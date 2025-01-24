«В Большой театр пока не попала». Словенская волейболистка ведёт «Заречье» к медалям!

«Заречье-Одинцово» в этом сезоне возродилось как птица феникс. И одной из причин такого успеха стал приход связующей сборной Словении – Евы Павлович Мори. Визитная карточка этой волейболистки — частое подключение центров в атаку и дерзкие скидки. И эта игра будет радовать болельщиков ещё два года, потому что Ева продлила контракт с подмосковным клубом.

— Ева, поздравляю с победой над московским «Динамо». Второй матч выдался сложнее, чем первый. Как думаешь почему?

— Во-первых, спасибо! Мы предполагали, что этот матч будет сложнее. Но были готовы играть это важное дерби. Это был тяжёлый матч, мы отставали в четвёртом сете, однако наш тренер сделал замены, которые помогли нам выиграть.

— Если в этой игре вы изменили ход матча, то что не получилось в Екатеринбурге с «Уралочкой»?

— Думаю, что в Екатеринбурге мы просто перестали играть. Не выполнили то задание, которое дал нам тренер. У нас была определённая тактика, в первом сете мы её выполнили, а потом потерялись и ничего не делали. Мы перестали играть. В этом отличие матча с «Уралочкой» от игры с «Динамо».

— В прошлом году «Заречье» заняло 11-е место, сейчас идёт на четвёртом. За счёт чего команде удался такой рывок? И возможно ли побороться за медали чемпионата?

— Могу сказать, что первой целью было выйти в плей-офф. Но сейчас мы видим, что можем играть фактически против любой команды. Да, если ты хочешь хорошо играть против «Динамо-Ак Барс», то необходимо быть заряженным на 100%. Если хочешь играть на более высоком уровне, то нужно показать что-то большее, чем сейчас. Однако могу сказать, что да, нам нужно попробовать побороться за медали. Сейчас мы на четвёртом месте, я надеюсь, мы удержимся на нём. А плей-офф, как известно, это особенный чемпионат, где нужно начинать с нуля и показать больше, чем на предварительном этапе. Мы можем ставить перед собой более высокие цели, можем побороться за медали.

— В начале января клуб опубликовал новость, что ты остаёшься с командой ещё на два года. Что повлияло на твоё решение?

— Да. Моя мечта или, можно сказать, главная цель была играть во всех крупных чемпионатах. Я играла в Италии, в Турции. И я действительно очень хотела играть в России. Потому что знаю, что чемпионат здесь действительно хорош. «Заречье» пригласило меня, я была очень счастлива проявить себя в российской Суперлиге. И когда мы начали сезон, мне действительно понравился клуб, организация. И прежде всего я должна сказать, что весь персонал и наш тренер – они идеальные! Поэтому, когда мне сказали, что они хотят, чтобы я осталась ещё на два года, была очень счастлива. И даже не думала о переходе в какой-нибудь другой клуб. Сразу же ответила, что хочу остаться. Потому что у нас лучший персонал, я считаю. Я невероятно счастлива (улыбается).

— А как вообще ты получила предложение от подмосковной команды?

— Когда в прошлом году я была в Казахстане, предложение поступило очень быстро. В конце ноября они связались с моим агентом. Думаю, видели некоторые мои игры, но точно не знаю. Агент сказал: «Они [руководство клуба] увидели тебя и хотят тебя на следующий сезон». И я сказала – хорошо!

— Ты раньше следила за чемпионатом России?

— Да, постоянно смотрела. Однажды, когда я играла в «Фоппапедретти» из Бергамо, московское «Динамо» приезжало для участия в товарищеском турнире, я играла против них. Тогда подумала, что хочу играть в России. Поэтому — да, я смотрела российский чемпионат. И в прошлом году, когда подписала контракт с «Заречьем», начала смотреть каждую игру, чтобы понять, как обстоят дела.

— Ты поиграла во многих чемпионатах, какой был самый запоминающийся и почему?

— Очень сложный вопрос, потому что это разные периоды. Например, когда я была в Италии, то этот опыт дал мне понимание, как думать в волейболе. Что нужно делать, как нужно играть в волейбол. Это действительно классный опыт. Затем я отправилась в Турцию, где провела два хороших сезона, но результат был не совсем таким, как я хотела. И потом приехала сюда. Сейчас мы играем действительно хорошо. Поэтому могу сказать, что Италия и Россия.

— А Польша?

— Сезон в Польше был хорошим, я играла в Лиге чемпионов во второй раз.

— Чем тебя привлекла российская Суперлига?

