Казань идёт за очередным трофеем! «Ленинградка» должна совершить невозможное

Женский финал Кубка России должен красиво завершить календарный волейбольный год. Тем более что за золото будут бороться две сильнейшие волейбольные команды страны в этом сезоне – «Динамо-Ак Барс» и «Ленинградка». Они снова подтвердили свой высокий статус, встретившись уже во втором финале этого года. Первый состоялся осенью в Москве: уверенную победу в трёх сетах одержали казанские волейболистки. Тогда команда Зорана Терзича стала обладателем Кубка Легенд, второго трофея сезона после Суперкубка.

Если для жёлто-чёрных это второй год, когда они добираются до решающей стадии турнира (и такого в истории клуба ещё не было), то «Динамо-Ак Барс» возвращается в финал после двухлетнего перерыва. Как раз тогда Казань последний раз поднимала этот трофей над головой. И у них определённо есть должок, который нужно вернуть команде Александра Кашина. Потому что именно «Ленинградка» в прошлом розыгрыше Кубка притормозила казаночек в полуфинале.

Волейболистки «Ленинградки» Фото: leningradka.spb.ru

Вновь, как и годом ранее, Кубок разыгрывался в новому формате: обе команды начали своё выступление со стадии четвертьфиналов. Петербургские волейболистки на своём пути выбили из борьбы два динамовских коллектива — из Москвы и Челябинска. А «Динамо-Ак Барс» преодолело сопротивление подмосковного «Заречья» и калининградского «Локомотива».

К важнейшему матчу года клубы подошли со всеми своими ведущими игроками. «Динамо-Ак Барс» — действующий чемпион страны — и в этом сезоне продолжает доминировать, забрав уже два трофея – Суперкубок в матче с московским «Динамо» и Кубок Легенд, обыграв как раз таки волейболисток из Северной столицы. И в чемпионате продолжает не замечать своих соперниц, вписав в графу побед 15 матчей из 15 сыгранных. Поэтому, конечно, казанский клуб — явный фаворит финала,

Волейболистки «Динамо-Ак Барс» Фото: dinamo-kazan.com

«Ленинградка» на фоне Казани смотрится куда скромнее: бронзовый призёр прошлого сезона, в матче за Кубок Легенд пришлось довольствоваться серебром, а в нынешнем розыгрыше чемпионата страны жёлто-чёрные замыкают первую тройку. Хорошо, что перед финалом петербуржским волейболисткам получилось хоть немного поднять себе настроение и боевой дух после двух осечек подряд в чемпионате, обыграв в трёх сетах краснодарское «Динамо».

«Ещё раз хочу извиниться перед болельщиками за две предыдущие игры. С «Уралочкой» получилась самая сложная игра в сезоне. А сегодня была самая лёгкая. К сожалению, у нас сейчас нет тренировок перед финалом Кубка России. У «Динамо-Ак Барс» есть недельная подготовка в запасе. Мы будем играть с листа. Всё равно всё зависит всегда от команды. Как девочки сыграют, так и будет. Понятно, что по сравнению с Краснодаром в Казани прибавится к каждому игроку 20 см в росте. Будут хотеть играть — выиграют», — поделился наставник «Ленинградки» мыслями о финале после победного матча Суперлиги с Краснодаром.

«Динамо» Краснодар — «Ленинградка» Фото: leningradka.spb.ru

Нельзя не согласиться с наставником: всё будет зависеть от настроя и желания команды. Тем более как показали далеко не самые сильные команды Суперлиги, расшатать оборону и найти слабые места у казанского клуба можно. «Минчанка», «Омичка», а затем и «Заречье-Одинцово» зацепили партии у, казалось бы, несокрушимой машины под названием «Динамо- Ак Барс». А у «Ленинградки» есть кому ответить на мощь атак Брайелин Мартинес и коварные подачи Светланы Гатиной. У петербуржской команды отличный блок в лице Анны Мельниковой и вернувшейся в строй Дарьи Малыгиной. А показать класс в нападении точно смогут две Анастасии – Гарелик и Чернова, которые входят в десятку лучших по набранным очкам. Из Казани в этом топе лишь Мартинес. Так что «Ленинградка» попытается сделать невозможное возможным!