Матчи выиграли, но дальше не прошли. «Динамо» и «Локомотив» вылетели из Кубка России

Ответные матчи женского Кубка России создали интригу, которой так не хватало в первых встречах. Калининградский «Локомотив» и московское «Динамо» дали бой своим соперникам из Казани и Санкт-Петербурга. В финал пройти так и не смогли, но громко хлопнуть дверью у команд всё же получилось.

Первыми к своему третьему трофею сезона шагнули подопечные Зорана Терзича. Но ложечку дёгтя от железнодорожниц казаночки получили, уступив «Локо» на тай-брейке. «Динамо-Ак Барс» в последний раз проигрывало на предварительном этапе Кубка Легенд «Уралочке-НТМК». И вот спустя три месяца Казань оступилась во второй раз. Правда, забрав перед этим путёвку в финал.

«Локомотив», окрылённый последней успешной игрой в чемпионате, сумел перенести свой победный настрой и на Кубок России. И с первых розыгрышей рванул вперёд благодаря мощной атаке и блоку, создав задел в пять мячей. Усилиями крайних нападающих «Динамо-Ак Барс» смогло навязать борьбу. Начала Брайелин Мартинес, затем её сменила на передней линии Светлана Гатина и сразу отметилась результативным ударом и блоком. А эйс Елизаветы Лукьяновой сделал отставание минимальным. Однако две собственные ошибки Казани без борьбы подарили сет гостям. Дав надежду «Локо» не просто на реванш, но и на финал Кубка.

Однако эти мысли в следующих двух сетах динамовки тут же и пресекли, выполнив задачу с попаданием в решающую стадию турнира. Во второй партии получилось несколько раз тройным блоком прикрыть Веру Костючик. Гайла Гонсалес, вышедшая на замену вместо Лукьяновой, отметилась эйсом и результативной атакой, закрепив лидерство Казани. Хозяйки результативным блоком начали партию, им же её и завершили, разгромив соперниц в этом элементе на игровом отрезке – 7:1.

Третий сет получился упорнее. И как и в сценарии первой партии, на передний план вышли доигровщицы «Динамо-Ак Барс». Только теперь темп задавала Гатина своей подачей, выбив с приёма Аллу Галкину. А на передней линии своё мастерство демонстрировала Мартинес, каждый раз находя брешь в калининградском блоке. С середины сета хозяйкам удалось сделать небольшой задел, которого хватило и на концовку.

Волейболистки «Динамо-Ак Барс» Фото: dinamo-kazan.com

Динамовки, обеспечив себе выход в финал, продолжили игру резервным составом, как и «Локомотив». Наставники решили проверить скамейку. Но на борьбе это никак не сказалось. Первыми превосходство в четвёртой партии получили гостьи, выиграв четыре мяча на подачах Татьяны Дмитриевой (8:8 – 12:8). Ещё одним джокером на подаче стала Марина Аслямова, которая увеличила преимущество своей команды. Хозяйки, как ни старались, отставание сократить так и не смогли.

В укороченной пятой партии обескураживающим получилось начало — 0:3. Зоран Терзич взял перерыв, после которого казаночки вернулись в игру. Затем блок «Динамо» и вовсе вывел хозяек вперёд. Казань даже добралась до матчбола, но реализовать его не получилось. А вот «Локомотив» свои шансы использовал. Железнодорожницы забрали матч, однако проиграли битву за финал.

Если «Динамо-Ак Барс» задачу с выходом решило в трёх сетах, то «Ленинградке» понадобились четыре партии для того, чтобы получить заветный билет в заключительный этап Кубка России. Москвички были в партии от «золотого» сета, но «Ленинградка» вовремя включила своё нападение на максимум, выдав лучшую реализацию атак по ходу всего матча – 59%.

В стартовом отрезке динамовки сразу пошли с козырей — а точнее, с блока, закрывая или смягчая атаки соперниц. Хозяйкам пришлось пойти на риск в нападении, чтоб найти уязвимые места у «Динамо». Но это не принесло ожидаемого результата. Нападающие смогли реализовать лишь 25% передач. А у лидера Анастасии Гарелик в графе «забитые мячи» значился лишь один мяч из 10. Поэтому сопротивления как такового в первом сете не получилось. Бело-голубые безоговорочно выиграли блок (6:1) и атаку (16:9).

В второй партии картина поменялась. На протяжении всего сета динамовкам пришлось играть в догонялки. Теперь уже непроходимой стеной стали руки волейболисток «Ленинградки» — 4:1 на блоке в пользу команды Александра Кашина. Гостьям хоть и удалось удержать тот же процент нападения, но хозяйки его превзошли. Анастасия Чернова стала локомотивом, потянувшим всех за собой. И именно она стала самой результативной в составе петербургской команды. Единственное, что получилось у «Динамо» в сете — сократить отставание в счёте. После этого задача москвичек стала максимально сложной — нужно было выиграть три сета подряд.

Волейболистки «Ленинградки» Фото: leningradka.spb.ru

В третьей партии жёлто-чёрные вновь забуксовали – 2:9. У «Динамо» опять нашёлся блок, мощно отработало нападение в лице Наталии Гончаровой и Алины Поповой. Хозяйки, пытаясь оказать сопротивление, снова наткнулись на грабли из собственных ошибок. Александр Кашин пытался перерывами и заменами встряхнуть свою команду. Но к сетболам отрыв москвичек достиг 10 очков — 24:14. Всё, что получилось у хозяек — отыграть три из них.

Тучи начали сгущаться, однако тут у «Ленинградки» словно открылось второе дыхание, и они не позволили соперницам даже подумать о финале. Хозяйки показали стабильную игру на блоке, а к атакам Черновой подключилась ещё и мощь Валерии Романовой. Доминирование питерской команды было очевидным — уверенно выигранный сет и билет в финал. Пятая же партия, как и в матче в Казани, стала формальностью для «Ленинградки», но важной для морального духа москвичек. Поэтому у жёлто-чёрных вышел второй состав, а у Москвы – основа, только Ангелина Лазарева уступила своё место Екатерине Поляковой. Петербургские волейболистки лидировали бо́льшую часть сета, однако «Динамо» удалось ликвидировать отставание и в игре на балансе добыть победу.

«Мы себя поставили в трудное положение после первой игры, но матч показал, что нет ничего невозможного. В первой и третьей партиях мы полностью контролировали ситуацию. Единственное — наша болезнь, которая продолжается весь сезон: мы не можем держать этот уровень. Сегодня она, к сожалению, сказалась. Эти партии, которые мы выиграли. Эта игра, которую мы стремимся показывать. Не всегда получается. Мы были мотивированы. Хотели выйти в финал, но много упустили своего», — заключил Александр Кошкин в послематчевом интервью.

И вновь, как и в Кубке Легенд, в финале встретятся действующий чемпион «Динамо- Ак Барс» и бронзовый призёр — «Ленинградка». Матч запланирован на 29 декабря, а о месте проведения станет известно позже.