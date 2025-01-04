Леала так и не увидели. Звёздный трансфер «Локомотива» обернулся провалом

2025 год в российском волейболе начался с громкого трансфера. А точнее, с расторжения контракта. Новосибирский «Локомотив» расстался со звездой — Йоанди Леалом. Доигровщик сборной Бразилии провёл в Сибири всего четыре месяца, так и не став даже не лидером команды, а просто стабильным игроком стартового состава. Разбираемся, почему так произошло.

«Локомотив» рискнул с трансфером

Прошлой весной слухи отправляли в Новосибирск Эрвена Нгапета. Дыма без огня не бывает, хотя стороны потом уверенно опровергали переговоры. Так или иначе, скандальный француз в Сибирь не приехал. Зато добрался до России Йоанди Леал — 36-летний кубинец, давно выступающий за бразильскую сборную.

Пик карьеры Йоанди пришёлся на выступления за бразильский «Сада Крузейро» (2012-2017). После этого он перебрался в Италию, где неплохо выглядел в составе «Чивитановы» — взял с ней чемпионат страны и Лигу чемпионов в сезоне-2018/2019. В последние же годы карьера доигровщика немного пошла на спад. Можно выделить лишь Кубок Италии в составе «Пьяченцы», здесь Леал сыграл как в лучшие годы.

Йоанди Леал Фото: Toru Hanai/Getty Images

Ещё два фактора риска — Олимпиада и травмы. С 2019 года Леал играл за сборную Бразилии, матчи волейбольного турнира в Париже-2024 стали для него лебединой песней в составе своей новой родины. Медалей добиться не удалось, но сил и эмоций было оставлено предостаточно. Тем более что возраст начинает сказываться — травмы в последние сезоны не обходят доигровщика стороной. Так что подписание звезды, пусть и стареющей, изначально было риском. С одной стороны, в лучшем своём состоянии Леал мог принести много пользы. С другой — слишком много виднелось подводных камней.

Риск не оправдался

И эти подводные камни вылезли практически сразу. После Олимпиады доигровщик получил некоторое время на отдых и приехал растренированным. Это нормальная ситуация, тем более для возрастных игроков. Вряд ли руководство «Локомотива» и Пламен Константинов ждали Леала в идеальных кондициях к первому же туру.

Но дальше проблемы росли как снежный ком. При повышении нагрузок выявились проблемы с плечом, которые долго не позволяли Йоанди полноценно дебютировать. Когда же болячки удалось залечить, доигровщик так и не смог набрать оптимальную форму. Леал появился на поле в 16 матчах Суперлиги, однако отыграл лишь 40 сетов. В них он набрал 75 очков при 46% реализации и 42% эффективности атак. Не провальные цифры, но и явно не показатели лидера команды. Ближе к Новому году Йоанди стал появляться в стартовом составе, однако выглядел откровенно инородным телом в механизме «Локомотива».

Йоанди Леал Фото: lokovolley.com

В новосибирском клубе долго поддерживали Леала, отмечая, что он постоянно помогает молодым игрокам, даёт подсказки и всячески пытается адаптироваться. Но под конец не выдержал и Пламен Константинов.

«Я пока не видел Леала. Вопрос уже не в плече, а в тренировочном процессе. И в его оптимальной игровой форме, которую мы пока ещё не видели. Далеко от того, что нужно. Мы брали Леала как силового доигровщика, для элементов, которые приносят очки. Чтобы он проявлял себя в атаке, на подаче, на блоке. Но пока этого не видим», — признался болгарский специалист после матча Кубка России с казанским «Зенитом» (1:3).

Терпели в Новосибирске недолго. В первые дни 2025 года пришла новость, что контракт между «Локомотивом» и Леалом расторгли. Клуб этим фактически признал, что риск не оправдался. Кажется, это решение — лучший вариант для всех. Доигровщик может либо трудоустроиться на финиш сезона в одном из зарубежных клубов, «Локомотив» же может спокойно играть теми, кто у него остался.

Будут ли искать замену Леалу? До закрытия трансферного окна у новосибирцев есть ещё достаточно времени, но у Пламена Константинова очень неплохой набор доигровщиков в лице Марко Ивовича, Омара Курбанова и Александра Костадинова. Вряд ли, обжёгшись, в «Локомотиве» будут экстренно искать легионера. Тем более что сделать это сейчас, в середине сезона — непростая задача.