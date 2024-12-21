«Ленинградка» в яме? Даже тренеры не могут понять, в чём дело

Второй круг женской Суперлиги богат на сюрпризы. Резко сдала «Ленинградка», что признаёт Александр Кашин. А вот московское «Динамо» и дерзкая молодая «Уралочка-НТМК» своих болельщиков только радуют. И поднимаются в турнирной таблице.

Битва двух столиц

Неудачно начался второй круг для команды Александра Кашина. Сначала обидные 0:3 на выезде от «Уралочки-НТМК», а теперь домашнее поражение в матче с принципиальным соперником — московским «Динамо. Сам наставник клуба из Санкт-Петербурга признаёт, что проблема у команды тянется из сезона в сезон, но решить её пока не удаётся.

«Ещё раз говорю: на площадке должны быть спортсмены и бойцы, которые пришли играть и выигрывать. Я не говорю, что кто-то конкретно виноват. Но сегодня были такие моменты. Они отчасти тянутся ещё из Екатеринбурга. Надеюсь, что переборем. Пока что мы в яме. Как и в прошлом сезоне, в это время попали в яму. Декабрь-январь — для нас всегда сложное время. Хорошо играем осенью и весной. Из года в год одно и то же», — сетовал Кашин после встречи.

Москвички рванули с самого старта — на табло горели уверенные 7:1 в пользу команды Александра Кошкина. Хозяйки же выглядели растерянно, особенно бросалось в глаза то, что выпадала главная забойщица жёлто-чёрных – Анастасия Гарелик. Основную нагрузку пришлось взять на себя другой Анастасии – Черновой. Доигровщица стала лучшей в составах обеих команд, наколотив очков больше, чем на один сет – 30. «Динамо» лидировало до середины первой партии, но хозяйкам удалось совершить колоссальный рывок, сравняв счёт. Но здесь уже ответили гостьи: мощные удары и результативный блок помогли московской команде завершить партию в свою пользу.

Во втором сете рисунок полностью поменялся. Хозяйки наладили игровые взаимодействия, начав действовать более дисциплинированно и хладнокровно: выросло качество приёма, которое подтянуло за собой и процент в атаке с 37 до 45. А вот нападающие бело-голубых были уже не так эффективны и снизили свою результативность до 32%. Блок также сработал за петербургских волейболисток – 5:1. Он же поставил финальную точку в партии.

«Ленинградка» — «Динамо» Москва Фото: leningradka.spb.ru

«Ленинградка» повторила свой успех и в третьей партии, вновь переиграв москвичек на блоке (6:3). Дарья Малыгина раз за разом накрывала атаки своих визави Пушиной и Лазаревой. Москвички сражались в каждом розыгрыше, сократив отставание до минимума. Но концовку сета «Ленинградка» провела более дисциплинированно.

Динамовки не опустили руки, а с ещё большим рвением начали четвёртый сет. Чего только стоят четыре результативных блока Ангелины Лазаревой при счёте 7:4. Нападающие хозяек пробовали различные варианты в атаке, но все они сталкивались с непробиваемым блоком москвичек. Отлично вошла в игру Екатерина Полякова, заменившая Викторию Пушину. Капитан «Динамо» Наталия Гончарова продолжила увеличивать свой процент в атаке, зарабатывая тем самым преимущество для команды. Всё, что получилось у жёлто-чёрных — сократить отставание с шести мячей до трёх. А бело-голубые методично перевели встречу на тай-брейк, где равным было только начало (4:4). Далее динамовки продемонстрировали всю мощь своей атаки и эффективность игры на блоке, что не позволило «Ленинградке» подобраться в счёте. 15:9 — такая важная победа для Москвы.

«Было сказано, чтобы подавали сильно. Но игроки продолжали попытки попасть в Ксению Купряшкину, когда она была на площадке. Понятно, подача из-за этого ослабевала. Но проблема не в подаче. В атаке мы переиграли «Динамо». Соотношение — 42% на 36% в нашу пользу. Проблемы были с блоком. Что самое интересное, забивали нам туда, где как раз должен был быть блок», — недоумевал Александр Кашин.

«Уралочка-НТМК» взяла ещё один реванш

Молодая команда Михаила Карполя всё более уверенно чувствует себя в чемпионате страны. И продолжает раздавать долги обидчикам по первому кругу. Не миновала эта участь и краснодарское «Динамо», которое в Екатеринбурге буквально увело победу из-под носа у уральской команды. В повторном матче уже уралочки отзеркалили счёт первой встречи.

«В Екатеринбурге мы поставили за пять партий больше 20 блоков, в Краснодаре «Уралочка» выиграла у нас очень много в этом элементе волейбола. Две партии мы провели прекрасно, а затем не хватило сил и эмоций. Увы, мы не успеваем всё-таки восстанавливаться, играя одним составом. Мне не хватило решимости поменять игроков. У нас на замене молодые игроки. Для многих из них это первый сезон в Суперлиге», – прокомментировал поражение своей команды Павел Забуслаев.

