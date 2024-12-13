Робин Гуд в российском волейболе! «Факел» стал грозой грандов

В мужской волейбольной Суперлиге стартовал второй круг. И центральным матчем 16-го тура стала неожиданно не встреча казанского «Зенита» с «Белогорьем», а матч в Москве, где «Факел» едва не обыграл «Динамо». Для новоуренгойского клуба это уже вторая игра в сезоне, где удалось очень громко заявить о себе. Недавно ямальцы обыграли «Зенит-Казань», а теперь были близки к победе над москвичами. Кажется, в нашей лиге появился Робин Гуд. «Факел» классно играет с грандами, но может в любой момент потерять очки с аутсайдером. Так, команда Романа Емполова на своей площадке уступила МГТУ. Почему же так происходит?

«Факел» обретает себя после потери лидеров

В последние годы мы привыкли, что «Факел» — команда-донор для лидеров российской Суперлиги. Команда растит игроков, а затем выгодно продаёт их. Вот и за прошлый сезон, а потом и летом команда лишилась двух лидеров атак. Владислав Бабкевич и Станислав Динейкин отправились в один и тот же клуб — петербургский «Зенит».

Кроме того, покинул команду Сергей Гранкин, так что уренгойцы лишились дядьки-наставника. Зато пришёл в команду аргентинский связующий Матиас Хираудо (теперь в Новом Уренгое дуэт легионеров из этой страны — Сантьяго Данани никуда не делся). В атаке на первый план вышел Василий Капранов, в диагонали сменяют друг друга Корней Эннс и Никита Морозов.

Пока что команда Романа Емполова девятая, баланс побед и поражений отрицательный — 7:8. Однако дерзкая команда уже успела выстрелить в матчах с грандами. Почему же так происходит?

Кажется, дело в психологии. За проигрыш лидерам никто не кинет камень в молодых ямальцев, они раскрепощены, а когда эта команда ловит кураж — остановить её очень сложно. К тому же появляется то, чего так не хватает «Факелу» во встречах с себе подобными и аутсайдерами — уверенность в концовках. Вот и в матче с «Динамо» клуб из Нового Уренгоя выиграл два первых сета на балансе. А затем и в третьей партии повёл 11:7, выдав серию из пяти брейков на подачах Матвея Пипунырова. Сенсация была близка, но здесь едва ли не в первый раз в сезоне сыграла глубина скамейки динамовцев. Константин Брянский сделал двойную замену, выпустив Алексея Кураша и Максима Сапожкова. И это сработало. Диагональный, проваливший первый сет, со второй попытки поймал свою игру, тем самым разбудив и партнёров.

«Динамо» — «Факел-Ямал» Фото: МВК «Факел-Ямал»

«Факел» не сдался: в четвёртой партии команда снова вела три очка — 12:9. Надо отметить приём ямальцев, который позволял Матиасу Хираудо бо́льшую часть матча вести быструю игру, подключая центр сетки. Но именно в четвёртом сете у динамовцев полетела подача. -3 превратились +7. А затем и 8:4 повели москвичи на тай-брейке. Но и здесь «Факел» организовал камбэк. Уренгойцы не просто догнали, но и имели матчбол, а на нём Корней Эннс атаковал на матч. Но блок бело-голубых справился, а затем всё решили подачи Фаннура Каюмова и Максима Белогорцева. Тот случай, когда фаворит действительно «отполз».

Для команды Романа Емполова сейчас главная задача — перенести этот кураж, эту игру в матчи не с лидерами. Тогда у «Факела» всё будет хорошо. Без перепадов не обойтись, но команда должна попадать в плей-офф. А там во встречах с лидерами если поймать кураж… Впрочем, не будем забегать вперёд.

Что в остальных встречах

Матч лидеров разочаровал. «Зенит-Казань» уверенно переиграл «Белогорье». Атака и блок команды Алексея Вербова была на голову выше, а белгородцы, по признанию их главного тренера Александра Волкова, сыграли «академичненько».

«Енисей» и «Кузбасс» выдали пятисетовый матч. Не самого высокого качества, но интриги в этой игре было хоть отбавляй. Удача в итоге улыбнулась красноярцам, которые уступали 1:2 по сетам и 18:21 – в четвёртой партии. Но здесь включился лидер «Енисея» Роман Мурашко, с чьими подачами кемеровчане не справились. А затем упустили и тай-брейк. Серия поражений у команды Сергея Троцкого продолжается.

Петербургский «Зенит» легко разобрался с «Оренбуржьем». Команда Владимира Алекно не заметила отсутствия Владислава Бабкевича, а гости не слишком упирались. ведь в следующем туре у оренбуржцев важнейший матч с прямым конкурентом — «Газпромом-Югра».

Те, к слову, одержали важную для себя победу над МГТУ на выезде. В двух равных сетах сургутяне оказались чище в концовках, а в третьей партии уже уверенно довели встречу до победы. Ещё один кирпичик в дорогу к плей-офф у команды Рафаэля Хабибуллина.

«Динамо-Урал» выдал не лучшую игру, но победил «Нову» на выезде. Ключевым элементом стала подача: все игроки уральцев, принявшие участие в матче, отметились эйсами. У самарцев же снова проблемы в концовках партий.

АСК потерпел очередное поражение в игре с «Динамо-ЛО». Моментами нижегородцы навязывают борьбу, но этого мало. Главные матчи в борьбе за выживание у них впереди, но пока команда выглядит грустно.

Все результаты 16-го тура: