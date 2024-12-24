В бой идут одни старики! Ветераны возобновляют карьеры на пятом десятке

В нынешнем сезоне в европейском волейболе появился необычный тренд. Игроки, которые завершили карьеру и давно освоили новые роли в спорте — тренеры, функционеры — возобновляют выступления. И преклонный по меркам профессионального спорта возраст им не помеха! Рассказываем о трёх камбэках этого сезона.

Лукаш Жигадло (45 лет, «Ченстохова», Польша)

Очень известный в мировом волейболе связующий, серебряный призёр ЧМ-2006 в составе сборной Польши. На клубном уровне основные достижения Жигадло связаны с итальянским «Трентино», пусть он и находился в основном в резерве. Поиграл Лукаш и в России — за калининградский «Динамо-Янтарь» (2006/2007) и новоуренгойский «Факел» (2012/2013). Должен был в сезоне-2013/2014 выступать за казанский «Зенит», но получил травму, из-за которой пропустил сезон. Последние годы игровой карьеры Жигадло провёл на Ближнем Востоке, где и завершил карьеру. Это было в Катаре полтора года назад.

Лукаш Жигадло Фото: ksnorwidczestochowa.pl

После этого Жигадло стал спортивным директором новичка польской элиты — клуба «Ченстохова». Первый год выдался непростым, но команда сохранила место в элите. А в этом сезоне клуб стал настоящим открытием польской лиги! Решили удачные подписания легионеров: чешского диагонального Патрика Индры, иранца Милада Эбадипура в доигровку и американского связующего Куинна Исааксона. Команда уверенно находится в зоне плей-офф и отобрала очки почти у всех лидеров. Но тут случилась беда: Исааксон получил травму и выбыл на два-три месяца.

Найти качественного связующего в середине сезона, не имея больших финансовых ресурсов, практически невозможно. Поэтому в «Ченстохове» прибегли к нетривиальному ходу. Жигадло возобновил игровую карьеру, став дублёром Томаша Ковальского. И его помощь не ограничилась появлением в заявке! Связующий регулярно выходит на замену, помогая команде.

Микко Эско (46 лет, «Любляна», Словения)

Если Жигадло стал аварийным вариантом для своей команды, то Микко Эско — самый что ни на есть основной. В своей долгой карьере финский связующий поиграл и в Германии, и в Италии, и в Турции. Есть в его активе и два сезона в нижегородской «Губернии» (2012-2014). Последние восемь сезонов Эско провёл на родине, в клубе «Валепа», постепенно переходя в роль тренера. А лето 2024 года Микко и вовсе отработал ассистентом тренера в сборной Финляндии.

Микко Эско Фото: Foto Olimpik/Getty Images

Игровая карьера завершена? Как бы не так! 46-летний связующий принял новый вызов и отправился в словенскую «Любляну». Это гранд местного волейбола, к тому же играющий в Лиге чемпионов. В новом клубе Эско — безоговорочно основной игрок. Пока в главном еврокубковом турнире побед нет, но есть ещё как минимум два матча на групповом этапе. Ну а на внутренней арене ветеран должен пополнить список своих достижений ещё парой трофеев.

Ивайло Стефанов (51 год, ЦСКА, Болгария)

Но главный европейский ветеран играет в чемпионате Болгарии. Если в футболе у всех на слуху имя Кадзу Миуры, то в волейболе такой рекордсмен — Стефанов. Вдумайтесь только, ему 51 год! И выступает он на позиции доигровщика, то есть самой энергозатратной.

Ивайло Стефанов Фото: cskavolley.com

Свои европейские путешествия Ивайло завершил ещё в 2006 году, поиграв в Польше за «Ястшембски» и в Турции – за «Халкбанк». С тех пор Стефанов выступает за софийский ЦСКА и последние лет 15, по собственному признанию, отвечал ежегодно на вопросы, когда он завершит карьеру. Сдался уже седой болгарин перед прошлым сезоном, став одним из тренеров команды. Но с приставкой «играющий». И в каждом сезоне к помощи аксакала прибегают. В прошлом сезоне Стефанов сыграл три матча, в этом году на его счету пока одна встреча. Тренироваться он не перестаёт, так что увеличить эту цифру, вполне возможно, ему ещё удастся!