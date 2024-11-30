«Жили на площадке, творили и радовались». «Локомотив» победил «Динамо» в женской Суперлиге

В 11-м туре женской Суперлиги лидеры недосчитались партий, но устояли. Снова уступило московское «Динамо», а вот аутсайдеры «Минчанка» и «Тулица» добились своих вторых побед и прервали безвыигрышные серии.

«Играли от всего сердца»

В центральном матче тура вице-чемпион прошлого сезона калининградский «Локомотив» принимал своего принципиального соперника — московское «Динамо», которое пока не может похвастаться своей стабильной игрой. Вот и в этой встрече у подопечных Александра Кошкина получился только третий сет.

Хотя «Динамо» могло забрать и первую партию, но бело-голубые не воспользовались ошибками железнодорожниц и не реализовали собственные доигровки, что позволило волейболисткам «Локо» сравнять счёт (14:14). Затем на передний план вышли мощные атаки Ирины Воронковой, которая была просто неудержима. Доигровщица в этой партии забила семь мячей с эффективностью 58%.

Во второй партии динамовки с первых розыгрышей отпустили соперниц в большой отрыв. У «Локо» получилось выбить Ольгу Юрьеву и Ксению Купряшкину на приёме, что привело к организованному блоку на краях. Свой же блок, который является визитной карточкой москвичек, в этой встрече заработал только с третьего сета. У Ксении Купряшкиной игра совсем не задалась, доигровщица покинула площадку с одним выигранным мячом из 14 и 7% позитивного приёма. Её место заняла Алина Попова. Но во втором сете это не спасло гостей от разгромного поражения.

«Локомотив» — «Динамо» Фото: ЖВК «Локомотив»

В третьем игровом отрезке «Локомотив» немного расслабился. У динамовок, напротив, появился блок, приём же подтянулся до 65%, что сразу же привело к разнообразию в нападении и к выигранной партии. Но этого всплеска хватило лишь на сет, потому что четвёртый игровой отрезок получился повторением второго. Железнодорожницы выиграли все элементы и без труда забрали матч.

«У нас сейчас идут встречи с главными соперниками, здесь нам важно было вернуться в то психологическое состояние, которое было перед матчем с «Динамо-Ак Барс» в полуфинале Кубка России. Его мы провели неудачно, но победа над московским «Динамо» добавила нам положительных эмоций. Играли сегодня от всего сердца. Жили на площадке, творили и радовались», — Андрей Воронков остался доволен игрой своей команды.

Классический камбэк «Протона»

«Уралочка-НТМК» уверенно шла к победе в трёх партиях, но упустила её, дав возможность саратовскому «Протону» сыграть в его любимую игру – тай-брейк. Хозяйки возможность использовали и прервали серию из трёх поражений. Для уральского коллектива это третий проигрыш со счёта 2:0 по сетам.

В первых двух партиях гостьи чувствовали себя более уверенно, чем хозяйки площадки. «Уралочка» переиграла «Протон» в нападении — у команды Михаила Карполя результативность превышала 40%, в то время как у соперниц этот показатель держался на отметке 30%. Острые атаки Ольги Вагановой и Елизаветы Павловой с завидным постоянством достигали цели. У Саратова этим похвастаться могла лишь Анастасия Азанова. Блок тоже не помог хозяйкам – 1:4. Самым ярким моментом этих партий для хозяек стал выход Милы Володиной на подачу — три эйса подряд. В остальном волейболистки из Саратова выглядели потерянными.

Возможно, это и сыграло злую шутку со свердловчанками, усыпив их бдительность. Потому что дальше в матче произошла зеркальная перемена, лидером уже были волейболистки «Протона». Хорошо вышла на замену Наталья Селивёрстова, добавив разнообразия в атаке. Диагональную тут же поддержала Екатерина Геращенкова, выдав серию из нескольких точных ударов. У гостей отмечались Бранка Тица и Елизавета Котова, но вернуться к прежней своей игре так и не получилось. К тому же под блок всё чаще стали попадать героини первых двух сетов – Ваганова и Павлова. Так встреча докатилась до пятой партии.

«Протон» — «Уралочка-НТМК» Фото: ЖВК «Протон»

В укороченном сете команды шли на равных до смены сторон. Затем благодаря Геращенковой у саратовских волейболисток получилось сделать рывок «+3». Это преимущество они смогли удержать до конца матча.

«Протон» усилил подачу. Девочки были предупреждены в третьей партии, что с «Протоном» ни в коем случае ни на секунду нельзя расслабляться, они будут играть максимально качественно. Но всё равно некоторые игроки у нас расслабились. Думали, видимо, что дальше получится просто играть. Хотя было много раз сказано, что так не будет. Ослабили подачу, после этого рассыпались в приёме, потому что потеряли свою агрессию. У нас уже третий матч происходит одна и та же история. Ведём 2:0, проигрываем 2:3. Это говорит о том, что нам не хватает настоящего лидера, который готов выгрызать мячи в нужные моменты и правильно думать, что игра никогда не закончена. Мы сегодня сами отдали свою игру за счёт того, что встали и перестали агрессивно подавать» — досадовал Михаил Карполь после матча.

