Казань и Москва сыграют восьмой финал подряд! Почему так происходит?

В мужском волейболе определились участники решающего матча Кубка России. В финале встретятся «Зенит-Казань» и московское «Динамо». Эти команды сыграют уже восьмой финал подряд, если считать все турниры! Конечно, такое постоянство немного начинает надоедать даже болельщикам клубов. Наверняка, если спросить и казанцев, и москвичей, они бы предпочли разыграть трофей с кем-нибудь другим. Но спорт есть спорт, нас ждёт уже «стандартный» финал. Победителя которого предсказать непросто, ведь уже в этом сезоне команды обменялись победами. Но почему же никто не может «разбавить» это противостояние?

Казань и Москва получили высший посев. Благодаря стабильности

В Кубке России «Зенит-Казань» и «Динамо» попали в разные половины сетки и шли навстречу друг другу. Случилось это благодаря успешному выступлению на групповом этапе Кубка Легенд. Казанцы там не испытали особенных проблем, москвичам было сложнее, но и они выиграли в своём квартете. Удивляться этому не стоит — эти команды самые стабильные в плане составов. Изменения в последние годы и в Казани, и в Москве происходили точечные. Тем же Новосибирску и петербургскому «Зениту» с листа было тяжело побеждать сыгранных лидеров. Шанс был у «Белогорья», но здесь сыграла роль глубина скамейки. Стабильность состава — это ещё и уверенность в концовках, пресловутое чувства локтя в волейболе — очень важная вещь.

Команда Вербова вовремя решила свои проблемы

«Казанская» половина сетки оказалась настоящей «группой смерти». Помимо чемпиона, здесь собрались «Локомотив», «Белогорье» и петербургский «Зенит». Поэтому казанцам пришлось пройти нелёгкий путь. Сначала они дважды победили команду Владимира Алекно. Петербуржцы дали настоящий бой. Удачное совпадение: у «Зенита» восстановился Игорь Тисевич, а у казанцев проблемы со спиной испытывал Майка Кристенсон. Не без проблем, но подопечные Вербова прошли дальше (3:1, 3:1).

«Зенит-Казань» — «Локомотив» Фото: ВК «Зенит-Казань»

Казалось, что проблемы «Зенит-Казань» испытает в полуфинале с «Локомотивом». Ноябрь для чемпиона прошёл под знаком травм — выбывали из строя Сэм Деру, Илья Фёдоров, Роман Романовский. Случился проигрыш в Новом Уренгое в рамках чемпионата. В это время «Локомотив» дважды на выезде в трёх сетах обыграл «Белогорье», чем, казалось, закрутил интригу до максимума.

Но, как выяснилось, это только казалось. Путёвку в финал новосибирцы, положа руку на сердце, упустили ещё на своём паркете, уступив 0:3. «Зенит-Казань» сыграл намного чище. Ну а второй матч команде Пламена Константинова пришлось играть без основного связующего Игоря Кобзаря, у которого возникли проблемы с лицевым нервом. Если бы сибиряки взяли первый сет, в котором у них были сетболы — борьба могла бы завязаться. Но в сложной концовке казанцы дожали соперника, после чего задача «Локомотива» перешла в разряд фантастики. В итоге 3:1 — чуда не случилось.

«Динамо» повезло с сеткой

В отличие от «казанской» части сетки, у москвичей всё было куда проще. Для команды Константина Брянского путь к финалу, конечно, не был ковровой дорожкой, но «Динамо-ЛО» и «Кузбасс» — это не самые сложные соперники, особенно в двухматчевом противостоянии. Возможно, если бы победителя определяли в одной игре, сенсация бы и случилась, ведь одолели же сосновоборцы москвичей в матче 1/4 финала на своей площадке! Но в текущем формате динамовцы легко исправили осечку дома. Ну а кемеровчане после поражения на своём поле и вовсе выставили резервистов на московский матч, не выказав особого желания бороться.

«Кузбасс» — «Динамо» Фото: ВК «Кузбасс»

Теперь финалистам предстоит сыграть по три тура чемпионата России, после чего они встретятся в решающем матче за Кубок России 28 декабря. Вероятно, эта игра, как и финал Кубка Легенд, пройдёт в Москве. Да, наверное, не всем по душе именно такой состав финалистов, но, пожалуй, это справедливый итог волейбольного года. Казань владеет кубком с 2021 года, а москвичи сыграют в финале второй сезон подряд. В прошлом году борьбы не получилось: подопечные Вербова уверенно победили. Но в этом сезоне в матчах за трофеи у команд 1:1. Кто-то выйдет вперёд.