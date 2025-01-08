«Мы пытаемся оттолкнуться ото дна». Аутсайдер набирает очки, но не может выиграть

17-й тур женской Суперлиги можно назвать самым продолжительным. А всё потому, что начался он под занавес декабря, а завершился уже в январе. Год новый, а вот лидеры по-прежнему старые. Казань и Питер выиграли свои матчи без основных забойщиков. А нижегородская «Спарта», аутсайдер чемпионата, забрала очки у середняка таблицы. Правда, особой радости команде эти очки не принесли. Клуб из Нижнего Новгорода потерпел уже 14-е поражение подряд.

Встреча в Нижнем Новгороде стала самой захватывающей в туре. «Спарта» и «Динамо-Метар» обменивались любезностями, отдавая друг другу инициативу на протяжении всего матча. Для нижегородских волейболисток это уже пятый тай-брейк из шести сыгранных, где фортуна выбрала соперниц победителями.

«Плохо, что проиграли. Но эмоции положительные, потому что показали игру, навязали борьбу. Хотелось бы поблагодарить болельщиков, что нас поддерживают. Вряд ли кому-то нравятся наши серии с поражениями. Мы все пытаемся оттолкнуться от этого дна, но, к сожалению, сегодня не получилось. Однако шансы у нас ещё есть, поэтому будем прикладывать все возможности, усилия, чтобы порадовать и себя, и людей, которые нас поддерживают.

Каникулы были небольшие, потому что нам надо было готовиться к этому матчу. Эмоциональный фон положительный, было обоюдное, коллективное желание победить. Ну, в каких-то моментах немного не хватило опять в пятой партии», — делился эмоциями главный тренер «спартанок» Станислав Саликов в комментариях после встречи.

Первый отрезок матча получился достаточно упорным — равная борьба продолжалась до самой концовки. «Спарта» уверенно смотрелась на приёме, что отразилось в игре на сетке — 40% забитых мячей. Челябинские же спортсменки опять стали заложницами своего нападения, а точнее, его отсутствия. Всего 27% атак достигли цели. На подачах Карины Симоновой при счёте 18:18 хозяйки вырвались вперёд на два мяча. Этого небольшого задела вполне хватило нижегородкам для победы. Ксения Меньщикова принесла своей команде сетбол и сама же его завершила.

Во второй партии спартанки продолжили свои уверенные действия и даже с комфортным преимуществом «+4» подошли к концовке сета. Но Алексей Дешин сумел найти нужное сочетание игроков, которое в одной расстановке выравняло положение. А в концовке дважды сработал блок «Метара», который накрыл атаки Симоновой.

«Спарта» — «Динамо-Метар» Фото: Пресс-служба ЖВК «Спарта»

В следующем игровом отрезке связующая «Спарты» сместила акцент передач на Юлию Столбову. Диагональная стабильно действовала как в атаке, так и на блоке. Это позволило нижегородской команде вновь лидировать на протяжении всего сета. И на этот раз замены главного тренера «Метара» не спасли сет от поражения.

Но динамовки не остановились и продолжили навязывать свою игру. В четвёртой партии они снова выиграли концовку. При счёте 23:23 решающей оказалась стена динамовских рук, преградившая путь удару Симоновой. «Спарта» тоже организовала блок, но Елизавета Диких смогла от него отыграться и отправила матч на тай-брейк. На нём хозяйки забуксовали после действий Екатерины Гатиной. Сначала доигровщица атакой увела команды на смену сторон, а после неё серией своих подач расшатала нижегородский приём. «Спарта» так и не смогла его наладить, что повлияло на реализацию атак. В этой партии хозяйки показали худший процент в нападении — 28. Гостьи подряд набрали семь очков и завершили первую встречу года трудовой победой.

Что в остальных матчах

«Ленинградка» и краснодарское «Динамо» сыграли свою встречу под занавес уходящего года. И петербургские волейболистки тремя партиями прервали неудачную серию, зародившуюся со старта второго круга. Хозяйки справились даже без своего основного забойщика Анастасии Гарелик. Всю нагрузку в нападении поделили между собой две доигровщицы – Анастасия Чернова и Юлия Цибулько. Обе волейболистки с поставленной задачей справились, показав хорошую реализацию атак – 53% и 64% соответственно. Нападение стало главным элементом, благодаря которому жёлто-чёрные добились уверенной победы в домашнем матче. «Ленинградка» забила половину своих мячей, в то время как южанки не дотянули и до 30%.

