Лидеры начали оступаться. Что за аномалии в женской Суперлиге?

Женские команды мощно ворвались во второй круг предварительного этапа волейбольной Суперлиги. Чего стоит только вторая партия матча «Уралочки-НТМК» с одним из лидеров чемпионата «Ленинградкой», где команды суммарно набрали 76 очков! В Калининграде «Минчанка» также была близка к тому, чтобы совершить сенсацию в игре с ещё одним грандом. Тяжёлые испытания для лидеров!

Уральский характер оказался сильнее

Подопечные Михаила Карполя просто на отлично выполнили работу над ошибками после матча первого круга с «Ленинградкой». Тогда уральские волейболистки допустили обидную промашку: ведя 2:0 по сетам, позволили соперницам навязать свою игру, за что и поплатились. В ответной же встрече «Уралочка-НТМК» показала, что наступать на одни и те же грабли не намерена, вытащив даже, казалось бы, проигранный сет (20:24). Ну а у «Ленинградки» всю вину за неудачный матч взял на себя главный тренер Александр Кашин.

«Причина поражения, наверное, во мне. Я отсутствовал на тренировках перед матчем, был на конференции ВФВ. Команда, к сожалению, не готова оказалась. Виноват я. Сегодня много чего не хватило, и прежде всего – готовности играть. Мы сегодня вообще не играли, это самое главное», — сокрушался наставник.

Дебют встречи оказался достаточно ровным, но первыми рывок сделали хозяйки площадки. На подачах Елизаветы Фитисовой «Уралочка» оторвалась на четыре очка, что сразу же привело к тайм-ауту гостей. Но и он не помог: после возвращения на площадку блокирующая уральской команды оформила эйс и ещё увеличила разрыв. Исправить такое дел положение жёлто-чёрные так и не смогли, сет остался за свердловчанками.

«Уралочка-НТМК» – «Ленинградка» Фото: Пресс-служба ВК «Уралочка»

Во второй партии «Ленинградка» вспомнила, что всё-таки они входят в топ-3, а «Уралочка» пока только борется за попадание в восьмёрку. На подачах Анны Мельниковой гостьи сделали счёт 5:0. Одна центральная усложнила приём хозяйкам, другая в лице Дарьи Малыгиной стала препятствием для нападающих на сетке. В дальнейшем команды играли с перепадами, но к сетболам «Ленинградка» подошла с комфортным счётом – 24:20. И тут свердловчанки пошатнули атаку соперниц: сначала Бранка Тица поставила одиночный блок, затем Фитисова закрыла Анастасию Чернову, а в следующей атаке сыграла на опережение, сравняв счёт. Дальше команды продолжили марафон по набору очков в одной партии, с каждым розыгрышем, увеличивая показатели цифр на табло (30:30, 34:34, 37:37). На успешные действия хозяек гостьи отвечали результативными атаками Гарелик. Тяжелейший сет длился 49 минут, а завершила его ошибка петербурженок в нападении — 39:37.

Третья партия прошла в привычных рамках. Гостьи вновь попытались совершить рывок, но уральская команда быстро включилась в погоню. А к финишной прямой хозяйки и вовсе лидировали с преимуществом в пять очков, которого вполне хватило, чтобы спокойно завершить сет, оформив победу в трёх партиях.

«Девочки сыграли лучшую игру сезона. Они были дружные, дисциплинированные, как единый организм. Была максимально чистая игра, про которую мы говорили: когда все выполняют план, игроки стоят по местам, ставят блок. Поэтому мы за счёт общей дисциплины и командной игры получили такой результат. Самая чистая игра в сезоне по всем элементам. К этому надо стремиться, чтобы каждый матч играть именно так», – радовался после встречи Михаил Карполь.

«Минчанка» была в шаге от сенсации

Ещё один матч, который точно тянет на сенсацию – это встреча «Локомотива» с «Минчанкой». Белорусская команда в этом сезоне – настоящий раздражитель для лидеров. В первом круге именно команде Ольги Пальчевской удалось первой забрать сет у Казани, а сейчас волейболистки бросили перчатку железнодорожницам у них же дома, отыгравшись со счёта 0:2. Вот только оставить тай-брейк за собой не получилось.

Казалось, всё идёт к тому, что хозяйки смогут подарить болельщикам уверенные три очка. Счёт в первых двух партиях об этом свидетельствовал (25:17 и 25:14). Хороший приём калининградок, который доходил до 64%, не менее уверенная атака — 50%. Но что-то явно пошло не так, когда команды вышли на третий сет.

