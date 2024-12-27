Что ждать от мужского финала: Казань снова с Кубком или «Динамо» заберёт ещё один трофей?

28 декабря год в мужском российском волейболе завершится финалом Кубка. Пара соперников традиционная: действующий обладатель и вообще гегемон этого турнира казанский «Зенит» сыграет в гостях с московским «Динамо». Команда Константина Брянского – извечный соперник казанцев по финалам. И несколько решающих матчей ей удалось выиграть. Как будет на этот раз?

Почему победит «Зенит-Казань»

Достаточно хотя бы взглянуть на статистику выступлений казанской команды. В этом сезоне они оступились всего дважды. Упустили Кубок Легенд, да в чемпионате проиграли «Факелу» в Новом Уренгое. И то в тот момент команда Алексея Вербова испытывала большие проблемы с травмами.

«Зенит» — настоящий гегемон Кубка, за последние годы проигрывали казанцы этот турнир лишь раз. Глубокий состав, высочайший уровень игроков, классная, по-настоящему семейная атмосфера в коллективе — всё это в копилку действующего обладателя Кубка. Ну и без поддержки болельщиков чемпион не останется. Во-первых, обязательно приедет десант фанатов из столицы Татарстана. Во-вторых, как не раз отмечал Алексей Вербов, «Зенит» настолько влюбил в себя поклонников волейбола, что на каждом выезде в зале у него есть поддержка из местных зрителей.

Сэм Деру Фото: zenit-kazan.com

Важно, что казанцы разобрались с повреждениями. Даже Сэм Деру, который пропустил практически всю осень, восстановился, сыграл с «Кузбассом» и выглядел здорово. У Вербова теперь есть приятная головная боль, кого ставить в состав. А ведь в финале Кубка Легенд казанский клуб лишился из-за повреждения Максима Михайлова. Во многом это стало предшественником поражения.

Не стоит забывать и тот факт, что для этой команды нынешний сезон — своего рода Last Dance. Точно уедет Майка Кристенсон, будут и другие перестановки. Так что сейчас казанцы мотивированы выигрывать всё и везде как никогда.

Почему победит «Динамо»

Москвичей точно не нужно сбрасывать со счетов. У этой команды есть грозное оружие в виде подачи, если она летит — мало кто сможет устоять. К тому же играть динамовцы будут в своём зале, где каждый сантиметр площадки им хорошо знаком.

В этом сезоне у Константина Брянского появилась отличная глубина состава, которая очень помогает ему. В том же финале Кубка Легенд Максим Сапожков вышел в составе и стал настоящим икс-фактором, который принёс динамовцам трофей. Да, у Казани больше побед, но последнее сражение за титул выиграли именно москвичи.

Ярослав Подлесных Фото: vcdynamo.ru

Важным моментом может стать полноценное возвращение в строй Ярослава Подлесных. Доигровщик наконец набрал форму, и теперь и в этой линии у «Динамо» есть возможность варьирования составом. Подлесных поможет и в защите, и в атаке.

Нас ждёт традиционный финал, исход которого предугадать практически невозможно! А победитель станет последним «зимним» обладателем Кубка страны, ведь в 2025 году этот трофей станут разыгрывать в мае, по окончании чемпионата России.