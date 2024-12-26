Казань — гегемон Кубка России! Проиграли лишь раз за 10 лет

Но и у «Динамо» есть свой успех. Как будет в этом году?

28 декабря волейбольный год в мужском волейболе завершится финалом Кубка России между московским «Динамо» и казанским «Зенитом». Дуэль двух сильнейших в последние годы клубов страны! Но если взять именно кубковый турнир, то здесь казанской команде нет равных. Вспоминаем финалы Кубка России за последние 10 лет.

2014 год. Белгород. «Зенит-Казань» — «Локомотив» — 3:0

Матч «Зенит-Казань» — «Локомотив» Фото: ВК «Зенит-Казань»

В 2014 году Белгород принимал «Финал шести» Кубка России. Конечно, местные болельщики надеялись на победу родной команды, но «Белогорье» уступило в полуфинале новосибирскому «Локомотиву». А победил «Зенит-Казань». За весь турнир команда Владимира Алекно не отдала сопернику ни сета. В финале казанцы оформили 12 эйсов, пять из которых на счету Вильфредо Леона. Победа за явным преимуществом.

2015 год. Калининград. «Зенит-Казань» — «Белогорье» — 3:0

Матч «Зенит-Казань» — «Белогорье» Фото: ВК «Зенит-Казань»

А вот в калининградском «Финале четырёх» казанцы были близки к провалу, уступая в полуфинале «Динамо» 0:2 по сетам. Буквально на зубах «Зенит-Казань» пробрался в финал, совершив камбэк. Все три победных сета удалось выиграть с минимальным преимуществом — 25:23, 25:23, 15:13. А вот в финале казанцы справились куда быстрее и увереннее. Леон и Максим Михайлов взяли на себя нападение, а решающий перевес сложился на блоке (10:5) и в собственных ошибках (22:28).

2016 год. Сургут. «Зенит-Казань» — «Локомотив» — 3:1

Матч «Зенит-Казань» — «Локомотив» Фото: ВК «Зенит-Казань»

Ещё одна дежурная победа для казанцев в морозном Сургуте. Всё, чего смог добиться «Локомотив» в финале — это взять один сет у казанского клуба. А самым результативным стал Мэтт Андерсон, набравший 19 очков.

2017 год. Белгород. «Зенит-Казань» — «Кузбасс» — 3:2

Матч «Зенит-Казань» — «Кузбасс» Фото: ВК «Зенит-Казань»

В 2017 году Кубок вернулся в Белгород, где мы получили ярчайший финал между двумя командами, которые подходили к своему прайму. «Зенит-Казань» в тот год выиграл все пять турниров, в которых принимал участие. «Кузбасс» же стал чемпионом в следующем году. Кемеровчане в полуфинале сенсационно выбили из борьбы «Белогорье», а в финале выиграли первый сет. Но у Казани было убойное трио Михайлов – Леон – Андерсон. Они больше ошибались (31:24), но сделали разницу на подаче (9:2). Встреча докатилась до тай-брейка, где команда Алекно всё же взяла своё.

2018 год. Казань. «Зенит-Казань» — «Зенит» Спб — 3:1

Матч «Зенит-Казань» — «Зенит» Спб Фото: ВК «Зенит-Казань»

В 2018 году финал принимала Казань, и местный клуб смог завоевать Кубок в первый год своей перестройки. Вильфредо Леона сменил Эрвен Нгапет. А в финале казанцы встретились с одноклубниками из Санкт-Петербурга. Гостям, в чьих рядах солировал Георг Гроцер, удалось взять первый сет, но затем хозяева перехватили инициативу и довели встречу до победы. Снова ключевым фактором стала подача — 11:4.

2019 год. Москва. «Зенит-Казань» — «Зенит» Спб — 3:0

Матч «Зенит-Казань» — «Зенит» Спб Фото: ВК «Зенит-Казань»

И вновь дерби в финале Кубка! Но на этот раз победа казанцев была ещё более уверенной. Это первый трофей Алексея Вербова как тренера. Владимир Алекно в тот сезон был на позиции консультанта. Получился разгром. А вот чемпионат России в тот сезон остался без плей-офф — из-за пандемии.

2020 год. Санкт-Петербург. «Динамо» — «Зенит» Спб — 3:0

Матч «Динамо» — «Зенит» Спб Фото: ВК «Зенит» Санкт-Петербург

Гегемония Казани прервалась в 2020 году! Это случилось в Санкт-Петербурге, хозяева в полуфинальном триллере выбили из борьбы казанских одноклубников — 3:2 и 17:15 в пятом сете. Наверняка петербуржцы рассчитывали на трофей, но на финал их не хватило. Уверенная победа команды Константина Брянского! Кстати, из стартового состава той команды сейчас в «Динамо» нет лишь завершившего карьеру Вадима Лихошёрстова. А «Зенит» до сих пор не выиграл ни одного трофея.

2021 год. Санкт-Петербург. «Зенит-Казань» — «Динамо» — 3:0

Матч «Зенит-Казань» — «Динамо» Фото: ВК «Зенит-Казань»

Год спустя «Зенит» снова получил право принять «Финал четырёх», но был остановлен динамовцами в полуфинале. А команду Брянского победили казанцы. Алексей Вербов вернулся, получил полный карт-бланш и выиграл трофей. Первый из целой череды обновлённого казанского клуба.

2022 год. Новый Уренгой. «Зенит-Казань» — «Факел» — 3:0

Матч «Зенит-Казань» — «Факел» Фото: ВК «Зенит-Казань»

Самый северный розыгрыш Кубка прошёл в 2022 году в Новом Уренгое. «Факел» сотворил сенсацию в полуфинале, победив «Локомотив», но в финале «Зенит-Казань» не дал уренгойцам ни шанса. Для казанцев куда сложнее выдался предварительный этап, где они выбили из борьбы очень мощный в тот год петербургский «Зенит».

2023 год. Москва. «Зенит-Казань» — «Динамо» — 3:1

Матч «Зенит-Казань» — «Динамо» Фото: ВК «Зенит-Казань»

В прошлом сезоне схему проведения Кубка изменили, теперь трофей разыгрывают в одном матче. По традиции последних лет в решающей встрече сошлись Казань и Москва. Два сета были очень ровными, а вот затем команда Алексея Вербова включила форсаж и уверенно довела матч до победы.

Спустя год команды вновь встретятся в финале Кубка. А в сезоне это будет уже четвёртая игра между казанским «Зенитом» и «Динамо». По трофеям пока 1:1, на Суперкубок казанцев москвичи ответили Кубком Легенд, а в чемпионате клуб из Татарстана победил и вырвался вперёд во внутрисезонной гонке. Чем-то завершится новая битва?!