— В России высокие игроки. В Италии — не такие высокие, в Турции – тоже есть высокие игроки. Но здесь блокирующие действительно хороши. Необходимо чётко играть. Нужно, чтобы каждое касание с мячом было идеальным. Нужно много думать. И это самое сложное, потому что во время всех матчей нужно играть в полную силу. В Турции есть команды, против которых не нужно особо играть, потому что они не так уж сильны. В России каждый матч нужно стараться играть идеально. Напоминает Италию, там то же самое. В Италии необходимо проводить каждую игру со 100-процентной отдачей. Ты не можешь в какой-то момент сказать — эту игру мы точно выиграем. Такого не бывает.

— С кем-то из российских игроков раньше выступала?

— Да. Я играла с Ангелиной Лазаревой и Анастасией Корниенко, связующей. И против Екатерины Любушкиной. Думаю, это всё. Больше ни с кем. А нет, ещё с Анастасией Бавыкиной.

— Ева, на каком языке ты общаешься с девочками и тренерским штабом? Вообще, языковой барьер для связующей — это проблема?

— Для меня это не проблема, потому что я говорю по-русски. Меня понимают, но, думаю, мне нужно ещё его подтянуть, чтобы говорить получше. В основном мы общаемся на русском, я даже прошу девочек исправлять меня, если говорю с ошибками. Так быстрее научусь говорить правильно.

— Где ты учила русский язык?

— Как сейчас, в процессе разговоров. В прошлом году я больше старалась слушать, что говорят, и старалась запоминать. Сейчас тоже стараюсь как можно больше слушать и пытаюсь смотреть телевизор на русском. Я даже начала думать на русском. И начала говорить более-менее нормально. Но стесняюсь немного, потому что понимаю практически всё, однако не всегда могу сказать. Хотя девочки поддерживают меня, говорят, что я хорошо общаюсь на русском.

— Тогда какая твоя любимая передача на русском языке?

— Моя любимая телепередача – волейбол. Я смотрю все игры. Все девочки знают это. И даже шутят: «Ооо, Ева снова смотрит волейбол» (смеётся). У нас выходной, но я всё равно смотрю волейбол. Только волейбол.

— Получается, ты фанатка волейбола?

— Да, на самом деле так, потому что моя семья связана с волейболом: мой отец – бывший баскетболист, мама — волейбольный тренер. Мы постоянно говорим о волейболе, это нормально. Мой муж – волейболист. И моя сестра – бывшая волейболистка. То есть вся семья (улыбается).

Ева Павлович Мори с мужем Фото: Из личного архива Евы Павлович Мори

— Вы обсуждаете твои матчи, как и что нужно было сделать в той или иной ситуации?

— Мы каждый раз говорим о волейболе в кругу семьи. До матча обычно не обсуждаем. Зато после матча — много. Мама и дедушка говорят мне о моих ошибках. Здесь не то, и здесь, и здесь. То есть первым делом ошибки, а потом могут сказать о положительных моментах. Но ошибки первым делом. Даже если мы выиграли, это не имеет значения. Они строги со мной. Мама была моим первым тренером. И всегда считала, что я плохо играла, она хотела большего для меня. У меня были большие проблемы, когда она была моим тренером. Однако сейчас, когда я повзрослела, вышла замуж, они могут сначала сказать «браво», а потом перечислить кое-какие ошибки, но не много. Они знают, что у меня лучший тренер, и он скажет, есть ли у меня проблемы.

— Насколько важен контакт между связующей и нападающей?

— Да, конечно, для связующей важен контакт со всеми игроками. Очень важен. И очень важно, что у нас есть вербальный контакт. Что они хотят – мяч выше, мяч быстрее. Например, пайп передо мной, позади меня. Очень важно, что у нас есть контакт. Думаю, это самое важное в волейболе.

— Перед подачей соперника ты уже знаешь, кому будешь пасовать?

— Я связующая, которой нравится играть против других команд. Я наблюдаю, что делают центральные блокирующие. То есть первым делом это. А затем, когда дело доходит до важного момента, иногда решаю заранее, но мне так не очень нравится. Мне обычно нравится следить за развитием игры, что делает противник, как другие игроки моей команды развивают игру. Если кто-то более успешен, я наблюдаю за ней. Если у кого-то что-то не получается, пытаюсь ввести её в игру. Вот так. Смотрю за противником. Если есть низкий блокирующий, то использую эту зону для нашей атаки и нашего лучшего игрока.

— Если нападающий ошибается, многие связующие пытаются сразу дать ему шанс исправиться. Ты тоже придерживаешься этой логики?