Ещё один коллектив из группы лидеров — калининградский «Локомотив» — также решил вопрос о победителе в паре с «Омичкой» ещё в декабре. Железнодорожницам также понадобилось всего три сета, чтобы справиться с хозяйками. Если первую партию подопечные Андрея Воронкова выиграли легко (25:14), то в оставшихся большое количество собственных ошибок гостей добавило интриги в матче. Но в решающие моменты «Локо» спасал блок, по итогу встречи в этом элементе калининградки имели двукратное преимущество – 13:6. Также лучше летела подача – пять эйсов при восьми ошибках, тогда как у Омска 10 потерь и всего один выигранный мяч Веры Антоновой. Доигровщица стала самой результативной в своей команде, единственная из углов, кому удалось показать стабильную атаку в 57%. У гостей не было равных Эбрар Каракурт. Диагональная наколотила 14 мячей с игры, поставила четыре блока и отметилась очком с подачи.

«Омичка» — «Локомотив» Фото: Пресс-служба ЖВК «Омичка»

Претендент на тройку сильнейших — «Заречье-Одинцово» — в очередной раз показал, что настроен побороться за место под солнцем, переиграв на своей площадке саратовский «Протон». Правда, подмосковная команда пока не всегда стабильна, чего только стоит первая партия. Зареченки вели 21:7, а в итоге завершили сет с минимальным преимуществом – 25:23. «Протон» выиграл у хозяек подачу – 5:2, но в других элементах одинцовские волейболистки оказались сильнее: 32:26 в атаке и колоссальная разница на блоке — 19:9.

Ещё один трёхсетовый матч был сыгран в Минске, где московское «Динамо» победило команду Ольги Пальчевской. «Минчанка» смогла оказать достойное сопротивление только в дебюте встречи, набрав 21 очко. Хозяйки лучше смотрелись в атаке – 47% реализованных мячей против 44% у динамовок. Но решающие четыре очка москвичкам принёс блок. В оставшихся партиях бело-голубые смогли дотянуть нападение до 53% и не ослабили блок, поставив ещё три «чехла». У «Минчанки», напротив, реализация атак просела до 38%.

«Уралочка-НТМК» тоже была близка к тому, чтобы оставить «баранку» «Тулице», настолько уверенно она забрала первые два сета. Но затем команда Михаила Карполя всё же потеряла концентрацию, чем и воспользовались тульские спортсменки, ответив своим соперницам же разгромным счётом в третьей партии – 25:12. В четвёртом сете Тула была близка к тому, чтобы увести игру на тай-брейк, но чуть-чуть не дотянула в концовке. И вновь на первый план вышел блок: 20 раз «Тулица» упёрлась в руки уральских волейболисток, 10 атак отловила Елизавета Карполь. Хозяйки были стабильнее на приёме, показав 61% позитива, но вот конвертировать его в успешную атаку получилось в 39% случаях. У «Уралочки», наоборот, всего 46% позитивной доводки, но зато в нападении смотрелись получше — 47%.

Завершал тур матч в Красноярске, где в гости к «Енисею» приехал обладатель Кубка России «Динамо-Ак Барс». Безоговорочные лидеры чемпионата прилетели на встречу без главного тренера и двух легионерок. Место Брайелин Мартинес в составе заняла Ангелина Сперскайте. В отсутствие основной атакующей опции нагрузка легла на Светлану Гатину и Елизавету Лукьянову. Если диагональная более-менее с этой задачей справилась, то доигровщица с двумя забитыми мячами из девяти отправилась отдыхать в конце первого сета, в котором Казань уступила. Зато Камила Реброва, как и в финале Кубка, успешно вошла в игру. Резервная доигровщица показала стабильный приём (52%) и такое же нападение (50%) и поставила три результативных блока – это второй показатель после Ирины Королёвой. Именно действиями Ребровой завершились второй и третий сеты. Красноярск, отлично действовавший в первой партии, не смог удержать такой уровень и дал разыграться своим соперникам. А «Динамо-Ак Барс» на опыте и мастерстве только прибавляло во всех компонентах. При равном приёме Казань выиграла остальные элементы, приносящие очки: подача – 5:2, 13:5 на блоке и в атаке 45% против 41% у «Енисея».

Все результаты матчей 17-го тура: