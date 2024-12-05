Рекорд в Кемерове! «Кузбасс» и «Белогорье» играли почти три часа. Как так получилось?

Завершающий тур первого круга мужской волейбольной Суперлиги выдался довольно будничным, но «Кузбасс» и «Белогорье» своим матчем раскрасили предсказуемые победы фаворитов. Встреча длилась 2 часа 40 минут, из которых 40 минут пришлись на пятую партию, которую обычно называют укороченной. Вот только в этот раз тай-брейк не просто вышел за рамки 15 очков, а превысил их более чем в два раза. Белгородцы добились победы с 12-го матчбола и сами отыграли 10. Совместными усилиями команды поставили рекорд чемпионатов России по продолжительности матча. Как же так получилось, ведь команда Александра Волкова подходила к этой игре явным фаворитом?

«Кузбассу» проще играть с лидерами. Особенно дома

Если бы в российской мужской Суперлиге давали приз за нестабильность, его явно получил бы кемеровский клуб. Предположить, как «Кузбасс» будет выглядеть в конкретном матче, очень непросто. А ещё кемеровчане куда лучше выглядят в играх с лидерами. Особенно на своей площадке. Они потрепали нервы «Локомотиву», были в шаге от победы над «Динамо». При этом команда Сергея Троцкого уступает себе равным и даже аутсайдерам — например, «Оренбуржью» на выезде.

Игра с «Белогорьем» в эту парадигму вполне уложилась. Все элементы у «Кузбасса» работали, конечно, не как швейцарские часы, но по крайней мере никто не выпадал. А болельщики гнали команду вперёд. Качество волейбола было не самым высоким, но в эту вязкую борьбу сибиряки соперника затянули, за что их уже стоит похвалить.

Рекордный матч «Кузбасс» — «Белогорье» Фото: kuzbass-volley.ru

«Белогорье» потеряло Чжана и вариативность в атаке

У Александра Волкова в этой встрече возникли проблемы в линии доигровки. Пропустил из-за повреждения матч китайский доигровщик Чжан Цзининь, поэтому в паре с Павлом Тетюхиным на этой позиции вышел Андрей Марченко. Кемеровчане зачастую выбивали соперника из приёма, заставляя невысокого белоруса атаковать на высоких мячах, что априори непросто. Да и взаимодействие со связующим оставляло желать лучшего. Не усилил игру в этом отношении и ветеран Юрий Бережко. Поэтому основная нагрузка легла на Тетюхина и Мохамеда Аль Хачдади. Лидеры справились, но порой сибиряки прихватывали их блоком, что помогало делать важные рывки.

Центры «Кузбасса» выдали топовый матч

Ключевым моментом в этой игре для хозяев стала игра в центре сетки, где Игорь Коваликов нашёл взаимопонимание с Давидом Фиэлем и Ильёй Юльмухаметовым. Первый реализовал 74% атак без единой ошибки и поставил шесть блоков, добавив к этому эйс. Единственная ошибка кубинца в матче была в приёме укороченной подачи. Второй забил 83% мячей, отданных ему — 10 из 12, добавив к этому пять блоков и эйс. Это гроссмейстерские показатели.

Давид Фиэль (слева) Фото: kuzbass-volley.ru

«Кузбасс» мог выиграть. «Белогорью» дважды повезло с касанием сетки

Вполне возможно, кемеровчане выиграли бы и даже не довели бы игру до пятой партии, если бы смогли оставить за собой первый сет. Три сетбола было у них, и последний, казалось, даже получилось реализовать после ошибки Тетюхина в атаке. Но видеопросмотр выявил касание сетки на блоке у Егора Сиденко. И точно такой же момент случился уже в нервной концовке тай-брейка. При счёте 27:26 подопечные Троцкого подняли мяч в защите, а Сиденко забил доигровку. Но перед этим диагональный кемеровчан задел сетку на блоке. Обиднейший технический брак в ключевые моменты матча.

К тому же надо признать, что гости сыграли чище в решающем игровом отрезке. Если на протяжении первых четырёх партий белгородцы допускали больше ошибок, то на тай-брейке было соотношение 10:5 не в пользу хозяев. Шесть раз «Кузбасс» не смог ввести мяч в игру, пытаясь максимально рисковать. Да и в атаке в ключевые моменты не получилось добиться результата.

Тем не менее такое выступление оставляет кемеровским болельщикам надежду на то, что команда обретёт стабильность и поднимется в турнирной таблице. Ну а белгородцам победа позволила завершить первый круг на втором месте.