Разбор полётов. Как провели первый круг клубы мужской Суперлиги

В мужской волейбольной Суперлиге позади первый круг. 15 команд прошли его на одном дыхании, меньше чем за три месяца. Можно делать первые выводы. Мы нашли плюсы и минусы в выступлении каждой команды. Даже у тех, кто выступил ниже ожиданий или находится в подвале турнирной таблицы.

1. «Зенит-Казань». 13 побед, 1 поражение, 38 очков

Плюсы: казанцы держат свой стабильно высочайший уровень. Без локальных неудач не обошлось, случилось поражение в финале Кубка Легенд, но в остальном эта команда выглядит очень уверенно. Даже несмотря на то, что Алексей Вербов старается максимально ротировать состав и прибегает к различным экспериментам. Разумеется, в плюс запишем и выигранный Суперкубок. Ну и отметим, что в рамках Суперлиги «Зенит-Казань» в первом круге победил всех прямых конкурентов.

Игроки МВК «Зенит-Казань» Фото: ВК «Зенит-Казань»

Минусы: поражение от «Факела» сюда относить не будем, даже сам Вербов признал, что это может пойти на пользу. А вот травмы в напряжённом графике — проблема. Месяц пропустил Сэм Деру, выбывали из строя Илья Фёдоров и Роман Романовский, финал Кубка Легенд пропускал Максим Михайлов.

2. «Белогорье». 12 побед, 2 поражения, 35 очков

Плюсы: второе место после первого круга — отличный результат. Белгородцы доказывают, что могут бороться за самые высокие места, если подойдут к решающей части сезона в лучшей форме. Они одержали ряд побед над прямыми конкурентами. Это хорошо сыгранная команда с понятной и приятной глазу игровой моделью.

Минусы: смазанная концовка первого круга. Два сухих поражения дома от «Локомотива» и триллер в Кемерове, пусть и завершившийся удачно — это тревожный звоночек для Александра Волкова. Без спадов в сезоне никто не обходится, но уж очень чувствительными были поражения. Кроме того, пока резервисты не могут подменять основу без потери качества. Даже в матчах с аутсайдерами Волкову приходилось возвращать стартовый состав после проигранных партий.

3. «Локомотив». 12 побед, 2 поражения, 34 очка

Плюсы: после большой перестройки и тяжёлого старта команда Пламена Константинова набрала ход и доказала, что сбрасывать её со счетов точно нельзя. Проблемные места в составе есть, но есть и конкуренция, которая позволяет наставнику варьировать состав. Над командными взаимодействиями ещё работать и работать, но потенциал у этой команды есть, и он высок.

Минусы: пока не вписался в игру команды Йоанди Леал. Звёздный легионер долго адаптируется в нашем чемпионате. Да, тяжёлый сезон сборных, болячки, нужно набрать форму — всё это аргументы, но даже в последних матчах, когда Леал стал выходить в стартовом составе, он выглядит инородным телом. В Новосибирске все говорят о том, как он очень старается и много подсказывает молодёжи, но хочется большего!

4. «Динамо». 11 побед, 3 поражения, 32 очка

Плюсы: стабильность на уровне Казани, усилившаяся конкуренция за место в составе. Максим Сапожков готов подменять Цветана Соколова и даже пытаться вытеснить его из основы, набирает форму Ярослав Подлесных. Хорошая база для рывка весной. Ну и не будем забывать, что трофей у москвичей уже есть — Кубок Легенд.

Максим Сапожков Фото: ВК «Динамо» Москва

Минусы: Многовато поражений в матчах с прямыми конкурентами. Москвичи проиграли казанцам, «Белогорью» и петербургскому «Зениту». И все эти неудачи были, что называется, по делу. Силовой динамовский волейбол крайне зависим от физического состояния команды. Константину Брянскому есть над чем подумать во втором круге.

5. «Динамо-Урал». 9 побед, 5 поражений, 28 очков

Плюсы: после нескольких лет сплошных неудач – настоящий прорыв для уфимцев! Угадали с селекцией: Андрей Сурмачевский расцвёл, получив много игрового времени, прогрессирует Роман Поталюк. Попали и с приглашением центра Петара Крсмановича. Отличный первый круг.

Минусы: команда очень зависима от подачи. Если она не летит, уральцам сложно. Ну и удержаться на тех позициях, которых достигли, будет непросто. Во втором круге на «Динамо-Урал» будут настраиваться по-другому.

6. «Зенит» Спб. 9 побед, 5 поражений. 27 очков

Плюсы: к концу первого круга машина Алекно разогналась. Вернулся после травмы Игорь Тисевич, команда более-менее сыгралась и в ряде матчей показала свой потенциал. Бороться как минимум за медали петербуржцам точно по силам. Не сбавляет ход лучший бомбардир всего чемпионата Владислав Бабкевич. Ну и, конечно, не может не радовать тот факт, что Егор Клюка отыграл весь первый круг без повреждений. После долгого простоя набор формы идёт тяжело, но для нападающего сейчас важно просто играть.

Егор Клюка Фото: ВК «Зенит» Санкт-Петербург

Минусы: при всех проблемах шестое место — совсем не то, чего ждали от «Зенита». Вылет из двух кубков, ряд сенсационных поражений. Владимир Алекно порой не стеснялся в выражениях в адрес своей команды. Кроме того, в сложных ситуациях зенитовцы сбиваются на передачи Бабкевичу, а тот не всегда решает в концовках.

7. «Факел». 7 побед, 7 поражений, 21 очко

Плюсы: конечно, победа над действующим чемпионом. «Факел» переживает смену поколений, на первые планы выходят молодые игроки, которые ещё совсем нестабильны. В матче с Казанью они показали свой потенциал. Ну и в целом в Новом Уренгое могут быть довольны своим местом в турнирной таблице. Отметим центрального Виталия Дикарева, который проводит очень хороший сезон.

Минусы: нестабильность молодёжи, о которой постоянно твердит Роман Емполов. Понятно, что эта проблема не решается в одночасье, но пока это оборачивается такими поражениями, как в матче с МГТУ.

8. «Динамо-ЛО». 7 побед, 7 поражений, 20 очков

Плюсы: к концу первого круга сосновоборцы одержали несколько важных побед. Важных прежде всего для собственной психологии. Команда сыгралась и начинает набирать проектную мощность.

Минусы: травмы привели к чехарде в составе. Кажется, есть проблемы в диагонали: ни Павел Авдоченко, ни Назар Литвиненко пока что не убедили. На бумаге этот состав должен быть выше.

9. «Енисей». 7 побед, 7 поражений, 20 очков

Плюсы: стабильность. Красноярцы набирают очки там, где должны. При этом подвигов во встречах с лидерами мы не увидели. Но это уверенное место в плей-офф.

Минусы: кажется, команда попала в стагнацию (возможно, временно?). Не так ярко выглядит в этом сезоне лидер атак Роман Мурашко, а травма Максима Бочарова сразу же обнажила короткую скамейку. Пока непонятно, есть ли у «Енисея» потенциал взобраться выше.

10. «Кузбасс». 5 побед, 9 поражений, 18 очков

Плюсы: кемеровчане несколько раз давали настоящий бой лидерам: едва не обыграли «Динамо» и «Белогорье» на своей площадке. Пришёлся ко двору кубинец Фиэль. Ну и, конечно, кемеровские болельщики. Это жирный плюс клубу. Не будем также забывать, что и в Кубке Легенд, и в Кубке России «Кузбасс» добрался до полуфинала.

Игроки МВК «Кузбасс» Фото: ВК «Кузбасс»

Минусы: стабильностью у кемеровчан не пахнет. Они проиграли встречи всем прямым конкурентам-середнякам, а ещё было поражение в Оренбурге. Игры с равными себе даются «Кузбассу» намного сложнее.

11. «Газпром-Югра». 5 побед, 9 поражений, 13 очков

Плюсы: сургутяне победили всех прямых конкурентов за место в плей-офф. Несколько раз показали сумасшедший характер: догнали с 3:10 на тай-брейке в матче с Оренбургом, ушли с 0:2 по сетам во встрече с «Динамо-Урал», отыграли девять очков в ключевой момент матча с «Новой». По итогам первого круга путёвка в плей-офф командой Рафаэля Хабибуллина полностью заслужена.

Минусы: особых перспектив у этого коллектива не видно. Кажется, 11-е место — это потолок.

12. «Нова». 3 победы, 11 поражений, 11 очков

Плюсы: видно, что у команды есть неплохой уровень мастерства. Во многих встречах с командами, которые стоят выше, самарцы добирались до концовок партий. Так что резерв в плане набора очков тут точно есть.

Минусы: а вот в концовках у команды не получается ничего. Кажется, что после счёта 20 у «Новы» то ли пропадают силы (ветеранов в команде действительно много), то ли вопрос в психологической устойчивости. Впрочем, если в команде разберутся с этой проблемой, минус может стать плюсом.

13. «Оренбуржье». 3 победы, 11 поражений, 10 очков

Плюсы: главный — смена названия и появление нового спонсора. Это должно помочь клубу крепче стоять на ногах. Были в первом круге хорошие победы — над тем же «Кузбассом» дома.

Минусы: качественного скачка в игре у «Нефтяника» в первом круге не случилось. Посмотрим, что будет во второй части чемпионата.

14. МГТУ. 1 победа, 13 поражений, 4 очка

Плюсы: всё оказалось не совсем так мрачно, как казалось в начале чемпионата. Удалось одержать одну победу, ярко выступил в ряде матчей Николай Зубов, диагональный обратил на себя внимание.

Минусы: команда проиграла всем прямым конкурентам и сменила едва ли не половину состава прямо по ходу чемпионата. Возможно, перемены помогут, но выглядит всё это странно.

15. АСК. 1 победа, 13 поражений, 4 очка

Плюсы: победа над МГТУ. Потенциал у состава тоже выше, чем последнее место в турнирной таблице.

Минусы: нереальная череда травм. Непонятно, как проходил медосмотр связующий Дмитрий Филиппов, если только за первый круг он трижды выбыл из строя из-за мышечных повреждений. Со вторым легионером всё вышло ещё хуже — Хавьер Консепсьон уже покинул клуб