Сладкая таблетка для Алекно. Первая в сезоне победа «Зенита» над топ-клубом!

Регулярный чемпионат мужской Суперлиги близится к экватору. 13-й тур подарил нам противостояние московского «Динамо» и петербургского «Зенита». И наконец-то принёс радость болельщикам из Северной столицы. Команда Владимира Алекно победила. Нет, конечно, зенитовцы выигрывали и раньше, но это первый в сезоне успех сине-бело-голубых в матче с соперником, которого без всяких оговорок можно отнести к признанным лидерам. После сложного старта петербуржцы набрали ход. И теперь вполне способны вмешаться в борьбу как минимум за медали.

«Такие победы дорого стоят»

По мнению Владимира Алекно, «Зенит» в начале этого сезона боялся выигрывать. Что ж, в матче с «Динамо» этот барьер точно удалось разрушить. Старт матча показал, что гости заряжены на 100%, а вот москвичи вышли на площадку с недостатком концентрации. Счёт рос в пользу гостей постоянно и достиг неприличных 16:7 — только после этого хозяева начали просыпаться. Однако было уже поздно — отыграться с «-9» за половину сета практически нереально.

Во второй партии «Динамо» показало признаки жизни, но инициатива всё равно была в руках у гостей. Константин Брянский заменил диагонального Максима Сапожкова, у которого матч откровенно не задался, на Цветана Соколова. Болгарин ошибся в первой же атаке, однако затем разыгрался. К тому же с ним динамовцы выглядят сильнее в общей игре. Но даже эта рокировка не помогла бело-голубым сравнять счёт. На подачах Владислава Бабкевича «Зениту» удался решающий рывок — 23:17. Дважды ошибся на этом отрезке Павел Панков, а Евгений Баранов не справился с подачей белоруса.

Лишь в третьем сете команда Брянского окончательно проснулась. Эта партия завершилась уверенной победой москвичей и подсветила проблемы петербуржцев. Возвращение связующего Игоря Тисевича после травмы помогло «Зениту» прибавить, но в критические моменты команда сваливается на бесконечные атаки Бабкевича. Вариант надёжный — спору нет, да и трио доигровщиков Янт — Клюка — Динейкин, в каком бы сочетании ни выходило, пока не убеждает на 100%. Хотя конкретно в этом матче кубинец был хорош. Но когда белорусский нападающий немного выпал из ритма, Янт удержать на плаву команду не смог. Алекно тоже не стал упираться, смирившись с поражением в сете и отправив лидеров отдыхать на скамейку.

В четвёртом игровом отрезке, казалось, москвичи снова будут сильнее и смогут увести встречу на тай-брейк. Они и повели с довольно комфортными «+4» — 15:11. Но здесь характер проявил уже «Зенит». На подачах Марлона Янта гости сделали рывок и вышли вперёд. Кошмарным оказался этот отрезок для Антона Сёмышева — он проиграл три мяча в атаке. К чести москвичей, они не рассыпались и довели сет до равной концовки, где, наверное, петербуржцам чуть-чуть повезло. Соколов угодил в одиночный блок Бабкевича, а победный мяч Космина и вовсе оказался эйсом от троса. Что ж, здесь фортуна была на стороне команды Алекно. Но надо признать, что эту удачу гости выстрадали.

Владимир Алекно Фото: Пресс-служба ВК «Зенит»

«Конечно, сладкая эта таблетка – победа. Когда особенно так тяжело нам всё это дается, не так быстро, как хочется всё происходит. Вот такие победы дорого стоят. Рад за ребят, рад, что команда верит в себя, рад за небезразличие. Супер! Победила наша команда – «Зенит» Санкт-Петербург. Это основной фактор», — радовался Владимир Алекно после матча.

Если после кубковых матчей с казанским «Зенитом» все отмечали, что петербуржцы прибавили, но всё это относилось к разряду достойных поражений, то сейчас команда Алекно выдохнула — есть первая победа над топовым соперником. Да, в таблице Суперлиги «Зенит» по-прежнему только шестой, однако потенциал побороться как минимум за медали у этой команды есть. Если, конечно, не вмешаются травмы. С этой проблемой клуб сталкивается регулярно в последние годы.

