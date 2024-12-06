«Выдали свой лучший матч». «Ленинградка» обошла «Локомотив»!

В женской Суперлиге — чем ближе к экватору, тем жарче становится. И 12-й тур стал тому подтверждением. Зашевелились не только середняки, произошли перестановки и в тройке сильнейших. Неизменным остаётся лишь положение команды Зорана Терзича.

Балтийское дерби за «Ленинградкой»

В центральном матче тура встречались «Ленинградка» и калининградский «Локомотив», и самой захватывающей получилась первая партия. Жёлто-чёрные забрали у гостей вместе с победой ещё и вторую строчку в турнирной таблице. Железнодорожницы в этой игре боролись не только с соперницами, но и с собственными ошибками, которых набралось практически на партию — 19. Это в два раза больше, чем у хозяек площадки.

«В стыковых матчах с командами, которые бьются за медали, мы допустили больше ошибок в атаке. Это сыграло свою роль именно в стыковых моментах, тогда, когда надо было держать съём и сравнивать счёт», — резюмировал Андрей Воронков в послематчевом интервью.

И действительно, нападение – единственный элемент, который выпал у калининградской команды. «Локо» выиграл «приём-подачу», был лучше на блоке (13:10), но провалился в атакующих действиях. Гостьи смогли реализовать лишь 35% своих мячей, в то время как хозяйки — 46%. Особенно не хватало мощи Эбрар Каракурт. Главная забойщица команды выиграла всего 7 из 30 мячей и уступила своё место в третьем сете Марине Аслямовой, которая до этого выходила лишь эпизодически на подачу.

«Ленинградка» все три сета с самого начала уходила в отрыв, заставляя железнодорожниц отыгрывать отставание. В первой партии это получилось сделать с помощью мощных атак Ирины Воронковой и эйсов Веры Костючик и Аслямовой. Реализовать сетбол петербурженкам удалось лишь с четвёртой попытки. Вовремя получилось остановить разыгравшуюся Воронкову.

В двух оставшихся партиях «пчёлки» уже не были так беспечны и не стали испытывать фортуну, подпуская соперниц к себе слишком близко. Андрей Воронков заменами попытался изменить ход игры, но тщетно. У «Ленинградки» хорошо отработали все углы. Если одного игрока прихватывали блоком, другие подхватывали нападение. Но основную нагрузку выдержала, конечно же, Анастасия Гарелик. Она же и зафиналила своим ударом принципиальный матч. Диагональная также стала и самой результативной по итогам встречи, набрав 18 очков.

Анастасия Гарелик Фото: leningradka.spb.ru

«Знаете, я журналистам как-то сказал, что нам надо два месяца, чтобы поставить игру. Вот сегодня мы выдали свой лучший матч. К сожалению, пока не можем играть каждый раз на таком уровне. Поэтому мы отталкиваемся от соперника. Сколько нужно, столько и показываем», — Александр Кашин остался доволен победой.

«Самое главное – это победа»

Московские волейболистки на протяжении всего матча с «Протоном» играли в догонялки. И только на тай-брейке команда Александра Кошкина показала ту игру, которую от них все ждут. «Динамо» камня на камне не оставило от своих соперниц, позволив им выиграть лишь пять мячей. А Наталия Гончарова была и вовсе неудержима в тот вечер. Диагональная одна набрала очков больше, чем на один сет – 29, став с такими показателями лучшей диагональной тура.

Изначально казалось, что Саратов контролирует ситуацию — так резво гостьи провели стартовый отрезок партии — 12:7. Бело-голубые цеплялись за каждый мяч в попытке догнать соперниц. Но получилось это сделать лишь в концовке. Благодаря уверенной игре на блоке и точным атакам Гончаровой «Динамо» отыграло пять сетболов и сравняло счёт. Впрочем, победа в партии всё равно осталась за «Протоном».

Гостьи оформили задел в пять мячей и во втором сете. Успешно атаковала Екатерина Геращенкова, к которой присоединилась Варвара Сергеева со своей атакой в центре сетки и не менее результативным блоком. Хозяйкам площадки опять пришлось догонять, но этот раз погоня оказалась успешной. Саратовчанки тоже этому поспособствовали, допустив череду собственных ошибок в нападении. Три удара «Протона» в аут — и счёт равный. А атака вышедшей на замену Ван Юньлу и результативный блок Виктории Пушиной принесли победу москвичкам.

Матч «Динамо» – «Протон» Фото: vldinamo.ru

В следующих сетах всё повторилось. Третий забрали гостьи благодаря отличной двойной замене Юрия Маричева. Мила Володина своей подачей смогла расшатать приём хозяек, а нападение Натальи Селивёрстовой оставило не у дел защиту москвичек.

В четвёртой партии уже «Динамо» прибавило на блоке, который является визитной карточкой команды. И не зря. Москвички в этом матче закрыли 21 атаку соперниц, сразу 11 «чехлов» на счету Виктории Пушиной. С первых розыгрышей бело-голубые повели и затем только наращивали преимущество. А в решающей партии команда Кошкина и вовсе разгромила соперниц. Теперь уже приём дрогнул у саратовских волейболисток на подаче Гончаровой. Капитан зарядила два эйса и облегчила работу Пушиной на передней линии. «Протону» так и не получилось выправить ситуацию– 5:15.

«Самое главное – это победа. Очень тяжело мы выглядели сегодня. Не знаю, с чем это связано. Может, с тем, что игры идут одна за другой. Предыдущий матч в Петербурге четыре дня назад был тяжёлым. А так могу сказать, что мы сами себе создаём трудности и потом героически преодолеваем их. Это показали первая и вторая партии. Отпускаем соперника, позволяем ему многое, а затем пытаемся все исправить. У нас была череда поражений, сейчас пора переключиться на чемпионат и набирать своё» — комментарий Александра Кошкина сразу после матча.

«Тулица» разошлась

Ещё один пятисетовый матч был сыгран в Туле. Подопечные Алексея Бабешина вошли во вкус после успешного выезда в Омск и одержали вторую победу кряду, одолев дома нижегородскую «Спарту».

Начало матча хозяйки оставили за собой, но во втором сете спад накрыл Тулу, чем воспользовались нижегородские спортсменки. Собственные осечки не давали возможности тулячкам подтянуться в счёте, в то время как отлаженный приём «Спарты» развязал руки связующей Софье Сычёвой для разнообразия атаки и подключения центров.

Матч «Тулица» – «Спарта» Фото: tulitsa.com

В следующих двух партиях команды вновь обменялись победами. Третий сет забрала «Тулица». При равенстве на блоке (5:5) определяющей стала атака (16:13). В четвёртой партии «Спарта» продемонстрировала полную концентрацию на сетке: реализовала 50% атак и переиграла соперниц на блоке – 4:2. В итоге матч докатился до тай-брейка.

Только вот борьбы в укороченной партии не случилось от слова совсем. Команда Станислава Саликова просто замерла в одной расстановке. Как ни пытался наставник «включить» своих игроков, все усилия оказались напрасными. «Спарта» смогла набрать всего три очка. Пока эта партия получилась самой разгромной в новом сезоне.

«Конечно, после такой пятой партии есть надежда, что нам по силам реализовать весь свой потенциал. Важно, что сыграли командой. Сегодня не получилась игра у Ксении Лебёдкиной. Но те два мяча, что она забила в начале пятой партии, очень дорого стоят. И важно, что все помогли друг другу, поддержали и очень качественно завершили игру на радость фанатам, которых мы сегодня тоже поздравляем с этой важной победой», – подвёл итог матча Алексей Бабешин.

Что в остальных матчах

В Подмосковье матч между «Заречьем» и «Омичкой» завершился сухой победой одинцовской команды. Подмосковные волейболистки хоть и забрали все три партии, но нельзя сказать, что это было легко. Гостьи боролись в каждой партии, однако их немного не хватало в концовках, где сказывался класс хозяек.

В Минске команда Ольги Пальчевской добилась второй победы подряд, переиграв волейболисток красноярского «Енисея». Трудности у «Минчанки» возникли лишь в третьем сете, когда гостьи смогли навязать борьбу и вырвать победу на балансе. В остальных партиях хозяйки переиграли сибирячек во всех компонентах игры.

В динамовском дерби между Краснодаром и Челябинском сильнее оказались южанки, которым наконец удалось обыграть неудобного для себя противника. «Динамо-Метар» четыре сезона не давало свободно дышать краснодарским спортсменкам, обыграв их пять раз в чемпионате, два раза в Кубке Столетия и выбив южанок из Кубка России в этом сезоне. Сейчас же уральским волейболисткам повторить свой успех помешал собственный брак и низкий процент реализации атак.

Если в Кубке России «Динамо-Ак Барс» выдохнуло, уступив «Локомотиву», то в чемпионате продолжает победную серию. И «Уралочка-НТМК» стала 11-й командой, попавшей под каток казанских волейболисток. Хозяйки площадки превзошли своих соперниц в нападении (43:35), на блоке (12:3) и на подаче (5:1).

Все результаты матчей 12-го тура: