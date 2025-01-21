«Заречье» закрепилось в четвёрке лидеров. Настоящий прорыв сезона!

В женской Суперлиге лидеры по-прежнему крепко стоят на своих местах. Зато остальные команды цепляются за каждую оставшуюся встречу предварительного этапа, чтобы как можно прочнее закрепиться в первой восьмёрке.

В матче тура встречались соседи по турнирной таблице. «Заречье-Одинцово» принимало на своей площадке московское «Динамо». Если матч первого круга, который прошёл в столице, завершился убедительной победой подмосковного клуба, то в ответной встрече лёгкой прогулки не получилось. Бело-голубые были близки к тому, чтобы затащить игру в пятую партию. Но вовремя сделанная замена Константина Ушакова изменила ситуацию на площадке.

Команды шли на равных всю первую партию. С первых минут обе связующие заиграли центр сетки. Зареченки показали фантастические цифры позитивного приёма — 71%. В нападении они тоже выглядели лучше соперниц. Однако собственные ошибки на подаче, которых за сет случилось сразу шесть, позволяли динамовкам держаться рядом. Но не более — сет остался за хозяйками.

Во втором игровом отрезке уже динамовки почувствовали свою игру, снова не без помощи ошибок хозяек. К отличной атаке бело-голубые добавили ещё и свой фирменный блок, который прихватил нападающих «Заречья». Константин Ушаков пытался перерывами вернуть своих подопечных в игру, но динамовки только укрепляли своё лидерство.

«Заречье-Одинцово» — «Динамо» Фото: vcmo.ru

Третья партия с точностью повторила вторую, но на площадке доминировали теперь хозяйки. А вот четвёртый сет стал настоящей кульминацией матча. Зареченки совершили настоящий камбэк. Проигрывая 9:17, подмосковные волейболистки неимоверными усилиями увели победу из-под носа московского клуба. Всё решила замена диагональной — Валерия Козлова сменила Марию Халецкую. Валерия сразу же отметилась эйсом на подаче, а затем продолжила успешно действовать и в атаке. Это вдохнуло свежего воздуха в остальных игроков команды. После удара Алины Поповой «Динамо» было в шаге от тай-брейка — 24:22. Но добраться до него москвичкам помешали успешные действия команды Константина Ушакова.

«Все четыре партии по большому счёту складывались по одному сценарию, когда в одной расстановке одна из команд уходит вперёд, а другая героически пытается догнать. Четвёртая партия должна была закончиться в нашу пользу. У нас было большое преимущество, но в концовке мы неправильно распорядились мячом. Конечно, болельщики погнали «Заречье» вперёд, но мы должны через это проходить и забивать свои мячи. А если брать первую и третью партию, то мы не можем себе позволять на шесть-восемь мячей в одной расстановке не сниматься, а потом пытаться это исправить. Наша беда, что мы в нападении мы не могли сняться. Что поделать, идём дальше», — сокрушался Александр Кошкин сразу после встречи.

Эта победа очень важна для подмосковного клуба. Теперь у «Заречья» и на одну победу больше, чем у «Динамо», и сразу на семь очков. Команда Ушакова закрепляется в четвёрке лидеров. А ведь в последние четыре года команда не попадала даже в первую десятку.

Что в остальных матчах

«Динамо-Ак Барс» продолжает раскатывать своих соперников на предварительном этапе. На этот раз под казанский каток попали одноклубницы из Челябинска. Казанская команда уверенно смотрелась на площадке: отлично летела подача – четыре эйса против двух у «Метара», колоссальное преимущество на блоке – 11:2, а в нападении хозяйки переиграли гостей 44:31. Лишь третий сет можно назвать позитивным для челябинских волейболисток, отлично вышли игроки замены, добавив эмоций и уверенности в действиях для своей команды. Но этого оказалось недостаточно.

«Динамо-Ак Барс» — «Динамо-Метар» Фото: dinamo-kazan.com

Калининградский «Локомотив» не испытал проблем в матче с «Енисеем», победив в трёх сетах. Трудности если и были, то лишь те, что железнодорожницы создали себе сами, начав допускать больше неточностей в атаке. Чем и приблизили соперниц к себе во втором и третьем сетах. Но в нужный момент сыграл класс «Локо». Все концовки шикарно отработала Эбрар Каракурт. Во второй партии турецкая диагональная забила пять последних мячей, в третьем сете её удар поставил точку в игре.

«Ленинградка», замыкающая тройку лидеров, также записала на свой счёт победу, но уже в четырёх партиях. «Тулица» навязала борьбу жёлто-чёрным, но в нужные моменты её подвёл собственный брак. Волейболистки из Санкт-Петербурга выиграли сетку: блок 17:12 и 43% реализованных мячей в атаке против 36% у Тулы.

«Уралочка-НТМК» продолжила свою победную серию в Омске. Теперь в активе команды Карполя уже шесть выигранных матчей. Уральские волейболистки отдали «Омичке» лишь сет. При равной игре на подаче гостьи лучше смотрелись в остальных элементах, начиная с качества доводки, которое сказалось на проценте в атаке: 46 против 34 у хозяек. На блоке также преимущество было на стороне уральской команды 12:7.

В Минске хозяйки получили порцию холодного душа от краснодарского «Динамо», уступив первый сет со счётом 12:25. Но затем смогли вернуться в игру, ответив своим соперницам хорошей подачей, благодаря которой получилось выбить южанок из быстрой и комбинационной атаки. Это стало причиной равной и упорной игры в третьем и четвёртом сетах, где обе концовки закончились на больше-меньше. Но успешнее в них были всё же гостьи. «Минчанка» безоговорочно забрала блок (16:6) и подачу (4:2), но реализация собственного нападения подвела, всего 34% забитых мячей против 42%. Эта небольшая разница и стала решающей в определении победителя.

Завершала тур встреча в Нижнем Новгороде, где «Спарта», замыкающая турнирную таблицу, принимала саратовский «Протон», который пытается вернуть себе место в восьмёрке. Хозяйки изо всех сил пытались перевести матч на тай-брейк и даже были близки к этому в концовке четвёртого сета, но блок Аны Якшич и Анны Зиновьевой закрыл им дверь в пятую партию. Два раза подряд накрыли атаку Алины Шикаловой. «Спарта» была лучше на приёме с 52% позитивной доводки, но немного не дотянула в нападении — 43% реализации против 45% у «Протона». После этой победы команда Юрия Маричева на шаг приблизилась к цели, и всего одна успешная игра отделяет её от попадания в зону плей-офф.

Все результаты матчей 19-го тура: