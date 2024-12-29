Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Статьи

Финал Кубка России по волейболу, Динамо-Ак Барс — Ленинградка — 3:2, Казань забрала третий титул в сезоне, обзор

Вот это камбэчище в финале Кубка России! «Динамо-Ак Барс» просто вырвало трофей
Татьяна Постникова
Финал Кубка России по волейболу
Аудио-версия:
Комментарии
Для Казани он уже третий в сезоне!

«Динамо-Ак Барс» взяло свой третий титул в сезоне! К Суперкубку и Кубку легенд девушки из Казани добавили и Кубок России. Правда, третий трофей дался подопечным Зорана Терзича тяжело. «Динамо-Ак Барс» отыгралось с 0:2 по сетам и с «-4» на тай-брейке. Вот это чемпионский дух!

Неуверенный старт

«Динамо-Ак Барс» было явным фаворитом финала. Команда Зорана Терзича прекрасно выглядит в этом сезоне: она завоевала Суперкубок, Кубок Легенд и выиграла все 15 проведённых матчей в чемпионате.

На фоне соперниц «Ленинградка» смотрелась менее предпочтительно. Пока жёлто-чёрные лишь довольствуются третьим местом в чемпионате и серебром Кубка Легенд.

В пользу «Динамо-Ак Барс» говорила и статистика личных встреч команд в этом сезоне. В сентябре казанские волейболистки одолели петербурженок в чемпионате, а в октябре – в Кубке Легенд. Оба матча завершились для подопечных Зорана Терзича со счётом 3:0.

«Ленинградка» была явным аутсайдером финала:
Казань идёт за очередным трофеем! «Ленинградка» должна совершить невозможное
Казань идёт за очередным трофеем! «Ленинградка» должна совершить невозможное

Казалось, что и в этот раз «Динамо-Ак Барс» одержит лёгкую победу, но что-то пошло не так. С первых минут встречи «Ленинградка» захватила инициативу. В итоге Казани пришлось отыгрываться с 2:7. К счастью, это получилось, команда сравняла счёт, но закрепить успех не удалось. Практически сразу петербурженки вновь вырвались вперёд (19:15), а «Динамо-Ак Барс» пришлось вновь пускаться в погоню.

Подопечным Зорана Терзича пришлось аж трижды сравнивать счёт при 22:23. Дело в том, что оба раза, когда на табло было равенство, «Ленинградка» запрашивала видеоповтор. И оба раза судьи назначали переигровку.

Видимо, это сильно сказалось на настрое Казани, потому что сет они в итоге проиграли из-за двух ошибок подряд – 25:23.

Вторая партия же началась довольно ровно: поначалу ни одна из команд не давала другой вырваться вперёд – 6:6. Вот только потом «Ленинградка» взяла игру под свой контроль, а казанские волейболистки в погоне за соперницами совершили пару ошибок – 11:9. Тем не менее до конца сета команды шли ноздря в ноздрю. У обоих клубов отлично работали блок и подача. Буквально в самой концовке петербурженкам удалось чуть выйти вперёд – 22:21.

«Если мы так будем играть, то будет 0:2. Давайте, девушки, давайте», – сказал Терзич во время тайм-аута.

Правда, напутствие тренера не сработало. Дарья Малыгина сделала эйс, а Юлия Цибулько завершила партию – 25:22.

Мощный камбэк

Первые два сета явно повергли в шок «Динамо-Ак Барс», ведь ещё никто в этом сезоне не выигрывал две партии у Казани. Но в третьем сете девчонкам удалось собраться. Сначала игра шла ровно (7:7), но потом подопечным Терзича удалось выйти вперёд с помощью отличного блока.

Вкупе с шикарной защитой мощно на подаче работала Гайла Гонсалес. Диагональная сделала четыре эйса, полностью выбив «Ленинградку» из колеи – 21:11. В концовке периода у петербурженок развалился приём, так что «Динамо-Ак Барс» легко дожало соперниц – 25:13.

Четвёртый сет тоже начался в плотной борьбе (6:6), но подачи Гонсалес и Ребровой помогли Казани создать отрыв – 12:7. Ко второй половине периода разыгралась Брайелин Мартинес. Удачные действия доминиканки в атаке и обороне, а также отличный блок команды помогли «Динамо-Ак Барс» перевести игру на тай-брейк – 25:17.

Было ощущение, что при такой игре поймавшая кураж команда легко закончит встречу. Вот только начало пятого сета осталось за «Ленинградкой» — 5:1. В атаке шикарно действовали Романова и Чернова.

Девчонки отомстили за поражение «Зенита-Казань» в мужском Кубке:
«Мы пытались, но всё мимо». Казанский «Зенит» впервые за три года остался без Кубка России
«Мы пытались, но всё мимо». Казанский «Зенит» впервые за три года остался без Кубка России

Пожалуй, одним из переломных моментов партии стал видеопросмотр при счёте 6:2. Тренер «Динамо-Ак Барс» попросил проверить касание антенны. Судьи долго смотрели повтор, в итоге назначили спорный мяч. Оказалось, что игроки казанских волейболисток и петербурженок одновременно коснулись мяча, после чего он улетел в антенну – 5:2.

После этого подопечные Терзича включились и сравняли счёт – 9:9. Сказались мощная подача Гонсалес и удачная игра Мартинес у сетки. Казань не стала тянуть время и сразу же вырвалась вперёд – 11:9. Вот только и петербурженки не собирались сдаваться: прекрасно свою работу выполняла Цибулько. Уже при счёте 13:12 «Ленинградка» решила отказаться от связующей, усилив блок. Правда, команде это не помогло. «Динамо» удалось довести матч до победы – 15:13. Лучшим игроком финала стала Брайелин Мартинес, которая набрала 34 очка – больше трети от всех командных.

Во многом волейболистки из Казани сумели вытащить финал за счёт более уверенной игры на блоке (16 против девяти) и большему количеству подач на вылет (восемь против двух). Не стоит сбрасывать со счетов имеющийся чемпионский дух. Всё-таки для «Динамо-Ак Барс» это уже третий титул за несколько месяцев.

Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android