Для Казани он уже третий в сезоне!

Вот это камбэчище в финале Кубка России! «Динамо-Ак Барс» просто вырвало трофей

«Динамо-Ак Барс» взяло свой третий титул в сезоне! К Суперкубку и Кубку легенд девушки из Казани добавили и Кубок России. Правда, третий трофей дался подопечным Зорана Терзича тяжело. «Динамо-Ак Барс» отыгралось с 0:2 по сетам и с «-4» на тай-брейке. Вот это чемпионский дух!

Неуверенный старт

«Динамо-Ак Барс» было явным фаворитом финала. Команда Зорана Терзича прекрасно выглядит в этом сезоне: она завоевала Суперкубок, Кубок Легенд и выиграла все 15 проведённых матчей в чемпионате.

На фоне соперниц «Ленинградка» смотрелась менее предпочтительно. Пока жёлто-чёрные лишь довольствуются третьим местом в чемпионате и серебром Кубка Легенд.

В пользу «Динамо-Ак Барс» говорила и статистика личных встреч команд в этом сезоне. В сентябре казанские волейболистки одолели петербурженок в чемпионате, а в октябре – в Кубке Легенд. Оба матча завершились для подопечных Зорана Терзича со счётом 3:0.

Казалось, что и в этот раз «Динамо-Ак Барс» одержит лёгкую победу, но что-то пошло не так. С первых минут встречи «Ленинградка» захватила инициативу. В итоге Казани пришлось отыгрываться с 2:7. К счастью, это получилось, команда сравняла счёт, но закрепить успех не удалось. Практически сразу петербурженки вновь вырвались вперёд (19:15), а «Динамо-Ак Барс» пришлось вновь пускаться в погоню.

Подопечным Зорана Терзича пришлось аж трижды сравнивать счёт при 22:23. Дело в том, что оба раза, когда на табло было равенство, «Ленинградка» запрашивала видеоповтор. И оба раза судьи назначали переигровку.

Видимо, это сильно сказалось на настрое Казани, потому что сет они в итоге проиграли из-за двух ошибок подряд – 25:23.

Вторая партия же началась довольно ровно: поначалу ни одна из команд не давала другой вырваться вперёд – 6:6. Вот только потом «Ленинградка» взяла игру под свой контроль, а казанские волейболистки в погоне за соперницами совершили пару ошибок – 11:9. Тем не менее до конца сета команды шли ноздря в ноздрю. У обоих клубов отлично работали блок и подача. Буквально в самой концовке петербурженкам удалось чуть выйти вперёд – 22:21.

«Если мы так будем играть, то будет 0:2. Давайте, девушки, давайте», – сказал Терзич во время тайм-аута.

Правда, напутствие тренера не сработало. Дарья Малыгина сделала эйс, а Юлия Цибулько завершила партию – 25:22.

Мощный камбэк

Первые два сета явно повергли в шок «Динамо-Ак Барс», ведь ещё никто в этом сезоне не выигрывал две партии у Казани. Но в третьем сете девчонкам удалось собраться. Сначала игра шла ровно (7:7), но потом подопечным Терзича удалось выйти вперёд с помощью отличного блока.

Вкупе с шикарной защитой мощно на подаче работала Гайла Гонсалес. Диагональная сделала четыре эйса, полностью выбив «Ленинградку» из колеи – 21:11. В концовке периода у петербурженок развалился приём, так что «Динамо-Ак Барс» легко дожало соперниц – 25:13.

Четвёртый сет тоже начался в плотной борьбе (6:6), но подачи Гонсалес и Ребровой помогли Казани создать отрыв – 12:7. Ко второй половине периода разыгралась Брайелин Мартинес. Удачные действия доминиканки в атаке и обороне, а также отличный блок команды помогли «Динамо-Ак Барс» перевести игру на тай-брейк – 25:17.

Было ощущение, что при такой игре поймавшая кураж команда легко закончит встречу. Вот только начало пятого сета осталось за «Ленинградкой» — 5:1. В атаке шикарно действовали Романова и Чернова.

Пожалуй, одним из переломных моментов партии стал видеопросмотр при счёте 6:2. Тренер «Динамо-Ак Барс» попросил проверить касание антенны. Судьи долго смотрели повтор, в итоге назначили спорный мяч. Оказалось, что игроки казанских волейболисток и петербурженок одновременно коснулись мяча, после чего он улетел в антенну – 5:2.

После этого подопечные Терзича включились и сравняли счёт – 9:9. Сказались мощная подача Гонсалес и удачная игра Мартинес у сетки. Казань не стала тянуть время и сразу же вырвалась вперёд – 11:9. Вот только и петербурженки не собирались сдаваться: прекрасно свою работу выполняла Цибулько. Уже при счёте 13:12 «Ленинградка» решила отказаться от связующей, усилив блок. Правда, команде это не помогло. «Динамо» удалось довести матч до победы – 15:13. Лучшим игроком финала стала Брайелин Мартинес, которая набрала 34 очка – больше трети от всех командных.

Во многом волейболистки из Казани сумели вытащить финал за счёт более уверенной игры на блоке (16 против девяти) и большему количеству подач на вылет (восемь против двух). Не стоит сбрасывать со счетов имеющийся чемпионский дух. Всё-таки для «Динамо-Ак Барс» это уже третий титул за несколько месяцев.