«Я всегда знала, что буду играть в топ-клубе». Россиянка покоряет чемпионат Италии

Волейболистка Татьяна Толок дебютировала в российской Суперлиге за «Динамо- Ак Барс» в 15 лет. Сейчас Татьяне 21, она успела поиграть за калининградский «Локомотив» и ответить на важный для себя вопрос: когда стоит сделать следующий шаг к своей мечте, которую она наметила, играя в детской спортивной школе в Нижнем Новгороде. Время пришло, поэтому в межсезонье доигровщица перебралась в итальянскую «Новару». И постепенно Татьяна становится лидером команды — уже дважды она получала звание MVP матча, а в последнем туре Серии А1 набрала 36 очков. В интервью «Чемпионату» волейболистка рассказала о своём первом сезоне за границей.

«Скучала по еврокубкам»

— Татьяна, во-первых, поздравляю вашу команду с успешным стартом в Кубке ЕКВ (в первом матче 1/16 финала «Новара» обыграла польский «ЛКС Лодзь» 3:0. — Прим. «Чемпионата»). А тебя лично — с возвращением на международную арену. Скучала?

— Спасибо большое. Да, очень скучала. Буквально перед игрой вспоминала, сколько же прошло времени с последних матчей, когда мы играли в Лиге чемпионов с Казанью. Это уже года четыре, получается, прошло. Поэтому скучала, конечно, но интерес никуда не пропал. А дальше будут матчи только ещё интереснее.

— Тогда давай вернёмся в сезон-2021/2022. Вы отлично выступаете с Казанью в Лиге чемпионов, проходите групповой этап. И затем вам говорят: «Всё, продолжения не будет». Можешь вспомнить, какие эмоции тогда были?

— Я эти эмоции никогда не забуду. Тогда как раз все три российские команды вышли из своих групп — калининградский «Локомотив», московское «Динамо» и мы. И у России был хороший шанс попасть в полуфинал-финал, потому что тогда все три команды были в отличной форме. И когда нам сказали, что мы не будем больше участвовать, мы восприняли эту новость негативно. Мы тогда были настроены на победу.

Татьяна Толок с партнёршами по команде Фото: agilvolley.it

— В первом же матче Кубка ЕКВ с польской «Лодзью» у тебя лучший результат в команде. В 3-м туре Серии А1 – звание MVP. Получается, ты очень быстро адаптируешься в новой команде?

— Я могла бы, конечно, сказать, что быстро адаптируюсь и что всё проходит гладко (смеётся). Но есть всегда какие-то свои нюансы и минусы. В плане игры проблем никаких нет. Я влилась достаточно быстро благодаря команде и тренерскому штабу. Меня приняли здесь очень хорошо.

— Сейчас в Италии у тебя насыщенный график. Это и внутренний чемпионат, и игры Кубка ЕКВ. Отвыкла?

— Отвыкла, это точно (улыбается). Давно такого не было, что работаешь, работаешь, и у тебя практически нет выходных. Даже на сборах летом у нас было расписание: мы работали «пять-два» (пять тренировочных дней и два выходных — Прим. «Чемпионата»). В России что с Казанью, что с «Локомотивом» у нас был цикл тренировок три к одному. Здесь, когда стала работать в таком режиме, это было для меня сначала странно, непонятно и первое время тяжело. Но потом привыкаешь. Сейчас у нас всё больше и больше матчей. Соответственно, всё больше тренировочных дней, выходных практически нет. Поэтому уже не могу сказать, что тяжело. Ты просто адаптируешься под это.

— Вы сыграли всего одну игру в еврокубках, и оценку давать рано, но всё же. Что можешь сказать про уровень команд? Как считаешь, изменился с того момента, когда ты играла с российскими клубами?

— Я не могу, если честно, ответить на этот вопрос. Потому что тогда мы играли Лигу чемпионов с Казанью. Сейчас мы играем Кубок ЕКВ. Это два разных турнира, два разных уровня. Мы выиграли первый матч 3:0, не отдав ни партии. Всё было хорошо. Но посмотрим, как будет дальше, какой уровень будет у других команд.

— В России ты играла в топ-клубах. Это казанское «Динамо-Ак Барс» и калининградский «Локомотив». И играя сейчас в Италии, в еврокубках, можешь сказать, были бы конкурентоспособны наши клубы на международной арене?

— 100% да. У меня есть подруги из России, которые сейчас играют здесь, в Италии. Это Анна Котикова, Виктория Кобзарь. Мы созванивались и обсуждали, как обидно, что сейчас у российских клубов и национальной команды нет возможности играть на международном уровне. Потому что сейчас в России пришло поколение игроков, которое могло спокойно дать хороший результат. Поэтому правда очень обидно. И надеюсь, что в скором времени всё возобновится. Уровень у нас очень хороший.

«В первом матче крутила головой, не успевала следить за мячом»

— Ты говорила, что в итальянском чемпионате очень скоростной волейбол. Собственно, ты за этим и ехала. Совпали ожидания и реальность?

— Конечно, да (улыбается). И итальянский, и российский чемпионаты – сильные. Но они просто разные. Российский – это больше высокорослых игроков, про высокий и мощный волейбол. Итальянский – это больше про скорость, защиту. В принципе, как я думала, так и получилось. Помню, когда был первый товарищеский матч, я просто в первом розыгрыше не успевала следить за мячом — настолько всё было быстро. Конечно, через розыгрыш-два ты привыкаешь к этому темпу. Но в первый момент я стояла и думала, куда мне крутить головой и куда смотреть. Поэтому мои ожидания оправдались. Здесь очень быстрый и скоростной волейбол, очень интересный, много защиты. Интересно как игрокам, так и болельщикам.

Татьяна Толок в атаке Фото: agilvolley.it

— В итальянском чемпионате ты сейчас играешь против множества звёздных игроков. Кто сейчас в топе лучших нападающих твоего амплуа?

— Да, на самом деле очень много звёздных игроков в чемпионате. В «Конельяно» сейчас играет доигровщица Габи. И когда мы играли товарищеский турнир, матч с «Конельяно», я просто восхищалась её техникой. Тем, как она играет, обдумывая каждое своё действие. В этом же клубе играет диагональная Изабелла Хок. Восхищаюсь её мощью, атакой и высотой съёма. Есть Екатерина Антропова, диагональная, которая выступает за «Скандиччи».

Она сейчас выдаёт просто невероятные цифры и процент реализации. И мне нравится, как она видит игру, как она чувствует площадку. Это очень-очень круто и заряжает какими-то непередаваемыми эмоциями на каждый матч. Когда ты можешь наблюдать за этими волейболистками вживую.

— В своём списке топовых игроков ты преимущественно назвала диагональных. В «Новаре» ты тоже сейчас играешь на этой позиции. Но бо́льшую часть в своей карьере ты выступала как доигровщица. Так в каком амплуа тебе комфортнее?

— Останусь при своём мнении, что я доигровщица. Потому что это моя позиция, которую чувствую от и до. Я слишком много времени в ней провела, отрабатывала каждый элемент. Чувствую каждый сантиметр своего тела, каждый сантиметр площадки именно с этого угла. Сейчас я играю в диагонали, потому что у нас форс-мажор. В начале сезона обе наши диагональные выбыли. Наша девочка Вита Акимова ещё восстанавливается после операции на плече, и американка Тейлор Мимс в начале сезона очень сильно потянула пресс. И из всех краёв осталось три легионера. Это я, японка Маю Исикава и немка Лина Альсмайер. И особо не было выбора, кого ставить в диагональ. В тот момент ко мне подошёл тренер, мы с ним долго разговаривали, что сложилась такая ситуация, мне нужно помочь команде в диагонали. Понятно, что у меня есть свои амбиции как у доигровщицы. Я и ехала сюда как доигровщик. Но у нас всё-таки не индивидуальный вид спорта, а командный, поэтому я без раздумий согласилась. Главное, чтобы это было на пользу команде.

— Кстати, Лоренцо Бернарди сам в прошлом диагональный, который играл на высоком уровне. Были ли от него какие-то советы, а может быть, фишки, которыми он с тобой поделился?

— Да, мы с ним обсуждали очень много моментов. Я ему сразу сказала, что у меня не было большого опыта игры в диагонали. Наверное, много людей, прочитав это интервью, скажут: да какая разница, что ты с одного угла нападаешь, теперь – просто с другого. Но это огромная разница. Когда ты меняешь угол атаки, у тебя автоматически меняется разбег. Соответственно, выход под мяч становится другим. И первое время мы с тренером очень долго подбирали выход под мяч, разбег, в какую сторону у меня должны смотреть плечи. Он мне подсказывал. И он понимал, что первое время мне будет тяжеловато адаптироваться и что, возможно, у меня будет много ошибок. Поэтому он только поддерживал, никакого негатива не было.

Лоренцо Бернарди и Татьяна Толок Фото: agilvolley.it

— В одном из своих интервью ты говорила, что твоим кумиром была Татьяна Кошелева. Сейчас Татьяна уже завершила свою карьеру, но продолжает жить и работать в Италии. Может, вы с ней созванивались или встречались?

