смогли забить с высоких мячей. Это не позволило взять нам вторую партию. Да и подача наша не была трудной для соперниц», — Андрей Воронков не теряет надежды.

Ответные матчи запланированы на 30 ноября, после чего определится пара финалистов, которая и разыграет третий трофей сезона. Чтобы пройти в решающий этап, «Ленинградке» и «Динамо-Ак Барс» достаточно будет взять два сета. «Динамо» и «Локомотив» же должны побеждать со счётом 3:0 или 3:1, а затем дожимать соперниц в «золотой» партии.