«Уважение Терзичу, он перевернул игру заменами». Евгения Старцева — о финалах Кубка России

Волейбольный год в России завершился финалами Кубков России. У мужчин московское «Динамо» в трёх сетах победило «Зенит-Казань», а женский финал запомнился камбэком «Динамо-Ак Барс» с 0:2 по сетам в матче с «Ленинградкой». Проанализировать финалы мы попросили помочь нашу прославленную волейболистку, семикратную обладательницу Кубка России Евгению Старцеву.

— Женя, ты смотрела оба финала, мужской и женский, где негласным лидером до начала матчей считались казанские команды. Как тебе такой поворот событий? «Зенит-Казань» проиграл с сухим счётом, а «Динамо-Ак Барс» чуть не повторило сценарий мужского финала, уступая по ходу финала 0:2 «Ленинградке»?

— Во-первых, хочется поздравить «Динамо» и «Динамо-Ак Барс» с победами. Это такой экватор сезона. Я всегда любила играть в финале Кубка России перед Новым годом, какое-то заключение календарного года. А ещё больше я любила их выигрывать, потому что с этим прекрасным настроением можно уходить на новогодние каникулы. Поэтому представляю, с какими сейчас эмоциями ребята и девчонки выдохнули и с кубком, с медалями отправились отдыхать, поэтому их с заслуженной победой.

Что касается самой игры, если говорить про мужской финал, то я бы, наверное, изначально, даже когда я была в предматчевой студии, не могла сказать, что «Зенит-Казань» — явный фаворит. У меня, наоборот, на мужском финале было ощущение, что обе команды заслуживают победы, они равноценные. Я не называла явного фаворита, поэтому, в принципе, Москва показала хороший волейбол, знаешь, чуть-чуть показалось, что они больше хотели. Конечно, это глупо говорить, я понимаю, что «Зенит-Казань» тоже очень хотел выиграть, но просто у них не получилось. Наверное, для меня в этом финале просто был неожиданным результат. Наверное, меньше всего я ожидала, что это будет 3:0, а в целом «Динамо» заслуженно победило, потому что показало хорошую игру.

Что касается «Динамо-Ак Барс» с «Ленинградкой», тут очень много можно говорить. Может быть, сыграло то, что у Казани не было долго матча, а «Ленинградка», наоборот, сыграла перед финалом в Суперлиге. Может быть, ещё какие-то факторы. «Ленинградка», видимо, очень хорошо разбирала соперника, готовилась. Видно было, что они очень хотели выиграть. Видно было по тренеру Александру Кашину, как он прямо горел и хотел выиграть.

— Давай тогда по порядку, чего не хватило команде Алексея Вербова, чтобы поменять рисунок игры?

— На самом деле тяжело сказать, потому что, как мне кажется, они не провалились в каком-то одном элементе. То есть просто им не хватило какой-то общей игры, потому что, да, было видно, что они хотели. Даже если взять первую партию, то в принципе начало, да и до середины шли очко в очко, никто не выходил вперёд. Но в какой-то момент всё-таки «Динамо» немного переломило. Они показывали очень хорошую защиту, имели больше контратак, отыгрывались. Очень неплохо у них получилось реализовать это всё.

Может быть, «Зениту» не хватило, если смотреть по статистике, какого-то лидера в атаке ещё, потому что у «Динамо» Цветан Соколов со своим опытом взял роль лидера на себя и за три партии больше 20 очков он заработал. А вот, к сожалению для Казани, никто не взял на себя такую роль лидера. Насколько я помню, там больше 11 очков никто не набрал. Может быть, не хватило этого.

В принципе, им не хватило чуть-чуть. Да, счёт 3:0, но он не разгромный, им немножко, как мне кажется, не хватило какой-то общей игры. Чуть-чуть защиты, чуть-чуть блока, чуть-чуть атаки. «Динамо» очень сильно завелись, они очень сильно хотели, по ним было видно, что они не собираются отдавать и останавливаться.

— Теперь поговорим о девушках. Почему первые два сета мы совсем не видели ту Казань, которая безупречно играет в чемпионате? Может быть, сказалась пауза, которая была у команды с пропуском одного тура? Ведь петербургским волейболисткам удалось провести матч буквально за пару дней до финала Кубка.

— Да, может быть, эти факторы сказались. Казань долго не играла, при этом видно было, что «Ленинградка» очень хорошо подготовилась. Они здорово разобрали соперника и очень сильно хотели победить. Очень тяжело сейчас сказать, почему именно две партии Казань провалила, сама много ошибалась. Сказать, что это был недонастрой, не могу. Может быть, просто отбивались от этого напора «Ленинградки». Но всё-таки у Казани опытные игроки. Две партии ничего не получилось, но в итоге та же Мартинес в итоге больше 30 очков заработала, наколотила в атаке, зарешала в важные моменты, сколько блоков поставила.

— Как ты считаешь, что помешало «Ленинградке» довести матч до победы? Как тебе тренерское решение Зорана Терзича? Ведь «Динамо-Ак Барс» вытащило игру практически вторым составом.