Хотя «Уралочка» вполне могла забрать и первые два сета у краснодарских спортсменок. Елизавета Протопопова классно смотрелась в атаке и стала самой результативной среди крайних нападающих в этом элементе, показав 44% реализации (14 забитых мячей из 32). Выше процент только у центральных игроков: Елизавета Фитисова – 63, Елизавета Карполь – 60. Но если с нападением Протопопова справилась, то вот на подаче допустила две фатальные ошибки, которые отчасти и повлияли на исход сетов.

В первом случае диагональная ошиблась при счёте 23:23, подарив сетбол «Динамо», которое сразу же отметилось результативным блоком на Бранке Тице. А во второй партии динамовкам удалось перевернуть сет в свою пользу на подачах Юлии Подскальной. Капитан вышла на линию подач при счёте 20:21, оформила два эйса и вынудила связующую «Уралочки» Ольгу Хлебникову ошибиться при передаче. Следом «Динамо» забрало ещё два розыгрыша после ошибок диагональной гостей Елизаветы Протопоповой. После этого её сменила Елизавета Павлова.

«Динамо» Краснодар — «Уралочка-НТМК» Фото: dinamokrasnodar.ru

Но начиная с третьей партии, команды поменялись ролями. Гостьи стали ещё более раскрепощённо действовать в нападении и на блоке. Всё чаще задействовала Ольга Хлебникова своих центральных в атаке. А уникальным стал блок уральской команды. Одну партию гостьи забрали именно этим компонентом игры, накрыв атаку соперниц 28 раз! Только у Елизаветы Карполь девять успешных «чехлов». Ещё восемь раз атаки «Динамо» остановила Ольга Зверева. Добавить сюда атаку с реализацией в 42% – и южанкам ничего не оставалось сделать, как признать своё поражение. На огромном кураже «Уралочка» провела заключительный сет. На сетке всё контролировали Бранка Тица, забившая четыре мяча подряд, и Елизавета Карполь, ставшая непроходимой стеной для ударов соперниц.

«Мы хорошо начали второй круг, обыграв дома «Ленинградку», а теперь взяли реванш у Краснодара. Это важный успех для нашей команды. В Краснодаре мы провели пятый тай-брейк за 15 игр и впервые выиграли такую партию, уступив прежде два первых сета этой игры. «Динамо» забирало концовки, наказывая нас за ошибки, но потом команда собралась и показала волейбол, который принёс нам очень важную победу», — радовался Михаил Карполь в послематчевом интервью.

Что в остальных встречах

В Туле калининградский «Локомотив» смог собраться после проигранной первой партии и довести матч до логического завершения. Железнодорожницы сумели уменьшить количество собственного брака, наладить приём, что помогло Ирине Филиштинской разнообразить игру команды в атаке, подключив к крайним нападающим ещё и темпов. Отлично вошла в игру Дарья Киселёва, заменившая Юлию Бровкину. Центральная забила шесть мячей из 10, отметилась эйсом и поставила пять блоков. Блок как раз и стал основным аргументом железнодорожниц во встрече с Тулой — 19:9.

«Динамо-Ак Барс» не стало затягивать игру в Нижнем Новгороде и записало на свой счёт очередную победу в трёх сетах. Фантастическая серия бело-голубых дошла до отметки 15 выигранных матчей. У Казани в старте вышли Гайла Гонсалес и Полина Юникова вместо Елизаветы Лукьяновой и Ирины Королёвой. Но и «Спарта» выступила без одного из своих лидеров — Карины Симоновой. Доигровщица если и выходила, то исключительно на заднюю линию.

«Минчанка» повторила успех первого круга и одолела саратовский «Протон». Но в этот раз команде Ольги Пальчевской пришлось приложить больше усилий для победы. Саратов был близок к тому, чтобы затащить игру в свой любимый тай-брейк. При счёте 24:24 в четвёртой партии успешные атаки Екатерины Сокольчик и Надежды Смирновой решили исход встречи в пользу минского клуба.

«Заречью» домашние стены помогли взять убедительный реванш в трёх сетах у команды из Челябинска. «Динамо-Метар» вновь наступило на те же грабли с плохой реализацией своих атак. Всего 27% передач челябинским нападающим достигли цели. При этом подмосковные волейболистки 16 раз остановили удары соперниц, «Метару» же удалось это сделать всего пять раз.

Ещё один реванш состоялся в «сибирском дерби». «Омичка» с одинаковым счётом забрала первые две партии — 25:20. Затем позволила себе ослабить хватку, чем и воспользовался красноярский «Енисей» в третьем сете, выиграв сетку у соперниц. Далее омские волейболистки выдали одну из лучших своих партий в сезоне: 65% приёма конвертировали в не менее успешное нападение — 55% эффективности – и добавили ещё четыре очка на блоке. Чем и продлили неудачную серию «Енисея».

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