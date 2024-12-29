Миллиметры на матчболе! Результат финала Кубка России мог быть другим?

Финал мужского волейбольного Кубка России завершился уверенной победой московского «Динамо» над казанским «Зенитом». 3:0 — москвичи завоевали Кубок на своей площадке, сделав тем самым настоящий подарок своим болельщикам. Но у казанцев был реальный шанс как минимум затянуть борьбу в этой встрече. Всё решили считаные миллиметры, сыгравшие в пользу динамовцев.

Заступы — бич для Волкова

Драматичный эпизод произошёл в концовке третьей партии. Динамовцы вели 24:22, когда Константин Брянский выпустил на подачу Максима Сапожкова вместо Цветана Соколова. Диагональный москвичей отправил мяч в аут, после чего в зону подачи отправился доигровщик казанского клуба Дмитрий Волков. Права на ошибку у него не было.

И Волков на доли секунды вселил надежду в сердца казанских болельщиков! Эйс — принимающие «Динамо» не справились с подачей волейболиста сборной России. Вот только радость была преждевременной: арбитры зафиксировали заступ на подаче. Алексей Вербов сразу же запросил видеоповтор, который показал — нарушение действительно было. Причём заступил Дмитрий на считаные миллиметры.

Тот самый заступ Фото: Кадр из трансляции

Если бы этого заступа не случилось, счёт бы сравнялся — 24:24. Игра перешла бы на баланс. Конечно, до полноценного камбэка казанцам было бы ещё далеко, но определённые надежды появились бы.

Символично, что этот заступ допустил именно Волков. У лидера казанского клуба уже есть в его карьера такая ошибка в важный момент. Это случилось в концовке первого сета финала Олимпиады-2020 со сборной Франции. Тогда заступ произошёл при атаке с задней линии. По признанию Дмитрия, эта ошибка долго будет ему сниться. Сейчас же нарушение нельзя отнести к каким-то определяющим. «Динамо» провело финал гораздо собраннее, как отметил Артём Вольвич, бело-голубые были более голодными. Показательно, что москвичи оказались лучше в защите — элементе, который считается визитной карточкой казанского «Зенита». У клуба из Татарстана набралось всего пять брейков с игры за три партии — с такими цифрами выиграть финал было нереально.