В Сибири дали жару

Ещё ни разу в этом сезоне игры в Омске не завершались в трёх сетах. И встреча с «Тулицей» не стала исключением. Хотя после уверенного доминирования «Омички» в первом сете даже и мысли не было, что матч может затянуться. Но на деле получилось иначе.

Уже во второй партии гостьи по-настоящему включились в борьбу. Получилось наладить приём, после чего Есения Мишагина всё больше стала подключать центр сетки. Полина Беликова стала проблемой для хозяек. Волейболистка отлично смотрелась как в атаке, так и на блоке. У команды из Омска функцию лидера традиционно взяла на себя Владислава Коржова. Доигровщица стала самой результативной в составе обеих команд с 23 очками.

Казалось, что и третий игровой отрезок тоже останется за Тулицей». Но всё изменилось после удачных замен Андрея Подкопаева. Восстановившаяся после травмы Зарина Воситова, а также Елена Ткачёва и Амалия Горбатюк успешно вошли в игру и внесли перелом, который позволил хозяйкам вырвать победу в партии.

На таком подъёме «Омичка» провела весь четвёртый сет и была близка к победе во встрече. Но увы, не реализовала три матчбола при счёте 24:21. Эта неудача стоила хозяйкам не только игрового отрезка, но и матча в целом. В драматичной пятой партии удача улыбнулась уже «Тулице», которая смогла наконец-то прервать свою неудачную серию. Эта вторая победа для команды Алексея Бабешина.

«Эмоции переполняют! Хочется и плакать, и радоваться, и смеяться. Игра получилась очень тяжёлая, мы оказались под давлением в непростой ситуации. Но победа есть победа! С хорошим настроением едем домой», — радовалась после игры доигровщица «Тулицы» Виктория Боброва.

Что в остальных матчах

В Подмосковье «Заречье-Одинцово» смогло удивить, забрав у «Динамо-Ак Барс» первую партию, которую они начали с 0:7. Всю встречу команда Константина Ушакова держала интригу, оказывая достойное сопротивление абсолютному лидеру чемпионата. В Казани вновь Брайелин Мартинес сыграла главную роль в ключевых моментах игры. А Ирина Королёва с 10 «чехлами» стала лучшей блокирующей не только матча, но и всего тура.

Ещё один представитель первой тройки — «Ленинградка» — также отдала сопернику один сет. Желто-чёрные сыграли перенесённый тур с «Динамо-Метар» ещё в начале ноября в Санкт-Петербурге. Если на блоке была равная игра (10:10) и даже на приёме получше смотрелись гостьи, то в атаке челябинская команда уступила, наделав к тому же много собственных ошибок. Главной головной болью для «Метара» стало нападение Анастасии Гарелик. Диагональная реализовала 53% своих ударов, и лишь раз её удалось закрыть блоком. А завершила матч Гарелик с показателем полезности «+18».

«Минчанка» добилась своей второй победы в чемпионате. Команда Ольги Пальчевской без особого труда справилась на выезде с нижегородской «Спартой». Хозяйки смогли показать характер лишь в третьем сете. Проигрывая по ходу сета семь мячей, «спартанки» смогли выравнять положение под самый занавес, а затем на балансе забрать его. Это всё, на что хватило нижегородской команды, далее повторился сценарий первых двух партий.

Краснодарское «Динамо» продлило безвыигрышную серию «Енисея», которая теперь составляет девять матчей. В Красноярске южанки полностью контролировали сетку: доминировали в атаке (42% реализации против 27%) и практически половину партии выиграли блоком – 14. У «Енисея» этот элемент совсем не сработал – всего четыре очка, два из которых на счету связующей Кристины Бесман.

Все результаты матчей 11-го тура:

«Ленинградка» — «Динамо-Метар» – 3:1 (25:21, 25:12, 20:25, 25:22);

«Спарта» – «Минчанка» — 1:3 (19:25, 18:25, 25:23, 17:25);

«Протон» – «Уралочка-НТМК» — 3:2 (21:25, 14:25, 25:15, 25:19, 15:12);

«Заречье-Одинцово» – «Динамо-Ак Барс» – 1:3 (27:25, 19:25, 20:25, 23:25);

«Енисей» – «Динамо» Краснодар – 0:3 (21:25, 13:25, 18:25);

«Локомотив» – «Динамо» – 3:1 (25:20, 25:14, 19:25, 25:22);

«Омичка» – «Тулица» – 2:3 (25:16, 21:25, 30:28, 26:28, 12:15).