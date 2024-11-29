Первая часть трилогии — за Казанью! Команда Вербова сохранила лидерство

Регулярный чемпионат мужской волейбольной Суперлиги близится к экватору — позади уже 14-й тур. Он подарил нам матч лидеров, в котором казанский «Зенит» показал, что осечка в Новом Уренгое — досадное недоразумение. Их петербургские одноклубники потеряли очки в матче с аутсайдером, а в Оренбурге решились на смену названия по ходу сезона.

Казань не упустила первое место

Казанский «Зенит» в ноябре пережил непростой период — много травм и болезней. Во многом из-за этого команда Алексея Вербова уступила «Факелу» в Новом Уренгое. А тут ещё волей календаря у казанцев трёхматчевая серия игр с новосибирским «Локомотивом», разбавит которую встреча с «Динамо-Урал». Благо что у команды Вербова было время передохнуть и подлечить своих игроков, ведь матч прошлого, 13-го тура казанцы сыграли месяцем ранее.

За четыре дня Казань и Новосибирск дважды встретятся на площадке последних. Первая встреча была в рамках Суперлиги. И для команды Пламена Константинова победа открывала дорогу к первому месту. Не получилось, хотя шансы у железнодорожников были.

Казанцам пауза в играх позволила поставить на ноги Романа Романовского и Илью Фёдорова. Но чтобы полноценно войти в ритм, им нужно время. Как понадобилось время всей команде Алексея Вербова, чтобы освоиться в кипящем котле новосибирской арены. Лидер немного растерялся — 1:7 на старте партии. Ближе к середине сета гостям удалось подобраться, однако ритм игры сбили длинные судейские просмотры, итог которых возмутил обе команды. В итоге сибиряки довели сет до победы.

А вот во второй партии «Локомотив» просто исчез с площадки. Шутка ли, всего шесть раз казанскому клубу пришлось принимать мяч. Гости давили подачей, а нападающие хозяев наошибались в атаке. В итоге кошмарные 12:25. Чем-то похоже на матч «Локо» в прошлом туре с «Кузбассом», но тогда сами сибиряки выиграли второй сет 25:11. Теперь пришлось самим опробовать на вкус горькую пилюлю.

Ключевым стал третий сет. Хозяева после не лучшего старта догнали соперника и добрались до сетбола. Однако казанцы дважды сумели сняться, а затем набрали два ключевых брейковых очка — сначала мяч скинул в аут Вадим Ожиганов, потом Михаил Лабинский реализовал доигровку. После такого удара новосибирцы оправиться не смогли — четвёртый сет превратился в бенефис казанского клуба. У хозяев выпали доигровщики: у Марко Ивовича кошмарные «-8» по итогам матча, Йоанди Леал в плане полезности был чуть лучше, но пока бразилец выглядит инородным телом в командных построениях. Казанцы смогли нейтрализовать и центров, а на одном Раджабе Шахбанмирзаеве выехать не получилось.

«Локомотив» – «Зенит-Казань» Фото: Пресс-служба ВК «Локомотив» Новосибирск

«Мало что позитивного у нас было после первой партии. Хотя был момент в третьем сете, когда мы повернули игру, даже вышли вперёд, но там тактически опять несколько раз ошиблись. Одна-две тактические ошибки в конце – Казани проигрываешь. Много брака. Не могу сказать, что был красивый волейбол. Мне не понравилось качество», — сетовал Пламен Константинов.

Таким образом, «Зенит-Казань» остался лидером Суперлиги, а вот «Локомотив» опустился на третью строчку, пропустив вперёд «Белогорье». Шанс реабилитироваться у сибиряков будет уже в субботу, 30 ноября — вторая часть трилогии с Казанью снова пройдёт на площадке «Локомотива». Это будет первый матч 1/2 финала Кубка России.

Команда Алекно без эмоций

«Зенит» из Санкт-Петербурга после важнейшей победы над «Динамо» едва унёс ноги в матче с МГТУ. Причём петербуржцы уверенно выиграли два первых сета, однако затем потеряли концентрацию. «Студенты» же зацепились, взяли третью, а затем и четвёртую партии.

Надо сказать, что московский клуб здорово выглядел в атаке. Понимая, что им нечего терять, нападающие МГТУ раз за разом добивали мячи до пола. И даже на тай-брейке хозяев не смутили 0:4 на старте. Несколько раз они подбирались к сопернику на расстояние одного очка, но мешали ненужные технические ошибки — касания сетки. В итоге гости всё же смогли добыть победу, однако потеряли одно очко. Владимир Алекно списал такие проблемы в игре своей команды на недостаток эмоций после матча с «Динамо».

МГТУ – «Зенит» СПб Фото: Пресс-служба ВК МГТУ

«Хорошо, что победили. Нас хватило на две партии, потом была игра характеров. Та энергия, которую отдали в матче с «Динамо», сказалась. Все сделали всё, что смогли. Ещё раз повторю: для нас было неважно, какое положение соперник занимает в турнирной таблице – когда ты энергетически пустой, можешь проиграть кому угодно», – отметил наставник петербуржцев после матча.

«Динамо-Урал» и «Кузбасс» устроили триллер

Очень плотный матч получился в Уфе, где «Динамо-Урал» смогло одержать победу над «Кузбассом» в пяти сетах. Причём кемеровчане дважды вели по партиям, но команда Бориса Колчина всё же смогла переломить ход встречи. В этой игре уфимцы не смогли удивить соперника подачей, а для хозяев это важнейший элемент. «Динамо-Урал» подарило сопернику практически целый сет — 23 ошибки на подаче при всего четырёх эйсах.

Но при этом уфимцы всё же победили. Сыграла замена: Кирилл Урсов вышел вместо Сергея Савина, после чего уральцы прибавили. Ну а в решающие моменты пятого сета два обманных удара Урсова принесли команде решающий брейк. Для «Кузбасса» это поражение стало пятым подряд в чемпионате. Парадокс — кемеровчане добрались до полуфинала Кубка России, регулярно дают бой лидерам, однако при этом могут проиграть любому аутсайдеру. И пока такие «качели» Сергею Троцкому остановить не удаётся.

Что ещё было в туре

В российском волейболе теперь есть команда, которая имеет 100-процентный показатель побед за всю историю. Это «Оренбуржье». Правда, подопечные Павла Борща провели всего один матч под этим брендом. У команды сменился спонсор, поэтому в Оренбурге решились на смену названия прямо по ходу сезона — так «Нефтяник» стал «Оренбуржьем». Дебют выдался очень успешным — сухая победа в матче с АСК — прямым конкурентом в борьбе за выживание.

Московское «Динамо» после поражения от петербургского «Зенита» смогло реабилитироваться в матче с «Газпромом-Югра». Сургутяне могли зацепиться во второй партии, вели в ней 19:16, но москвичи тут же восстановили статус-кво.

«Белогорье» победило «Енисей», который в последнее время совсем зачах. Команде Юрия Филиппова не помогло и возвращение в строй Максима Бочарова. Четвёртое поражение подряд без особых шансов. Ну а белгородцы благодаря этой победе и поражению новосибирского «Локомотива» вернулись на вторую строчку.

«Динамо-ЛО» дома переиграло «Нову». Самарцы резво начали, в середине первого сета у них было преимущество в пять очков, но собственные ошибки свели на нет всё превосходство. Во второй и третьей партиях дело дошло до концовок, однако и там хозяева были успешнее. Проигранные концовки — бич «Новы», не позволяющий команде подняться повыше.

Результаты 14-го тура:

МГТУ – «Зенит» СПб – 2:3 (12:25, 19:25, 25:23, 25:23, 12:15);

«Локомотив» – «Зенит-Казань» – 1:3 (25:20, 12:25, 25:27, 18:25);

«Динамо» – «Газпром-Югра» – 3:0 (25:18, 25:23, 25:19);

«Белогорье» – «Енисей» – 3:0 (25:21 25:20, 25:17);

«Оренбуржье» – АСК – 3:0 (25:21, 25:19, 25:23);

«Динамо-Урал» – «Кузбасс» – 3:2 (20:25, 25:21, 21:25, 25:19, 15:13);

«Динамо-ЛО» – «Нова» – 3:0 (25:22, 27:25, 25:21).