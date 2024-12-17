Покорившие Европу и возрождающиеся звёзды: прорывы 2024 года в российском волейболе

Толок или Маркова? Сурмачевский или Абаев? Только вы выбираете того, кто сверкнул ярче всех в 2024 году!

Приближающийся Новый год – это прекрасный повод подвести итоги. Россия продолжает жить насыщенной спортивной жизнью, у нас есть и большие победы, и новые яркие звёзды. Волейбол – не исключение среди прочих видов спорта: 2024 год подарил болельщикам немало ярких прорывов.

Итоги года мы подводим в формате рейтинга. В наш список попали восемь волейболистов, показавших блестящий рост в уходящем году. Здесь есть как те игроки, которые покоряют европейские чемпионаты, так и те, кто блистает в российских Суперлигах. Кто из них совершил самый мощный прорыв, решать вам. Свой выбор вы можете объяснить в комментариях.

Этот рейтинг, как и все прочие, создают пользователи «Чемпионата». Волейболисты распределяются в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.

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Рейтинг: прорыв сезона-2024 в волейболе Фото: Пресс-служба ВК «Динамо-Урал» 1 место Андрей Сурмачевский Мы стали уже забывать, как этот парень умеет играть. В казанском «Зените» ролью Сурмачевского была подача: вышел на замену – подал – ушёл в квадрат. Глотком воздуха стала аренда в уфимский «Динамо-Урал». Сурмачевский стал лидером команды, во многом благодаря ему уральцы сейчас борются за место в топ-5 Суперлиги. Доигровщик – второй в лиге по набранным очкам и с большим отрывом лидер по эйсам – как по общему числу, так и по подачам навылет на один сет. С такими показателями вполне можно бороться и за место в составе в Казани, тем более что в Уфе Сурмачевский в аренде. Фото: Пресс-служба ВК «Динамо-Ак Барс» 2 место Светлана Гатина 21-летняя доигровщица вернулась в Казань после четырёх сезонов в «Спарте» и «Протоне». И сейчас без неё невозможно представить состав команды Зорана Терзича! «Динамо-Ак Барс» не проиграло ни одного матча в Суперлиге, а Гатина – тот самый ключевой элемент, на котором держится команда. Это точно один из лидеров сборной России на ближайшее десятилетие. И наверняка за Гатину скоро будут бороться европейские гранды. Фото: agilvolley.it 3 место Татьяна Толок Минувшим летом Татьяна уехала из России в Италию, сменив калининградский «Локомотив» на «Новару». Из-за травм одноклубниц она выступает не в «родной» доигровке, а в диагонали, но делает это здорово. Прямо сейчас Толок в топ-20 лучших бомбардиров чемпионата и дважды получала звание MVP матча. В одной из этих игр россиянка, кстати, наколотила 36 очков. «Новара» с Татьяной борется за призовые места в Серии А1 и в Кубке ЕКВ. Фото: Пресс-служба ВК «Вакифбанк» 4 место Марина Маркова Марина ворвалась в европейский волейбол ещё в прошлом сезоне, ярко заявив о себе в скромном клубе «Муратпаша». Транзитом через «Новару» Маркова в этом году оказалась в «Вакифбанке». И спокойно закрепилась на уровне одного из турецких грандов. Сейчас доигровщица наряду с канадкой Кирой Ван Рик – лидер атак команды. Особенно удаются Марковой матчи в Лиге чемпионов – там её уже дважды признавали MVP по итогам игры. Фото: Пресс-служба ВК «Верона» 5 место Константин Абаев Константин исполнил свою мечту, уехав в чемпионат Италии. Он стал основным связующим «Вероны». Притирка к требованиям Радостина Стойчева проходила сложно, но сейчас можно сказать, что Абаев полностью соответствует уровню Серии А1. «Верона» идёт на пятом месте, уступая только грандам. А за Абаева уже разгорелась борьба между клубами нашей Суперлиги на следующий сезон. Но захочет ли он вернуться? Фото: legavolleyfemminile.it 6 место Анастасия Капралова Доигровщица уехала в Италию в прошлом сезоне из второй команды калининградского «Локомотива». В «Новаре» закрепиться не получилось, зато в 2024 году в «Кунео» россиянка сразу же стала одним из лидеров. Да, этот клуб – один из аутсайдеров Серии А1, зато Капралова здесь играет постоянно. Анастасия – лучший бомбардир «Кунео» с показателем практически в 15 очков за матч. А ещё она уже успела стать MVP победной встречи с «Тальмассонсом». Фото: Пресс-служба ВК «Локомотив» Новосибирск 7 место Ражабдибир Шахбанмирзаев Этот парень действительно совершил прорыв! Леворукий диагональный в прошлом сезоне был лидером в «Газпроме-Югра», а когда получил предложение от «Локомотива», казалось, что это прямой путь в квадрат для запасных. Однако Раджаб доказал Пламену Константинову, что способен играть в основном составе и по крайней мере в первой части сезона выиграл конкуренцию у Ильи Казаченкова. Диагональный после первого круга стал лучшим бомбардиром «Локомотива» и входит в топ-15 по всей Суперлиге. Фото: Пресс-служба ВК «Динамо» Москва 8 место Максим Сапожков Огромный диагональный смог перезапустить карьеру в московском «Динамо» после неудачного сезона в итальянской «Модене». В команде Константина Брянского Сапожков пришёлся ко двору и навязал конкуренцию опытнейшему Цветану Соколову. Пока что игре Максима не всегда хватает стабильности, но в хороший день его атаки с третьего этажа нереально остановить. Так, во многом благодаря ему динамовцы завоевали Кубок Легенд.

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