Что б они ни делали, не идут дела. Экс-тренер сборной России на грани провала в Польше

Туомас Саммельвуо в мировом волейболе — личность известная и уважаемая. Многолетний капитан сборной Финляндии, а затем и весьма успешный тренер. Долго финн работал и в России, а вершиной его карьеры в нашей стране стали серебряные медали Олимпиады в Токио с мужской сборной. Затем он выигрывал Лигу чемпионов с польской «Заксой», а совсем недавно пошумел со сборной Канады. Под руководством Туомаса «кленовые» пробились на Олимпиаду в Париж. Новый сезон финн начал в польской «Ресовии» — одном из грандов чемпионата Польши. И пока этот союз не впечатляет. Рассказываем, что не получается у Саммельвуо в Жешуве.

Туомас Саммельвуо в сборной России Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Ресовия» — «Зенит» польского волейбола?

Клуб из Жешува — титулованный и с большими амбициями. Команда может себе позволить покупать настоящих звёзд если не мирового, то уж европейского волейбола точно. Но в последние годы все селекционные успехи не приводят к результатам. Если проводить параллели с нашим чемпионатом, то «Ресовию» можно сравнить с петербургским «Зенитом». Сил и средств вкладывается много, а на выходе — совсем не то, чего ожидают болельщики и специалисты. Судите сами: в последний раз «Ресовия» становилась чемпионом в сезоне-2014/2015. С той поры – как отрезало. За эти 10 лет было лишь две медали чемпионата Польши: в сезоне-2015/2016 к серебряным медалям клуб привёл Анджей Коваль, да в сезоне-2022/2023 бронзу удалось завоевать Джампаоло Медеи. А были и громкие провалы: так, команда завершала сезон на 13-м месте в 2020 году.

И это при том, что через клуб прошло множество громких имён. Потренировать команду за это время успели Роберто Серниотти, Георге Крецу, Альберто Джулиани, Марсело Мендес. В этом сезоне за долгожданными трофеями позвали Саммельвуо. И пока, на половине пути, кажется, что и этот сезон будет сезоном разочарований.

Травмы и проигрыши себе равным

Если смотреть по именам, то на бумаге у Саммельвуо набор игроков точно на топ-3 и с претензиями на чемпионство. Олимпийский чемпион Токио Стефан Буайе, лидер сборной Словении Клемен Чебуль и пасующий той же команды Грегор Ропрет, экс-игрок казанского «Зенита» Бартош Беднож, многолетние игроки сборной Польши Кароль Клос и Павел Заторски. Но дела не идут — после 17 туров «Ресовия» цепляется за последнюю строчку, которая даёт право сыграть в плей-офф — восьмое место. У команды отрицательный баланс побед и поражений (8-9). И пока не видно, за счёт чего финский наставник способен переломить ситуацию. Так в чём же проблема?

Бартош Беднож Фото: assecoresovia.pl

Во-первых, на команду обрушилась настоящая эпидемия травм. До конца сезона выбыл Заторски, Беднож пропустит до двух месяцев после перелома пальца, а Буайе и Чебуль играют не больше, чем лечатся. В таких условиях Саммельвуо больше латает дыры, чем тренирует.

Во-вторых, команда никак не может одолеть кого-нибудь из сильных соперников. Из восьми побед только одну «Ресовия» одержала над коллективом, который располагается выше в турнирной таблице. Это «Скра», у которой столько же очков. Всем остальным лидерам подопечные Саммельвуо проиграли. Трижды это было на тай-брейке, но поражения есть поражения. Психологически этот груз, конечно, давит на волейболистов. С теми, кто ниже, команда свои очки собирает, но хватает этого только на то, чтобы быть на грани попадания в плей-офф.

Всё ещё можно исправить. Но Саммельвуо точно уйдёт

Впереди ещё половина сезона, у экс-тренера сборной России достаточно времени, чтобы закрепиться в плей-офф и побороться если не за чемпионство, то хотя бы за медали. К тому же команда — один из главных претендентов на победу в Кубке ЕКВ.

Но уже стало известно, что финн в Жешуве на следующий сезон не останется. Команду возглавит итальянец Массимо Ботти, который сейчас тренирует Вильфредо Леона в Люблине. «Ресовия» снова перетряхнёт состав в надежде на то, что нужная комбинация всё же будет составлена. Как работать в таких условиях Саммельвуо? Это современные реалии волейбола: контракты на следующий год заключают через пару месяцев после старта текущего сезона. Если за это время ты не убедил — с тобой распрощаются.

Впрочем, унывать Туомасу не стоит. По слухам, он продолжит карьеру в Японии, где его называют главным кандидатом на место Лорана Тийи в «Осаке». Ради этого вызова финн даже попрощался со сборной Канады. Карьера финна делает очередной крутой поворот. Ну а союз с «Ресовией», похоже, будет признан неудачным.