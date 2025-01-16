«В Италии ты должна уметь на площадке всё». Интервью с Анастасией Капраловой

Волейболистка Анастасия Капралова в составе молодёжной сборной России выиграла чемпионат мира — 2021, который был неприступен для российских команд с 1993 года. Сейчас доигровщица выступает в Италии и покоряет новые высоты. Если в «Новаре» закрепиться не получилось, то в команде попроще — «Кунео» — россиянка сразу же стала одним из лидеров и входит в топ-15 бомбардиров Серии А1. Про новый клуб, свои цели и потенциальное возвращение в Россию спортсменка рассказала в интервью «Чемпионату».

— Настя, пока готовилась к нашей беседе, не нашла ни одного интервью с тобой. Получается, это твой дебют?

— Да, так вышло, что не было у меня такого опыта. Было лишь небольшое интервью в «Локомотиве».

— Ты сама из Смоленска — города, который не считается волейбольным. И твои родители не связаны со спортом. Расскажи, как девочка Настя познакомилась с волейболом?

— Верно, я родилась в Смоленске, но бо́льшую часть жизни живу в Москве. Был период, когда с родителями жила в Подольске. А когда мне было лет семь, мы переехали в Москву, где и продолжаем жить. То, что у меня семья не волейбольная – да. Единственный, кто занимался профессиональным волейболом – это мой дядя, мамин брат. Помню, как постоянно ходила на его игры. Можно сказать, так и пришла в волейбол. До школы пробовала заниматься в волейбольной секции, там, естественно, сначала был пионербол. Но уже тогда этот вид спорта меня привлек, особенно когда смотрела игры дяди. И вот как начала с первого класса, так и продолжаю (улыбается).

— Были ли другие варианты, если бы не случилось волейбола в твоей жизни?

— Если честно, волейбол стал для меня приоритетом, не могу представить своей жизни без него. Может быть, в самом начале я не видела себя профессиональной спортсменкой, но то, что он будет частью моей жизни, знала точно. А в детстве я и танцами занималась, и на пение ходила, были ещё теннис и плавание. Пробовала себя везде. Но искру почувствовала именно от волейбола. И поняла, что хочу свою жизнь связать именно с ним, построив профессиональную карьеру.

— Твоим первым профессиональным клубом было московское «Динамо». Именно играя там, ты получила приглашение в молодёжную сборную. Как это было?

— Как сейчас помню, у нас было первенство России в Анапе, мы должны были играть финал. Я была в курсе, что на матче будет тренер сборной. Понимала, что если выступлю хорошо и проявлю себя, то, возможно, обращу на себя внимание и даже получу вызов. Но то, что он меня видит, уже было немаловажным.

Молодежная сборная России — чемпион мира — 2021 Фото: Из личного архива Анастасии Капраловой

— Затем вы этой молодёжкой выиграли чемпионат мира в Мексике в 2021 году. Помнишь те эмоции? Ведь российские команды не побеждали на этом уровне с 1993 года!

— Если честно, это было огромным давлением для нас. Потому что готовились мы к этому чемпионату больше двух месяцев. Очень сильно переживали, думали, выиграем его или нет. Прилетели в Мексику заранее, чтобы акклиматизироваться. Там у нас был строжайший режим, никаких гаджетов на протяжении всего чемпионата. А девчонки из других команд, которых мы постоянно видели, свободно гуляли и ходили в торговые центры. Но зато эмоции после каждой победы были всегда нереальными, особенно когда мы становились ближе и ближе к цели. А после финального свистка в «золотом» матче с Италией даже сразу не осознали, что только что сделали. Это были непередаваемые эмоции и, можно сказать, шок, что мы с золотыми медалями можем ехать домой.

— Как считаешь, в чём уникальность вашего года (2004-2005)? Вам покорился чемпионат мира, а сейчас большинство игроков этой сборной выступает в клубах Суперлиги и за границей.

— Я заметила, что наш год, если так можно нескромно сказать, талантлив. Вы правильно отметили, что много девочек нашего года играют в Суперлиге и за границей. Я считаю, что многое дала сборная, когда мы были все вместе. Дисциплина и усердная работа. Общаюсь со многими девочками и знаю, насколько они привыкли работать без остановки и с определённой целью. Секрет успеха как раз в этой работе.

— Что важнее — трудолюбие или талант?

— Для меня, безусловно, трудолюбие гораздо важнее, чем талант.

— Затем в твоей карьере был «Локомотив», но ты всё же решилась уехать за границу. Почему?

— Когда только попала в молодёжку, стала задумываться, где хочу играть в будущем. Понимала, не знаю почему, что меня привлекает именно Италия с её чемпионатом. И так сложились обстоятельства, это не было намеренно, но Италия меня к себе притянула. Это было супернеожиданно. Я находилась в «Локомотиве», когда поступило предложение из Италии быть четвёртой доигровщицей. Но это «Новара», хороший клуб. И в тот момент мне захотелось сделать именно такой выбор и пройти трудный путь. Потому что я всегда привыкла играть, для меня это важно. А стоять на замене — самое страшное, что может случиться. Но мне очень захотелось попробовать и прочувствовать весь тренировочный процесс. Потому что в «Новаре» именитые игроки, профессионалы своего дела.

— Ты говоришь, что для тебя важно играть, но едешь туда, где тебе предлагают быть четвёртой. Не страшно было?

— Было страшновато, потому что другая страна, язык, менталитет. Чемпионат другой. Но это был выбор по зову сердца.

— Опиши тогда чемпионат Италии тремя словами.

— Скорость. Ум. И скажу, что сила. Это первое, что пришло в голову. Но сила не так важна в итальянском чемпионате.

— Ты играешь уже второй год в Италии. Что успела нового для себя почерпнуть в профессиональном плане или даже в личном?

— Привлекает скорость, все играют не на силу, а с головой. Каждое действие продумано до конца и отработано. Для себя здесь я поняла, что в волейбол нужно играть, максимально продумывая каждое своё действие. Это постоянные переключения в каждом элементе. Очень важна общая игра, ты должен уметь всё.

— Есть что добавить в свои умения?

— Естественно. Сейчас я стараюсь отслеживать каждую свою ошибку и анализировать её. Стараюсь прибавлять везде по чуть-чуть. На тренировках постоянно уделяю внимание тем элементам, в которых пока не так хороша, как в атаке. И на них в концентрируюсь ещё сильнее.

Анастасия Капралова Фото: Sara Esposito/Zuma/ТАСС

— Сейчас ты игрок основы «Кунео», но свой заграничный путь начинала в другом клубе. Как считаешь, почему у тебя не пошло в «Новаре»?

— «Новара» — очень хороший клуб с большими амбициями, сейчас на третьем месте в чемпионате идёт. Для меня было огромной честью быть частью его. Но я понимала для себя, что хочу играть и расти как игрок. А в «Новаре» такого не будет. Да, я могла выходить и помогать, однако хотелось быть игроком основного состава.

— Что пока не получается у «Кунео» в этом сезоне? Команда сейчас занимает место 12-е место.

— Хороший вопрос, что не получается (улыбается). Потому что на него ответить сложнее всего. Скажу, что в целом мы показываем хорошую игру против первых команд. Но нам не хватает концовок. Мы можем много вести в счёте, но победа каким-то магическим образом от нас уходит. Может быть, нет веры, что можем победить. Были игры с «Миланом» и «Валлефольей», где мы уступили 2:3, со «Скандиччи» 1:3. Мы были всегда близки в концовках, но не смогли их дожать. Сейчас очень сильно над этим работаем на тренировках (вчера, 15 января, «Кунео» на своей площадке победил «Новару» 3:1. — Прим. «Чемпионата»)

— Ты входишь в топ-15 бомбардиров Серии А1. Следишь за личной статистикой? Проводишь самоанализ?

— Безусловно, важна командная игра. Статистику смотрю регулярно после каждого матча. Отслеживаю процент на приёме и в атаке, ошибки. Я понимаю, что статистика не основное для собственных показателей. Например, в ней можно иметь плюс 20 очков, но не забить последние два мяча в концовке. Но всё равно отслеживаю и делаю для себя выводы, анализ, понимая, что это важно для собственного роста.

— Составь свою команду мечты, с кем ты хотела бы сыграть?

— Вот постоянно смотрю такие видео в интернете, как выбирают игроков (улыбается). Но это сложно на самом деле. Я выберу Габи в доигровку, потому что она нереальный игрок, который мне нравится долгое время. Связкой хочу в команду Алессию Орро. Из центральных — пусть мой выбор будет немного необычным, но это Даша Киселёва. Потому что она безумно перспективная, и мы с ней ещё поиграем, 100%. Вторым центром будет Сара Фар из «Конельяно». Либеро я выберу Монику Ди Дженнаро, а диагональной у меня будет Тияна Бошкович.

— Следишь вообще за российским волейболом?

— Да, конечно, когда получается, стараюсь по возможности смотреть матчи. Смотрю, как девчонки играют, потому что там подруги, за ними слежу, да и за чемпионатом в целом.

— Может быть, есть те волейболистки, которые импонируют тебе по стилю игры?

— Очень импонирует мне Катерина Бозетти. Мы были с ней в прошлом году в одной команде, её игра меня очень вдохновляет. Она одного роста со мной или даже ниже, а мне всегда нравятся игроки, которые с такими данными могут показывать великолепный волейбол в приёме и имеют вариативность в атаке. Её общая игра, как она защищается, как допасовывает. Такой стиль мне очень импонирует. Можно сказать, её стиль – мой самый любимый.

— Думала ли ты о возвращении в Россию? Если да, в какой клуб хотела бы вернуться?

— Я однозначно открыта ко всем предложениям. В Россию вернуться могу и хочу. Но скажу, что меня привлекают топовые клубы. Я бы хотела вернуться в Россию, в «Локомотив», но уже в качестве игрока основного состава, потому что, как уже говорила ранее, мне очень важно играть и прогрессировать. Стилистика итальянского чемпионата мне больше импонирует, и я рада получать здесь игровую практику. Поэтому, когда вернусь в Россию, с удовольствием хотелось бы добавить этой европейской манеры в наш чемпионат.

— Какая твоя спортивная мечта и цель?

— Не привыкла рассказывать о своих целях, держу их всегда при себе. Но это не конкретно играть в каком-то клубе. Она больше индивидуальная – стать одной из великих волейболисток.

— Все мы знаем, что игра невозможна без ошибок. Как на тебя влияют неточности в игре?

— Если честно, для меня долгое время ошибки были чем-то таким страшным. После них было сложно морально вернуться в игру. Понятно, что ошибки не самая приятная часть волейбола. Но со временем начала воспринимать их по-другому. Теперь стала быстрее переключаться на игру после совершённой ошибки.

— Что тебя дополнительно мотивирует? Как настраиваешься на матч?

— У меня нет какого-то определённого настроя на игру. Но каждый раз перед матчем мне очень важно послушать любимую музыку, чтобы поднять себе настроение. И затем с хорошим настроем и холодной головой, зная весь разбор соперника, выходить на игру.

— Волейбол — эмоциональный вид спорта. Почему эмоции важны для игроков? Назовешь ли ты себя эмоциональным человеком?

— Да, я могу себя назвать эмоциональной. Но во время игры иногда заставляю себя проявлять эмоции. Потому что настолько сконцентрированна, что даже забываю кричать. Я понимаю, что проявление эмоций у кого-то автоматически происходит. А в целом это очень сильно влияет на команду. Чем больше позитивных эмоций, тем команда более заведённая.

Анастасия Капралова Фото: Из личного архива Анастасии Капраловой

— Расскажи о плюсах и минусах жизни Италии.

— Хороший вопрос (улыбается). Из главных плюсов выделю для себя климат. Мне он очень нравится, потому что зима здесь — как весна в России. Здесь 80-90% времени солнце, что меня радует, потому что я никогда не сижу дома в свой выходной. Для меня это плюс. Конечно, еда. И мы сейчас говорим не только про пиццу и пасту, но и про еду в целом и её качество. И, конечно, dolce vita нравится мне, однако только в период выходных. Мне нравится, как итальянцы умеют расслабляться, по ним прямо видно это состояние.

А самый главный минус — время работы. Это что-то с чем-то (улыбается). Потому что они могут работать четыре часа в сутки. Проблема в том, что по Google-картам это не отследишь. И если хочешь узнать, работает магазин или нет, тебе нужно подойти к нему и посмотреть часы работы. И, конечно, сиеста. Если захочешь где-нибудь поесть в дневные часы, то удачи тебе (смеётся).

Второй минус — итальянцы бывают не пунктуальными и медленными. Например, если встреча в 10, то это будет в 10:15. И простые мероприятия, как ужин, могут растянуться на три часа. Для меня как человека из России, где все пунктуальные, было непривычно.

— Чем тогда занимаешься в выходные?

— Я стараюсь посещать места, где не была, или те, которые мне очень нравятся. Моё любимое место — озеро Комо. Я там была несколько раз, и каждый раз, когда туда приезжаю, у меня даже не хватает слов, чтобы описать всю красоту. Когда находишься там, время как будто останавливается. Для меня поездка туда сродни недельному отпуску, хоть и была там всего два часа. А Кунео, где я играю, находится буквально в 20-30 минутах от ближайших гор. И если проедешь минут 30, то попадёшь на горнолыжный курорт. Понятно, что спортсменам вставать на лыжи нельзя, но мне бы очень хотелось. Однако даже посмотреть, как люди катаются, уже замечательно.

— Общаешься с кем-то из российских девчонок, кто сейчас тоже в Италии?

— С Викой Кобзарь, Витой Акимовой, Таней Толок. С Яной Щербань общалась, когда мы играли. С Таней Кошелевой, естественно. Со всеми, кого вижу, стараюсь поддержать контакт, спросить, как дела. Мне кажется, это очень важно, когда русские девочки встречаются за границей.

— Как провела новогодние праздники? Успела отдохнуть?

— Мне очень повезло, получилось слетать домой на три дня. И это было что-то невероятное, потому что я приехала в Москву 30-го числа, и как раз пошёл снег. Первый раз за декабрь. Получается, я приехала в такую русскую зиму. То, чего здесь, в Италии, не видела. Я очень хорошо провела время с родителями, встретили Новый год. Вернулась в Италию очень заряженной.