— На самом деле мы ещё не созванивались и не играли с её командой, где она завершила свою карьеру и осталась работать (интервью состоялось до матча «Новары» с «Валлефольей», который завершился со счётом 3:2, Толок набрала 36 очков и стала MVP. — Прим. «Чемпионата»). Поэтому мы пока не виделись. Но до отъезда в Италию мы с ней немножечко поддерживали связь. Надеюсь, что в ближайшее время у нас получится увидеться и обсудить её эмоции и мои.

— Скажи, что стало самым сложным при адаптации к чемпионату, к команде? А может быть, к быту?

— Сложно было адаптироваться к обычной жизни. Потому что в плане тренировок и игр никаких проблем нет. А именно адаптация к обычной жизни первые две недели давалась мне с трудом. Я была в небольшом стрессе, потому что я человек, который не так часто ездил за границу именно в отпуск. Если я и выезжала, то только с командами, со сборными или клубами. Всё равно это была какая-то группа людей. А здесь ты одна в новой стране, где совсем другой менталитет. Вот в плане этого было немного тяжеловато.

— Ты давала себе совет, что хотела бы научиться побольше расслабляться, потому что пока это получается с трудом. Думаю, ты смотрела фильм «Ешь, молись, люби», где главной героине, которую играет Джулия Робертс, советуют наслаждаться жизнью в Италии, произнося фразу «dolce far niente». Получается, тебе в Италии тоже нужен такой вайб?

— Да (улыбается). Я слышала, что итальянцы умеют расслабляться и отдыхать от работы. На самом деле тоже сюда за этим ехала, чтобы научиться наконец-то отдыхать головой. Но я поняла, что это здесь как-то чересчур работает. В плане тренировок и игр девчонки отдают свой максимум. Так же переживают и волнуются, и это нормально, потому что мы все спортсмены. Если брать обычную жизнь, то это небо и земля. Я для себя сделала вывод, что русское рвение работать без отдыха, выкладываясь на максимум и быть постоянно чем-то занятым мне больше по душе.

— Тогда как ты смогла перестроиться?

— Просто приняла это как факт. Поняла, что ничего с этим не сделать. Стараюсь вписывать все свои планы в их рабочее время. В первый день, когда я только прилетела, мы сразу поехали с командой на аперитив. И когда уже возвращались обратно, это было около 10 вечера, я поняла, что у меня дома нет воды. Я спросила, есть ли магазин, который работает 24/7, чтобы купить воды? У нас в России это можно сделать. Но они очень удивлённо на меня посмотрели: как это вообще возможно — работать круглые сутки? Здесь нет такого. И для меня это было шоком.

— Ты первый раз играешь за заграничный клуб. Можешь сказать, есть ли отличия российского и зарубежного подхода к тренировочному и игровому процессу?

— Всё в принципе одинаково. Например, перед сезоном у нас были сборы, где было очень много фитнеса, кардио, индивидуальных моментов, таких как блок-защита. Но когда начинается сезон, все команды начинают отрабатывать игровые взаимодействия. Так везде было: как в Казани, в «Локомотиве», так и здесь в Италии. Есть точечные моменты в плане установок: где стоять в защите, в какой момент ставить блок. Но сильных отличий нет. Просто адаптируется специфика системы под каждый чемпионат.

«Всё, что создаёт Терзич — работает»

— Давай вернёмся к тому, как ты вообще попала в Италию. Ты говорила не раз, что это мечта. Что давно были предложения уехать, но ты была не готова ментально и физически. И только отыграв два сезона в «Локо», ты поняла, что пора. Как пришло это осознание, что надо ехать?

— Да, всё верно, предложения были, когда ещё играла в Казани. И сейчас, приехав сюда, я поняла, что сделала всё правильно – приняла верное решение, уехала не слишком рано и не слишком поздно. Я сделала всё вовремя, именно тогда, когда мне это было нужно. У меня было желание уехать играть за границу очень давно. Это была и цель, и мечта. К ней я очень долго шла. И в «Локомотиве» действительно поняла, что уже полностью готова попробовать себя в зарубежном чемпионате. Рада, что смогла отыграть два года в Калининграде. Потому что сейчас я с большой теплотой вспоминаю атмосферу вокруг команды. Может быть, в будущем получится туда вернуться. Уезжая после «Локомотива» в Италию, я уже нисколько не сомневалась, что всё сделала правильно.

— Какой был самый яркий момент в «Локомотиве» за эти два года?