«Локомотив» выдал девять эйсов за сет

«Кузбасс» и «Локомотив» выдали яркий матч — настоящее сибирское дерби. Кемеровчане, конечно, не были фаворитами, но, подгоняемые родными трибунами, выдали яркий старт и забрали первый сет. К концу партии команда Пламена Константинова подобралась совсем близко, имела доигровку при счёте 22:23, однако блок «Кузбасса» отловил атаку Ильи Казаченкова.

А вот во втором сете «Локомотив» разбушевался! Девять эйсов за партию! В самом дебюте четыре подачи навылет оформил в одном подходе Дмитрий Лызик, на его серии счёт из 1:1 превратился в 8:1. Три эйса добавил Йоанди Леал, ещё два — Раджаб Шахбанмирзаев. 25:11 — тут ничего не нужно добавлять.

Игроки МВК «Локомотив» Фото: Пресс-служба ВК «Локомотив» Новосибирск

Нужно отдать должное «Кузбассу» — приём у команды не улучшался, совершенно выпал из игры капитан Роман Пакшин, завершивший встречу с показателем полезности «-6», но хозяева дали бой сопернику. В третьей партии «Кузбасс» вёл 14:11, в четвёртой — 17:14, однако проблемы крылись в атаке. Единственным более менее надёжным вариантом у кемеровчан был диагональный Егор Сиденко. Тем страннее выглядела двойная замена Сергея Троцкого при счёте 21:21 в четвёртом сете. После неё дважды Марко Ивович своей подачей добывал переходящие мячи, а ещё два раза под блок попал второй диагональный «Кузбасса» Кирилл Супрунов. Нелёгкая победа «Локомотива», но это дерби. Отмечаем 12 брейковых очков Йоанди Леала, который, кажется, близок к оптимальной форме. Впереди у «Локомотива» настоящая серия игр с казанским «Зенитом» — в Суперлиге и дважды в полуфинале Кубка. Во многом результаты этих матчей расскажут нам о притязаниях железнодорожников в этом сезоне.

Что ещё было в туре

«Динамо-Урал» основательно закрепилось в шестёрке сильнейших. Команда Бориса Колчина уверенно победила в Красноярске, уступив «Енисею» лишь сет. Продолжают здорово играть в атаке Андрей Сурмачевский и Роман Поталюк. Пока в матчах с лидерами уральцы выглядят достойно, но победить удалось только «Зенит». При этом в матчах с нижестоящими коллективами очки методично набирают — была лишь осечка в Сургуте.

«Белогорье» попробовало сыграть с МГТУ резервистами, проиграло сет, после чего пришлось подключать основу. Потери очков удалось избежать, но у Александра Волкова должна болеть голова относительно того, что его скамейка пока не может поддерживать уровень игры основного состава.

«Факел» после громкой победы над казанским «Зенитом» набрал три очка в игре с «Новой», однако пришлось помучиться. Команда Романа Емполова уступала весь первый сет в три-четыре мяча, вырвав его лишь в концовке, а второй и вовсе проиграла. Три очка набраны, но качество игры наставника уренгойцев вряд ли порадовало.

«Газпром-Югра» выиграл в Нижнем Новгороде у АСК в важнейшем матче за плей-офф. Сургутяне снова проявили характер — они уступали по сетам 0:1 и 18:21 во второй партии, но выиграли семь мячей подряд. А в начале третьей партии у хозяев снова получил травму основной связующий Дмитрий Филиппов. После этого гостям стало явно полегче, хотя у АСК была отличная возможность затащить матч на тай-брейк. При счёте 25:24 Павел Железняков мог снять все вопросы по исходу сета, однако не смог переиграть блок.

«Динамо-ЛО» и «Зенит-Казань» свой матч сыграли ещё в октябре. Со счётом 3:1 тогда победили казанцы.

Результаты 13-го тура:

«Енисей» – «Динамо-Урал» – 1:3 (22:25, 25:16, 15:25, 19:25);

МГТУ – «Белогорье» – 1:3 (25:18, 14:25, 17:25, 21:25);

«Кузбасс» – «Локомотив» – 1:3 (25:22, 11:25, 22:25, 21:25);

«Факел Ямал» – «Нова» – 3:1 (25:23, 23:25, 25:19, 25:22);

«Динамо» Москва – «Зенит» СПб – 1:3 (21:25, 19:25, 25:17, 24:26);

АСК – «Газпром-Югра» – 1:3 (25:23, 21:25, 20:25, 27:29);

«Динамо-ЛО» – «Зенит-Казань» – 1:3 (25:18, 17:25, 17:25, 13:25).