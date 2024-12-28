«Мы пытались, но всё мимо». Казанский «Зенит» впервые за три года остался без Кубка России

«Зенит-Казань» впервые за три года остался без Кубка России по волейболу! «Динамо» выдало мощнейшую игру, одержав победу в трёх сетах. Удивительно, но счёт нисколько не отображает накал матча. Оба лидера нашего волейбола были крайне хороши – борьба шла буквально за каждый мяч. Вот только москвичи были всё-таки оказались более удачливы во всём.

Неожиданный исход

Никто не удивился, что в финале Кубка России сыграют «Зенит-Казань» и «Динамо». Уж слишком часто обе команды бились в матчах за титулы.

Перед началом игры явного фаворита не было, так как оба клуба находились в прекрасной форме. Парни Алексея Вербова в текущем сезоне потерпели лишь два поражения (одно было в чемпионате и одно – в Кубке Легенд).

«Зенит-Казань» был крайне замотивирован на финал. Во-первых, этот сезон – последний для многих лидеров текущего костяка команды. Во-вторых, за последние 10 лет казанцы выиграли Кубок девять раз.

Подопечные Константина Брянского же в этом сезоне уже смогли взять Кубок Легенд, обыграв казанцев. И это явно придало команде уверенности. Не стоило сбрасывать со счётов и большую скамейку москвичей.

Все явно ждали плотнейшей борьбы, где обладатель Кубка определится в пяти сетах. Именно поэтому победа «Динамо» в трёх партиях оказалась для всех настоящим шоком. Хотя без красивой борьбы всё равно не обошлось.

Каждый сет проходил по одному и тому же сценарию. Первую часть партии команды шли ноздря в ноздрю, потом москвичи отрывались на одно-два очка и смело удерживали преимущество до конца. «Зенит-Казань» же, как ни пытался, всё никак не мог догнать соперника. Абсолютно неудивительно, что в такой ситуации «Динамо» побеждал в каждом сете на тоненького: 25:22, 25:21, 25:23. Хотя игра получалась действительно красивой: каждая минута была наполнена острой борьбой и быстрыми передачами.

Обе команды были в отличной форме: хорошо работала подача, ошибок было немного, заметна была отличная игра в блоке. Это подтверждает и статистика: почти все показатели у клубов – равные или очень близкие к этому. Вот только почти во всех компонентах чуточку лучше было «Динамо».

«Зенит-Казань» в матче подвела реализация. Парни Вербова постоянно пытались создавать моменты, шли в атаку, ставили блок, отлично работали на приёме, но этого было мало. Пожалуй, отличный шанс забрать сет у казанцев был только в самой концовке встречи. При счёте 24:22 «Зенит-Казань» сумел отыграть один матчбол. На подачу вышел Дмитрий Волков, который неоднократно спасал свою команду в матче. Только на этот раз удача оказалась не на стороне доигровщика казанцев. При подаче Волков сделал миллиметровый заступ, лишив Казань возможности сравнять счёт.

«У нас не было никакого позитива»

Череда таких крохотных неточностей и некоторая несогласованность в действиях игроков оставили казанцев без титула. Москвичи же выглядели по-настоящему единым организмом. Парни действовали как настоящая команда. Хотя не стоит сбрасывать со счетов вклад Цветана Соколова, который был признан MVP матча. Болгарский диагональный набрал 22 очка при реализации 58%. Хороши в составе «Динамо» были Ярослав Подлесных (10 очков) и Дмитрий Жук (шесть очков).

У «Зенита-Казань» одинаковый результат выдали сразу три игрока. Дмитрий Волков, Максим Михайлов и Алексей Кононов набрали по 11 очков.

Несмотря на неудачный исход встречи, тренер «Зенита-Казань» Алексей Вербов был в хорошем расположении духа.

«Согласен, что игра получилась неудовлетворительной. Мы ожидали чуть большего, но сегодня «Динамо» заметно лучше играло в волейбол. В первой партии мы были не похожи сами на себя: было волнение, которое не присуще нам в таких матчах.

Мы выдали сегодня не лучшую свою игру. Не скажу, что «Динамо» по цифрам показало что-то сверхъестественное. Мы рядышком по статистике. Сегодня было не за что зацепиться, чтобы сделать брейки. Где-то подачи стреляли, но этого было недостаточно. Мы обычно «Динамо» хорошо блокируем, но сегодня они переиграли нас полностью на своём съёме. Они и тяжёлые мячи очень хорошо реализовывали, добивали. Где-то свою роль сыграло везение: было три незначительных касания пальцами, которые в таких матчах крайне важны. Ещё был и Димин заступ в конце. Нам действительно не за что было зацепиться. Сегодня не получилось ни через защиту создать розыгрыш, ни через атаку, чтобы эмоционально полететь. У нас не было никакого позитива: мы пытались, использовали все способы, но всё мимо. В финале всего одна встреча, поэтому так может произойти.

Поздравляю «Динамо» с заслуженной победой. Ребята — чемпионы по духу, они сегодня это доказали. Они были немножечко лучше нас в каждой партии, в каждом элементе. Этого немножечко им и хватило. Счёт 3:0 не совсем отражает суть матча, но, к сожалению, сегодня так. Мы проведём работу над ошибками. Впереди есть турниры, мы руки не опускаем. Будем идти дальше!» — сказал Вербов на пресс-службе ВФВ.

Наставник победителей Константин Брянский был менее эмоционален, но выразил схожее мнение.

«Обе команды проделывают огромную работу. То, что мы увидели сегодня на площадке, — кульминация этой работы. Обе команды смотрелись очень и очень достойно, но мы сыграли лучше, надёжнее и где-то агрессивнее. Что повлияло на это? Совокупность факторов, перечислять их все нет смысла. Это просто работа всей команды, всего коллектива, всего клуба».

Сейчас команды уйдут на новогодние праздники, чтобы в январе вернуться с новыми силами. И «Динамо», и «Зенит-Казань» ждёт мощная заруба в чемпионате России, где команды конкурируют за первое место в регулярке.