А не так пошла игра у соперниц. «Минчанка» начала действовать агрессивнее, особенно на подачах, отведя тем самым нападение «Локо» от сетки. Всё сложнее стало получаться добивать свои мячи до пола. Гостьи смогли отлично выстроить систему «блок-защита». Белорусские волейболистки вытаскивали совершенно мёртвые мячи после силовых атак Ирины Воронковой и Эбрар Каракурт. Валерия Турчина успешно вошла в игру, заменив Екатерину Сокольчик в концовке второго сета, что стало дополнительной опцией в атаке «Минчанки». Благодаря её успешным действиям и подаче на вылет Нины Касаткиной гостьям удалось затащить хозяек в пятый сет, где началось самое интересное.

«Локомотив» – «Минчанка» Фото: Пресс-служба ВК «Локомотив-Калининград»

В решающей партии «Минчанка» даже лидировала. Но блок «Локо» наконец-то сумел остановить Турчину. Затем атаки Любушкиной, Каракурт и Воронковой увели команды на смену сторон с разницей «+2» мяча. Но белорусские спортсменки не сдались, сравняли счёт и вышли вперёд, чему поспособствовали блок Надежды Столяр и ошибка Каракурт. Концовка получилась нервная, но у команды Андрея Воронкова в нужный момент проснулась Воронкова. «Минчанка» отыграла два матчбола, но победа тем не менее досталась хозяйкам. И всё же клуб из Беларуси увёз из Калининграда важное очко в турнирную таблицу.

«Динамо» берёт реванш

Если пятисетовик в Калининграде закрывал тур, то с тай-брейка в Саратове он начинался. Именно столько партий вновь понадобилось «Протону» и краснодарскому «Динамо», чтобы выявить победителя. В этот раз удача улыбнулась южанкам.

Хотя в первых двух сетах у Краснодара была надежда обойтись малыми физическими затратами и завершить игру тремя партиями. Совсем скромно смотрелись хозяйки на собственной площадке: позитивный приём не поднимался выше 39%, в атаке эти показатели были ещё ниже — 32%. У гостей приём хоть и выглядел катастрофическим – 27%, но нападение удалось дотянуть до 36%, плюс сработал блок – пять очков «Динамо» против двух у «Протона».

Зато начиная с третьего сета команда Юрия Маричева преобразилась. Теперь уже блок сыграл за хозяек – 7:2. Улучшилась и реализация ударов, почти каждый второй мяч саратовских волейболисток достигал цели.

Главными добытчиками очков стали Варвара Сергеева, Екатерина Геращенкова и Анастасия Азанова. Александр Перепёлкин пытался заменами и перерывами сбить темп «Протона», но все попытки оказались напрасными — матч дошёл до пятой партии. Хозяйки удерживали инициативу в укороченном сете и даже первыми подобрались к матчболу, но Мария Боговская сравняла счёт. У «Протона» в общей сложности было пять попыток, чтобы выиграть встречу, но все они были отыграны соперником. «Динамо» же понадобилось всего две, чтобы завершить матч.

«Протон» — «Динамо» Краснодар Фото: Пресс-служба ВК «Динамо-Краснодар»

Что в остальных матчах

В дерби двух динамовских команд из Казани и Москвы победителем вышли волейболистки из столицы Татарстана. И уже по сложившейся традиции «Динамо-Ак Барс» оставило соперниц с «баранкой». Хотя по началу матча московские болельщики могли надеяться как минимум на борьбу. И она была, но только в первом и третьем сете. Второй же москвички полностью провалили, не справившись с казанским блоком. По итогу встречи «Динамо-Ак Барс» было лучше во всех элементах: блок – 13:5, атака – 50:34, два эйса у Казани и ни одного – у москвичек.

«Тулица» также смогла повторить успех первого круга. Но только в этот раз – под руководством нового главного тренера. Алексея Лазневого можно поздравить с успешным дебютом, который пришёлся на матч с челябинским «Динамо-Метар». Хозяйки площадки всю игру были в роли догоняющих. Подвело нападение, всего 38% реализованных мячей и двукратное преимущество Тулы на блоке. Анна Прасолова была главной угрозой для нападающих челябинской команды, из 18 командных блоков ровно половина на её счету.

Красноярскому «Енисею» по-прежнему не удаётся прервать свою безвыигрышную серию. Вот и во встрече с «Заречьем» удалось забрать всего один сет. Большего подопечные Константина Ушакова просто не позволили.

Ещё один сосед «Енисея» по несчастью и турнирной таблице – нижегородская «Спарта». Команда Станислава Саликова уже не первую игру забирает первый сет, но дальше дело не сдвигается. В матче с «Омичкой» всё началось с провала на приёме во второй партии, который потянул за собой проблемы в нападении. После уверенных 44% в первой уровень реализации атак держался на отметке 22-28% в последующих трёх сетах.

Все результаты матчей 14-го тура: