«Динамо» выходит из кризиса? Москвички выиграли два матча подряд

Вслед за мужской волейбольной Суперлигой женская также подошла к середине предварительной части чемпионата. И с уверенностью можно сказать, что тройка топов пока выглядит неприступной для остальных команд. Зато середняки каждый тур продолжают совершать рокировки. В частности, московское «Динамо» выходит на лидирующие позиции в группе преследователей. Чтобы навязать борьбу сильнейшим, у москвичек есть ещё вторая половина регулярного чемпионата.

Второй тай-брейк подряд для «Динамо». И вторая победа

Самым зрелищным матчем, настоящей вишенкой на торте в конце первой части регулярки стала игра между «Уралочка-НТМК» и московским «Динамо». Эти команды уже два раза в нынешнем сезоне сыграли пятисетовые матчи. И новая встреча не стала исключением.

Начался матч с эйса Ксении Купряшкиной. Доигровщица в тот вечер ещё не раз огорчила клуб, из которого перебралась в Москву. Она дольше всех задерживалась на подачах (29 за матч), шесть из них завершились эйсами. У хозяек же хорошо шло нападение с краёв, а основной угрозой была Елизавета Павлова. По итогам встречи диагональная стала самой результативной в составах обеих команд, набрав 25 очков.

На один мяч меньше забила её визави Наталия Гончарова. На старте матча команды играли на равных практически весь сет, но очередной выход на подачу Купряшкиной позволил динамовкам совершить рывок «+3».

Во втором и третьем сетах команды обменялись победами с одинаковым счётом 25:21. При равенстве на блоке (каждая команда поставила по пять «чехлов») свердловчанки чуть лучше сыграли в нападении (48% реализованных атак против 41% у бело-голубых). Это позволило хозяйкам забрать партию под №2. Зато в третьей москвички смогли оставить свои пять очков на блоке, а у уралочек этот элемент полностью отключился. К успешному блоку динамовки добавили ещё и отличную эффективность атак — 57%.

«Уралочка-НТМК» – «Динамо» Фото: uralochka-vc.com

Вот только до быстрой победы довести встречу не удалось. «Уралочка» затащила игру в пятый сет. Свердловчанки показали свой уральский характер: мощно атаковала Павлова, а Елизавета Фитисова своими забеганиями не оставляла соперницам шансов на успешную защиту. Хозяйки довели разрыв в счёте до восьми очков, такое отставание «Динамо» нивелировать уже не смогло. Запал четвёртого сета у уральских волейболисток держался до середины пятой партии: команды ушли на смену сторон при «+2» у хозяек. Но собственный брак стал решающим фактором в борьбе за победу. Со счёта 6:8 москвички сделали 11:8, а затем довели матч до победы.

Для команды Михаила Карполя это уже четвёртый пятисетовый матч в чемпионате и пятый в сезоне, который закончился поражением. Пока уральский коллектив не может подобрать ключики к тай-брейку.

«В пятой партии у нас, как обычно, проблема с вниманием. Где должны были принять-забить, сделали серию ошибок. При счёте 9:13 уже сложно нам догнать. Не хватает внимания, опыта, чтобы обыгрывать и закрывать более мастеровитых соперников. Обидно, досадно. Надеюсь, в следующем круге будут победы в пятых партиях. Уже проиграно пять матчей на тай-брейках, и это печально. Нужно это исправлять, брать себя в руки и вырывать зубами решающие партии», — сокрушался Михаил Карполь в послематчевом интервью.

Ну а москвички выиграли второй тай-брейк подряд, тем самым закрепившись на пятой строчке. Возможно, команда Александра Кошкина всё же выходит из кризиса? Ответ на этот вопрос даст второй круг.

Жаркий волейбол на хоккейной арене

Матч в Омске всем запомнится надолго. Во-первых, «Омичка» сыграла на крупнейшей площадке города, хоккейной «G-Drive Арене», куда любимую команду пришли поддержать 4500 болельщиков. А во-вторых, новичок лиги смог щёлкнуть по носу действующего чемпиона России, забрав у него партию. Что в этом сезоне удаётся далеко не каждому сопернику казаночек.

Уже на старте партии хозяйкам удалось совершить рывок на подачах Зарины Воситовой, заработав пять брейковых мячей. Затем роль бомбардира на себя взяла Владислава Коржова, доведя преимущество в счёте до двукратного. В казанской команде после очередного удара в блок на скамейку отправилась Елизавета Лукьянова, а её место заняла Гайла Гонсалес. Доминиканская волейболистка помогла своей команде включиться в погоню. Как и Коржова, Гонсалес стала самой результативной по окончании партии, а затем и всего матча. Три эйса динамовок в исполнении Светланы Гатиной, Таисии Коноваловой и Ирины Королёвой помогли чемпиону подобраться к соперницам поближе, но догнать не получилось.

Зато во втором сете гостьи наглядно продемонстрировали, за счёт чего им удалось выиграть предыдущие 12 встреч. «Динамо-Ак Барс» реализовало 52% (15 из 29) своих атак, позволив хозяйкам забить лишь три мяча. Динамовки завершили партию с разгромной разницей, не позволив сибирячкам выйти даже за пределы 10 очков.

Волейболистки «Динамо-Ак Барс» Фото: volley55.com

К чести хозяев, после провальной партии они не остановились, а продолжили борьбу. В третьем сете при равной борьбе решающим стал рывок в шесть мячей на серии подач Гатиной, которая эйсом оформила победу. В заключительной партии казанские волейболистки сразу ушли на «+8» усилиями Брайелин Мартинес. Такой перевес лидера чемпионата оказался не под силу отыграть новичку лиги. 13-я подряд победа Казани.

«К сожалению, я не могу на русском языке описать все свои эмоции после выхода на омскую площадку. В Омске был очень красивый период моей карьеры. Хочу пожелать «Омичке» побед и хороших результатов. Конечно, мы профессионалы и должны играть полным сердцем. Но всё же маленькая часть моего сердца всегда будет оставаться в Омске!» — предавался воспоминаниям Зоран Терзич после матча.

Что в остальных матчах

Ещё одна команда в этом туре сменила свой привычный зал. Нижегородская «Спарта» сыграла в Выксе. Команда Станислава Саликова отлично провела начало встречи, выиграв первый сет у «Заречья». Но затем гостьи собрались и показали какие-то фантастические цифры на блоке – 17 закрытых атак, снизив тем самым эффективность нападения хозяек с 50% до 36%. Лидером же атак у зареченок была Ольга Бирюкова, которая наколотила 22 мяча, а всего доигровщица набрала 26 очков, став самым результативным игроком тура.

«Тулица» на выезде переиграла красноярский «Енисей» в четырёх сетах. Матч проходил в упорной и равной борьбе, где всё решили концовки. Для гостий это третья победа кряду, но и она не спасла Алексея Бабешина от отставки. Теперь клубом из Тулы будет руководить Алексей Лазневой. Ну а красноярская команда по-прежнему не может выбраться со дна турнирной таблицы. У сибирячек серия из 11 проигранных матчей и последнее место.

«Динамо-Метар» сделало работу над ошибками после игры в Краснодаре и сумело реабилитироваться дома перед своими болельщиками, оформив «сухарь» в матче с «Минчанкой». В этом матче у хозяек сработало нападение — элемент, в котором они периодически буксуют.

«Поменяли настрой команды. Девочки должным образом отнеслись к игре. Собранно сыграли во всех элементах, немного перестроили позиционно игроков. Матч получился, чем я доволен. Конечно, наши болельщики помогли нам в этом! Очень важная, нужная победа!» — радовался Алексей Дешин после победы.

«Динамо-Метар» – «Минчанка» Фото: dinamo-metar.ru

«Локомотив» без особых проблем переиграл краснодарское «Динамо». Железнодорожницы переиграли своих соперниц во всех компонентах игры: в атаке — 40:25, на блоке — 14:7 и пять эйсов «Локо» против двух у Краснодара. Попытки Александра Перепёлкина заменами и двойными перерывами встряхнуть команду оказались напрасными. Наставник лишь получил жёлтую карточку под занавес матча.

«Ленинградка» также добилась победы малыми физическими затратами. Трудности у команды Александра Кашина в матче с «Протоном» возникли лишь во второй партии, которая вышла за привычные рамки 25 очков. Жёлто-чёрные полностью владели ситуацией на сетке, что и показала колоссальная разница на блоке – 17:2.

«Я изначально сказал, что «Протон» та команда, у которой надо выигрывать блоком. Если разница в очках у нас «+18», то разница на блоке — 17:2. В принципе, эти 15 очков разницы на блоке вопрос и решили. Я не могу сказать, что игра для нас была какая-то нервная. Немножко расслабились в концовке, но в целом нормально играли. «Протон» — команда с хорошей защитой, её возглавляет, я считаю, лучший тренер российской Суперлиги на сегодняшний день Юрий Николаевич Маричев. Конечно, сейчас были разные возможности по блоку, по ростовым данным, и нам было чуть полегче», — прокомментировал победу Александр Кашин.

Все результаты матчей 13-го тура

«Енисей» — «Тулица» – 1:3 (22:25, 25:20, 24:26, 25:27);

«Спарта» – «Заречье-Одинцово» — 1:3 (25:17, 20:25, 23:25, 18:25);

«Омичка» – «Динамо-Ак Барс» — 1:3 (25:21, 9:25, 18:25, 17:25);

«Динамо-Метар» – «Минчанка» – 3:0 (25:16, 25:14, 25:22);

«Протон» – «Ленинградка» – 0:3 (18:25, 26:28, 16:25);

«Локомотив» – «Динамо» Краснодар – 3:0 (25:15, 25:18, 25:13);

«Уралочка-НТМК» – «Динамо» – 2:3 (23:25, 25:21, 21:25, 25:15, 13:15).