Федоровцева сбежала из Шанхая! Китайский клуб обманул звезду волейбола из России

Конец 2024-го и начало 2025 года в женском мировом волейболе прошли под флагом «дела Федоровцевой». Звёздная россиянка вернулась из Китая в Турцию, а точнее, из «Шанхая» в «Фенербахче». В общем-то, всё было так и задумано: первую часть сезона Арина проводит в чемпионате Китая, а по его завершении возвращается в Европу и помогает «Фенеру» в чемпионате Турции и Лиге чемпионов. Но камбэк в Европу вышел скандальным, фактически россиянка сбежала из китайского клуба. Как же так получилось?

Сенсационные новости пришли под самый Новый год. Федоровцева покинула «Шанхай», несмотря на то что сезон в Китае ещё не завершился. Со спортивной точки зрения вопросов к россиянке не было: клуб лидировал в чемпионате, а Арина была его лучшим бомбардиром. Некоторые волейбольные инсайдеры предположили, что «побег» случился по желанию «Фенербахче». Ведь если бы «Шанхай» добрался до финала китайского чемпионата, то россиянка присоединилась бы к турецкому клубу только весной. Команда Марко Фенолио лидирует в местном чемпионате, да и в Лиге чемпионов идёт первой в своём квартете. Но настоящие испытания впереди, и, конечно же, итальянский наставник хотел бы получить усиление как можно раньше. Версия выглядела правдоподобной.

Правда, такое развитие событий было бы очень рискованным. Ведь «Шанхай» мог бы обратиться в дисциплинарные органы и теоретически даже добиться дисквалификации Федоровцевой. Ну или хотя бы крупного штрафа. Однако оказалось всё гораздо прозаичнее. «Шанхай» задерживал выплаты по контракту, а в договоре россиянки был пункт о досрочном расторжении, которым она и воспользовалась.

Азиатский клуб пытался сохранить лицо. Главный тренер команды Ван Чжэтян выступил с заявлением, в котором отметил, что никаких нарушений контракта «Шанхай» не допускал. После этого профиль Федоровцевой в заявке «Фенербахче», который уже успел появиться на сайте турецкой федерации волейбола, исчез. Стало очевидно, что делом будет заниматься FIVB.

Все новогодние праздники стороны хранили молчание, а в минувшую пятницу «Фенербахче» опубликовал в своих социальных сетях ролик, из которого стало понятно — ситуация разрешилась в пользу россиянки. Следом этот факт подтвердило агентство SB Community, которое ведёт дела Федоровцевой. Директор компании Боян Симурина рассказал, что компания обратилась в арбитраж FIVB, чтобы взыскать все долги с «Шанхая».

Но деньги деньгами, а главное — международный трансферный сертификат, который должна была выдать FIVB для заявки Федоровцевой за «Фенербахче». И сегодня этот документ россиянка и турецкий клуб получили. Ситуация разрешилась благополучно. Правда, выяснилось, что россиянка не получила вообще ничего от «Шанхая»!

«Я некоторое время молчала, так как хотела дождаться официального решения от FIVB, прежде чем делиться новостями. Теперь, когда этот вопрос решён, я могу подтвердить, что больше не буду играть за волейбольный клуб «Шанхай».

Для меня было честью представлять такой уважаемый клуб, но «Шанхай» столкнулся с трудностями в выполнении своих контрактных обязательств. В результате я оказалась в ситуации, когда отыграла половину срока контракта без какой-либо оплаты. Сегодня я с благодарностью сообщаю, что FIVB одобрила мой запрос на выдачу моего международного трансферного сертификата, официально освободив меня от любых обязательств перед «Шанхаем».

Арина Федоровцева в «Фенербахче» Фото: Valerio Origo/Zuma/ТАСС

Это позволяет мне начать новую главу в «Фенербахче». Я полна волнения и решимости, поскольку переключаю своё внимание на Турцию, где с нетерпением жду продолжения своего пути и роста как игрока и как личности.Спасибо всем за понимание, поддержку и веру в меня в это непростое время», — выступила Арина с заявлением.

Что дальше? Взыскивать долги с «Шанхая» теперь будет арбитраж FIVB вместе с представителями Федоровцевой, а россиянка же должна сосредоточиться на игре в «Фенербахче». В прошлом сезоне турецкий клуб выиграл чемпионат и Кубок Турции, а вот в Лиге чемпионов команда из Стамбула стала только третьей. В нынешнем сезоне подопечные Марко Фенолио уже взяли Суперкубок страны, так что у «Фенера» есть все шансы превысить достижения прошлого года. Ну а Федоровцева однозначно должна стать одной из прим этой команды. Да и всего мирового волейбола!