«Локомотив» забуксовал! Что происходит с калининградской командой?

Заключительный тур уходящего года прошёл достаточно спокойно, хотя все ожидали борьбы. Ведь в туре было как минимум три пары, в которых играли принципиальные соперники и соседи по турнирной таблице. Но все эти встречи завершились уверенной победой одной из команд. А вот первый матч тура между калининградским «Локомотивом» и «Заречьем» порадовал захватывающим пятисетовиком. Правда, озадачив калининградских болельщиков. «Локомотив» в прошлом домашнем поединке едва не проиграл «Минчанке», а на этот раз уже не смог избежать поражения.

Новогодний подарок для своих болельщиков смогли сделать подмосковные волейболистки. «Заречье-Одинцово» впервые в истории сумело обыграть калининградский «Локомотив». К тому же на площадке железнодорожниц. Немалую роль в этой победе сыграла Анастасия Стальная, которая раньше защищала цвета калининградского клуба.

«Мы были очень мотивированы, ведь «Заречье» ещё никогда не выигрывало у «Локомотива». Мы очень старались сломать эту традицию и рады, что у нас получилось. Я вышла уже во второй половине матча и счастлива, что смогла помочь команде. Было очень приятно играть в такой потрясающей атмосфере. Была у меня и ностальгия небольшая. Болельщики в Калининграде замечательные», — радовалась Анастасия Стальная в послематчевом интервью.

Гостьи показали, что настроены серьёзно, с самого начала. Связующая Ева Павлович-Мори старалась почти при каждой возможности заиграть пайп, и неважно, с приёма или в доигровке. С возложенной задачей справилась Ольга Бирюкова. У «Локо» результативно действовали Ирина Воронкова и Екатерина Любушкина. Калининградки получили преимущество в дебюте встречи, но несколько ошибок свели весь задел к одному очку, а затем и к равенству – 23:23. Игра перешла на баланс, где на первый план вышли неточности железнодорожниц, а единственный блок гостей принёс им победу.

Если в первой партии 11 раз ошибся «Локомотив», и это стоило команде сета, то во второй уже «Заречье» повторило «успех» по количеству собственного брака – 10. Гостьи были лучше лишь на блоке – 4:0. В остальных компонентах хозяйки оказались сильнее: 13 забитых мячей против 10 у подмосковных волейболисток и 1:0 на подаче. Этого набора оказалось достаточно, чтобы сравнять счёт по партиям.

Матч «Локомотив» — «Заречье-Одинцово» Фото: ЖВК «Локомотив»

В третьем сете на площадке у хозяек осталась Юлия Бровкина, которая успешно заменила Дарью Киселёву во второй партии. У гостей разыгралась Мария Халецкая, а калининградкам никак не удавалось добить до пола. Поэтому последовал очередной ряд замен: на площадке появились связующая Татьяна Дмитриева и Екатерина Пипунырова в диагонали. Команды шли на равных до середины партии, обмениваясь успешными атаками, которые чередовали с сериями ошибок. Но у «Локомотива» брака вновь оказалось больше. К концовке сета на три очка впереди были подмосковные волейболистки. Ирина Филиштинская и Эбрар Каракурт вернулись в игру, но неточные подачи и удары в нападении у хозяек продолжились, а Одинцово опять выручил блок.

В четвёртом сете при равной игре обеих команд железнодорожницы смогли заработать «+2» после непростой атаки Ирины Воронковой. Затем классная игра «Локомотива» позволила ещё больше увеличить разрыв в счёте, доведя его до пяти мячей. «Заречью» нашлось чем ответить — усилиями Халецкой и Бирюковой и эйсом Жабровой. Отлично вошла в игру Анастасия Стальная, отметившаяся в атаке и на блоке. И всё же железнодорожницы «завезли» игру на тай-брейк. В укороченной партии «Заречье-Одинцово» к смене сторон заработало «+3» и с таким же преимуществом выиграло матч. Хотя на подачах Татьяны Дмитриевой у «Локо» был шанс — 10:10. Но гостей в этой встрече в решающие моменты спасал блок, который они по итогу выиграли с более чем двукратным преимуществом — 17:8. А «Локо» тормознула своя же атака, точнее, количество брака — 19 ошибок. Зареченки сыграли чище соперниц, допустив 24 ошибки, в то время как у хозяек их оказалось больше 30. Андрею Воронкову есть над чем задуматься.

«Мы знали, что у подмосковной команды есть свои козыри, и старались их учитывать. При подготовке к игре уделяли внимание тому, что могла показать команда соперника. Для нас не было ничего неожиданного, кроме того, что мы допустили очень много ошибок в атаке. И прямолинейно отработали против блока соперника. Это и сыграло ключевую роль. Обидно, что проиграли заключительный домашний матч года. Будем работать. И огромное спасибо нашим болельщикам за поддержку! От души поздравляю с Новым годом. Уверен, вместе мы добьемся новых побед», — наставник калининградского клуба не теряет оптимизма.

Что в остальных матчах

Прошлый тур для «Уралочки» получился очень продуктивным по количеству набранных очков на блоке (28). В матче же с «Минчанкой» команда Михаила Карполя поставила всего шесть «чехлов», четыре из которых на счету Елизаветы Фитисовой. Центральная и стала главной героиней матча, добавив к очкам на блоке ещё 18 в атаке и одно с подачи. Основными же элементами победы «Уралочки» как раз и были подача и нападение. Уральские волейболистки реализовали 48% своих атак, в то время как у соперниц процент не дотянул и до 40. Хозяйки при трёх ошибках оформили пять эйсов. Гостьи ответили всего двумя подачами навылет и совершили шесть промахов.

После тай-брейка двух динамовских команд в первом круге все рассчитывали как минимум на упорную борьбу и во втором. Но увидели уверенную победу московских волейболисток в трёх партиях. Краснодар не справился с собственным нападением, реализовав всего 30% своих атак. Также южанки не смогли остановить ударную мощь соперниц, поставив всего один блок за три сета. И сделала это не блокирующая, а связующий игрок Дарья Рысева. Московское «Динамо» прибавило в качестве общей игры с возвращением в старт Валерии Шевчук. С каждым матчем команда Александра Кошкина методично набирает обороты и осваивается в первой пятёрке.

Красноярский «Енисей» наконец-то прервал свою серию неудач, которая насчитывала 13 матчей. Сделали это сибирячки в принципиальной встрече двух аутсайдеров, переиграв нижегородскую «Спарту». Капитан Мария Фролова взяла на себя роль лидера в этом матче и в трудных ситуациях тащила команду, выдав стабильные 59% позитива на приёме и 57% в атаке. Кроме того, красноярские волейболистки своей подачей пошатнули качество доводки соперниц и отодвинули нападение от сетки, практически полностью выключив игру центральных. Ксения Меньшикова и Полина Ольховская на двоих реализовали всего семь мячей за три сета. Крайние нападающие тоже не помогли, показав лишь 30% своего атакующего потенциала. Даже травма Юлии Синицкой во втором сете никак не сказалась на настрое команды. «Енисей» продолжил гнуть свою линию на пути к долгожданной победе. И после этой встречи «Спарта» опустилась на «почётное» 14-е место.

Ещё один «сухарь» случился в матче двух соседних команд, «Протона» и «Тулицы». И баранку в этой игре вновь получили гостьи. Хотя всё могло сложиться в пользу тульских волейболисток. Однако вовремя сделанная двойная замена Юрия Маричева в первом сете и выход Натальи Селивёрстовой на подачу повлияли на исход партии, а затем и встречи. Диагональная стала самой результативной в составе обеих команд, завершив игру с показателем полезности «+21». Саратов выиграл у соперниц сетку: в атаке 40 против 38 забитых мячей у «Тулицы» и превосходство хозяек на блоке — 13:3.

«Динамо-Метар» оступилось лишь в первом сете в матче с «Омичкой», но затем челябинские спортсменки повторили успех первого круга, забрав оставшиеся три партии. Гостьи отлично подавали в начале игры, однако, как только хозяйки наладили приём, всё перевернулось. Фантастические цифры показала Виктория Руссу. Диагональная одна набрала очков больше, чем на один сет – 32! Из них 24 мяча было забито с игры, по четыре на блоке и подаче.

Все результаты матчей 16-го тура