— Моё уважение Зорану, который не боится делать такие замены. Мы эти замены видели в финале чемпионата России прошлого сезона, он не боится выпускать молодых игроков, он знает, чего от них ждать. Они задействованы в сезоне, часто выходят на площадку. Им доверяют! И в такие важные моменты Терзич не боится выпускать молодых игроков. И эти волейболистки выходят на площадку и понимают, что им доверяют. Это, конечно, очень большой плюс.

Начал стартовый состав, во второй партии уже ушли с площадки Светлана Гатина, которая, в принципе, всегда показывает неплохие цифры, но что-то вчера не пошло. Ирина Королёва, тоже опытный игрок, потом мы видели, что и Матвеева, и Лукьянова отправились в квадрат. То есть практически весь состав Зоран сменил, всю стартовую шестёрку.

При этом у Казани есть такая возможность, очень хорошая скамейка запасных, игроки могут выйти и помочь. Это как раз вчера и произошло, вышли игроки не только молодые, но и опытные. Настя Ануфриенко, Гайла Гонсалес, которая показала вчера очень хорошую игру и принесла команде большую уверенность, выбив соперниц на приёме. Сколько она, шесть, по-моему, эйсов сделала — это очень хороший результат за несколько партий. И плюс молодые игроки, которые очень хорошо вписались. Полина Юникова, насколько я помню, поставила четыре блока. Молодая Камилла Реброва тоже хорошо вошла в этот финал.

Конечно, это очень большой плюс, что игроки, которым доверяют, которые понимают, что они всегда могут выйти на площадку. Неважно, в какой игре, даже в таком финале, когда у основного состава не пошло, они могут выйти и поменять игру. Это супер и тренеру большой-большой плюс. И большое уважение, что он это делает.

— А чего не хватило «Ленинградке», чтобы довести матч до победы?

— Да, начали они очень хорошо, первые две партии мы видели, что они доминировали. У Казани ничего не получалось. Но, как мы уже говорили, поменялся состав у Казани, вышли новые люди, и они тоже где-то, я думаю, в глубине души понимали, что третью партию вообще никак нельзя проигрывать, что надо выходить и выигрывать. Три партии есть, чтобы завоевать кубок. И они это сделали.

Конечно, Казань, более опытная команда в таких финальных, в кубковых встречах. У Питера нет такого опыта именно в финалах. Здесь, мне кажется, чуть-чуть сработал какой-то психологический фактор. Они, выигрывая 2:0 по сетам, проиграли две партии.

В пятом сете они вели 3−4 очка. Но собственные ошибки, конечно, помешали им довести матч до победы. Где-то ошиблись на приёме, где-то там дрогнула рука, где-то мяч перелетел на ту сторону. Наверное, это всё-таки психология. Не выдержали до конца давление, когда кубок уже был так близок. А Казань, сравняв счёт, уже понимали, что они не отдадут, настолько мобилизовались, что, конечно, «Ленинградке» уже было тяжело в концовке бороться.

— Что стало ключевым моментом в матче?

— Конечно, для меня ключевой момент — это перестановки Зорана Терзича. Он изменил рисунок, и команда заиграла по-другому. Плюс команда понимала, что после 0:2 им уже некуда отступать. И сработало индивидуальное мастерство. Сколько Мартинес набрала очков с третьего сета? По статистике сейчас не помню, но очень много. Сколько они поставили блоков: если первые две партии у Казани не получался этот элемент, то потом их стало 16. Сколько Гайла сделала… Все замены привели к встряске команды, и она заиграла по-другому.

— Глядя на финалы Кубка России, можно сказать, что игры чемпионата и кубковые – совершенно разные в плане настроя?

— Да, 100%. Когда матч в регулярке чемпионата, понятно, что Казани и там, и там возглавляет турнирную таблицу, но финал Кубка России — это одна игра, и, конечно, здесь настрой абсолютно другой.

Ты не знаешь, как сложится игра, даже если ты играешь с лидером. Никто, наверное, не думал, что Ленинградка будет вести 2:0, но они показали, доказали, что они могут бороться с лидером в одном конкретном матче. Это разный настрой, и, конечно, финал есть финал. В нём нет права на ошибку.

— Ты — самая титулованная обладательница Кубка России (среди женщин. — Прим. Чемпионата), у тебя их семь. Скажи, какой финал для тебя стал самым запоминающимся?

— А что, я правда самая титулованная? Я никогда об этом не задумывалась. Я знала, что у меня их семь, но никогда не задумывалась, что я самая титулованная. Открытие сейчас для меня.

Знаешь, очень тяжело сказать. Не могу выделить. Ни одного финала у нас не было даже из пяти партий. По-моему, мы всегда выигрывали со счётом 3:0 или 3:1, поэтому я все свои семь Кубков люблю, все семь финалов. Таких, драматичных, как вчерашний матч, чтобы пришлось отыгрываться с 0:2, у меня не было.

У меня в памяти остались моменты, когда я играла за Казань и мы играли на своей площадке. Конечно, это было всегда приятно. Сегодня видела видео, где поздравляет руководство девчонок в раздевалке, тренер. Я, конечно, тоже помню такие моменты. Очень приятно, тёплые слова от руководства, сразу же в раздевалке наливали нам шампанское. Как мы уже говорили, это всегда было перед Новым годом, классное настроение на праздник. Поэтому все финалы помню, все они у меня любимые, все медали любимые. Вот так!