— В прошлом сезоне, когда мы выиграли у московского «Динамо». Потому что это был один из главных наших соперников. Когда в полуфинале, несмотря на все проблемы и трудности, которые у нас были, мы буквально выгрызали эту победу. И когда мы смогли это сделать, хотелось просто выдохнуть и сказать: «Слава богу, мы всё сделали!» Мы просто выложились по максимуму, отдали все эмоции и силы, как и наши болельщики. Это был самый яркий момент. Сейчас я тоже смотрю некоторые матчи в России. Видела, как уже в этом чемпионате «Локо» обыграл Москву. Поэтому мои большие поздравления, девчонки — умнички, очень хорошо отыграли.

Татьяна Толок в «Локомотиве» Фото: vc-lokomotiv.ru

— Раз ты упомянула, что наблюдаешь за российским чемпионатом, расскажи, следишь ли ты за своим первым клубом – Казанью?

— Конечно. И они сейчас показывают какие-то невероятные цифры.

— Как считаешь, за счёт чего «Динамо-Ак Барс» сейчас доминирует?

— Я считаю, что здесь многое зависит от тренера и его штаба. Мне удалось немного поработать с Зораном Терзичем в сборной. Это один из лучших тренеров, с которым я работала. Он очень классно видит игру, чувствует игроков, знает, кто должен стоять на площадке. У него хорошо выстроенная система тренировок, восстановления, игры. В целом всё, что он создаёт — всё работает. И это видно по команде. Когда я сейчас смотрела матч «Локомотива» и «Динамо», то комментатор Елена Литовченко заметила, что в прошлом году у Казани был совершенно другой состав, но такое чувство было, будто играют уже давно вместе. В этом сезоне тоже много новых игроков пришло. И это ещё раз показывает, как хорошо работает та система, которую выстроил Зоран Терзич. Девчонки молодцы, я безумно ими горжусь. Очень хорошо общаюсь с доигровщицей Светланой Гатиной. Она сейчас показывает классные результаты, заметно выросла как игрок. Поэтому желаю удачи как Казани, так и Калининграду.

— Твой прогноз? Получится ли у Казани взять золото чемпионата во второй раз подряд?

— Каждый конец сезона непредсказуем. Какие бы мы прогнозы ни делали, не можем точно сказать, что будет. Но думаю, что «Локомотив» и «Ленинградка» смогут навязать борьбу Казани. Поэтому в этом сезоне будет очень интересный финал.

«Всегда придерживаюсь плана, который у меня в голове»

— Италия была у тебя была не только мечтой, но и планом. Получается, можно назвать Татьяну Толок человеком, который всё планирует?

— Да, даже слишком. Я всегда стараюсь всё планировать заранее. Понятно, что есть разные события в жизни, которые могут повлиять на наши планы. Однако от этого суть не меняется. Если что-то где-то изменилось, то и план корректируется. Но от плана мы никуда не отходим (улыбается). Он всегда есть, был и будет.

— А есть ли место спонтанности в твоей жизни?

— Только если летом, когда есть небольшой промежуток времени, где ты можешь делать то, что хочешь. И то, на самом деле, это не так много времени, только первая неделя-две после окончания сезона. Потом у тебя начинается работа. Я тот человек, который постоянно в голове держит какой-то план. На завтра или на неделю, или на месяц, или лет на 20. Мой муж этого очень не любит, родители – тоже. Муж постоянно говорит: «Зачем ты это обдумываешь, если не знаешь, что будет завтра?». Но я всё равно хочу придерживаться плана, который есть у меня в голове. И неважно, что будет завтра (улыбается).

— Расскажи тогда свой самый безумный поступок. Например, Наталья Суворова прыгала с парашютом.

— Ого, я этого не знала. И, кстати, прыгнуть с парашютом я очень сильно хочу. Потому что мне тоже нравится это чувство адреналина. Я бы хотела попробовать, но, пока у меня есть моя карьера, отложу этот момент. А так, я даже не скажу… Для меня безбашенно – это когда ночью мы можем сидеть и я скажу: «А не поехать ли нам за город погулять?». Это когда ты немножечко отходишь от своего распорядка.

Татьяна Толок Фото: Из личного архива волейболистки

— Первое, что ты посетила в Италии?

— Я поехала гулять во Флоренцию. Меня как раз Анна Котикова пригласила к себе в гости. Это было летом, у нас было два выходных, было время куда-то выбраться. И мы тогда прогулялись по Флоренции. Это безумно красивый город, невероятная архитектура. Тогда ещё была прекрасная погода. И наша русская компания девочек во Флоренции. Было супер – очень классное воспоминание.

— Ты наверняка знаешь, что Италия одна из стран — законодательниц мод. Ты считаешь себя модницей, которая следит за последними новинками и тенденциями?

— Нет, такого нет. Я скорее придерживаюсь базы у себя в гардеробе. Понятно, что если что-то выходит в моду и мне это понравится, то могу купить. Но бо́льшую часть жизни я всё равно хожу в спортивном. Потому что 24/7 я в зале на тренировках. Поэтому мне по душе штанишки и кофты. Но я всегда стараюсь подобрать их красивыми по цвету, под куртку. Я же всё-таки девочка (улыбается).

— У тебя в социальных сетях много профессиональных фотосессий. Ты сама очень привлекательная девушка. Не было предложений стать моделью?

— Нет. В детстве, правда, мама меня водила в модельную школу, мне даже нравилось. Особенно когда приносили разные наряды, которые я могла выбирать. А фотосессии я делаю редко, по большей части по настроению. Хочется проявить себя, свою женскую натуру. Потому что когда ты в спортивном бо́льшую часть жизни, важно не забывать, что ты девушка. При этом красивая девушка.

Татьяна Толок Фото: Из личного архива волейболистки

На тот момент спорт уже был в моей жизни. И с моим характером он идеально подошёл. Мама мне сказала, что когда я ходила на спорт, то возвращалась всегда спокойная и удовлетворённая. А когда ходила в модельную школу, то как будто чего-то не хватало. Уставала, но явно не хватало выплеска эмоций.

— А для спортсмена важно выходить на площадку спокойным или агрессивно заряженным?

— Я считаю, что спортсмену важно выходить с холодной головой. Но при этом у него должно гореть сердце, должно быть желание разорвать команду соперника в клочья. Но при этом нужно здраво мыслить, а для этого должна быть холодная голова на плечах. Это очень крутое, главное состояние для спортсмена. Когда ты понимаешь, что ты будешь рвать всё и вся, но при этом трезво оцениваешь ситуацию.

— Как твой итальянский язык? Читала, например, что Константин Абаев за несколько лет пошёл изучать его, потому что мысленно думал, что уедет играть за границу.

— Ну вот, ему это помогло. Насколько я знаю, Костя знает очень много языков. Думаю, три или четыре языка точно. Сама я пока не планирую учить итальянский. Конечно, я знаю парочку слов, которые постоянно используют итальянцы. Моё любимое – это «allora». Постоянно, когда они начинают что-то говорить, то начинают именно с этого слова. Планирую изучать итальянский лишь на следующий год или даже позже, потому что это в принципе очень красивый язык, он мне симпатичен. К тому же у меня уже был опыт, года четыре назад я пробовала начинать его учить. Но потом всё же поставила акцент на английском. Сейчас хочу, чтобы мой английский стал нужного мне уровня. И только потом приступлю к другим языкам.

— Какой совет ты можешь дать игроку, который, как и ты раньше, хочет уехать играть за границу? Что для этого нужно сделать или, наоборот, не делать?

— Если вы хотите уехать играть за границу, то поставьте себе, во-первых, цель, а во-вторых, решите, когда вы это хотите сделать. И когда уже у вас будет план в голове и определённый срок, вы сможете дальше понять, что вам для этого нужно будет сделать, сколько нужно работать.

— Вообще, когда пришло к тебе желание уехать выступать за границей? Когда загорелась этой мечтой?

— Ещё когда в Нижнем Новгороде за спортивную школу играла, уже знала, что придёт тот момент, когда я смогу уехать за границу. Я знала, что это будет. Вопрос был лишь «когда?» (улыбается). Я всегда знала, что буду играть в топ-клубе, а затем и за границей. И когда я стала профессионально заниматься волейболом и переехала в Казань, вот тогда пришёл момент задать себе этот вопрос — когда я это хочу сделать.

— «Новара» была единственным клубом, который сделал тебе предложение?

— Нет, не единственным. Но скажу, почему выбрала этот клуб. Они делали мне предложение, когда я ещё играла в Казани, мне было лет 15-16. Но тогда я отказалась. И тогда, не знаю почему, но «Новара» мне очень сильно приглянулась. Я следила за ними в соцсетях, смотрела их матчи. И у них настрой внутри команды – семейный. Это очень важно для меня, когда внутри команды есть такая семейная атмосфера. Это круто, не во всех клубах такое есть. Поэтому я для себя решила, что если «Новара» по-прежнему будет во мне заинтересована, то первым делом я выберу её.