— Да, конечно. Потому что знаю, насколько важно для нападающей знать, что я верю в неё. Если я пасую другому игроку, подхожу и говорю: «Не проблема, я вернусь к тебе». Но чаще всего повторю ей передачу. Я стараюсь придать ей уверенности.

— Но это ведь довольно читаемая ситуация.

— Да, это так, 50/50. Но я вижу это во время тренировок. Кому-то из игроков это нравится, кому-то не нравится. Во время тренировок я вижу, как игрок может отреагировать. Например, если я понимаю, что сейчас не время повторять передачу, тогда вернусь к ней позже. Зависит от игрока.

— Ты злишься, когда нападающая несколько раз подряд не забивает?

— Нет. Я не злюсь, потому что каждый может совершить ошибку. Мы люди. И это нормально. Я злюсь, когда игроки не выкладываются на 100%. Если делают ошибки, это не проблема. Ведь они стараются изо всех сил. Каждый старается. Но если она не работает на 100%, тогда я злюсь.

Ева Павлович Мори Фото: vldinamo.ru

— Константин Анатольевич Ушаков сам в прошлом отличный связующий. Даёт ли он тебе какие-нибудь подсказки по ходу матча или во время тренировочного процесса?

— Да, конечно. Я правда обожаю его. Мы делаем много упражнений для связующих. И я понимаю его. Я понимаю, что он хочет от меня. А он хочет от меня большего. И мне нравится, когда он говорит мне, что делать или что бы он сделал, что было бы лучшим вариантом. Во время игры он обычно оставляет меня наедине с собой – может сказать что-то, но обычно доверяет мне игру полностью.

— Когда ты только начала свой спортивный путь, был ли кто-то из связующих игроков, кто был ориентиром и эталоном игры, к чему ты стремилась?

— Да. Когда я начала заниматься волейболом, прежде всего наблюдала за мамой. Потому что она в прошлом связующая, затем стала нападающей и играла в двух амплуа. Ещё моим кумиром была Элеонора Ло Бьянко. Я даже поработала с ней два года. Для меня это были лучшие два года тренировочного процесса. Я очень многому научилась у неё.

— Пыталась как-то копировать манеру их игры?

— Я никогда не пыталась копировать кого-то, всегда хотела быть собой. Я не хочу быть как Ло Бьянко, я не хочу быть как Майя Огненович. Но я так много наблюдала за ней, что переняла некоторые советы, некоторые движения. Я спрашивала у неё, что могу сделать в тот или иной момент. Так что я не копировала её, потому что хотела быть похожей на неё. Я хотела быть собой, но взяла от неё некоторые навыки, в этом смысле да – копировала. Даже просила её иногда прийти пораньше на тренировку, чтобы она показала мне некоторые приёмы. Это было, когда я играла в Бергамо. Она была моим наставником.

— Ева, ты очень часто играешь с первым темпом, даже в напряжённых концовках. Это установка тренера или скорее твой стиль игры?

— Это мой стиль игры. Иногда тренер говорит мне, что это чересчур. Даже на тренировках я пытаюсь пасовать сложные мячи центральным блокирующим. И Костя говорит мне: «Убери, убери. Вот это нет. Невозможно так пасовать» (смеётся). Мы даже шутим, он говорит: «Убери Де Чекко. Нет, сейчас не Де Чекко». Но я действительно люблю играть с первым темпом, у меня хорошо получается. Если хороший приём, то это означает, что мы можем хорошо использовать атаку. Но должно быть ограничение. Иногда я выхожу за рамки, он говорит мне об этом, особенно на тренировках.

— У тебя очень хорошая связь с Миной Попович. Вы раньше играли вместе?

— Да, мы играли вместе в Бергамо. И я очень любила играть с ней. Она тот игрок, который всегда всё делает для команды, чтобы было хорошо. И когда она подписала контракт здесь, я была так рада, что мы будем много играть вместе (улыбается).

— Кто лидирует в твоём списке лучших игроков в мире прямо сейчас?

— Хороший вопрос… Сейчас Габи, Мелисса Варгас, Тияна Бошкович, Арина Федоровцева. Она потрясающая. Надо подумать… Ещё Йоанна Волош, Эда Эрдем и либеро Моника Де Дженнаро.

— После сезона у тебя матчи в сборной Словении. Есть время перед сборами отдохнуть?

— Сегодня мы говорили с Николаем, нашим тренером по физической подготовке, о том, сколько у меня будет дней отдыха. Мы рано начинаем в этом сезоне, 18 мая – первая игра со сборной. Поэтому не знаю, сколько у меня будет дней отдыха. Может, три-четыре дня.

— Как обычно предпочитаешь отдыхать?

— Я хочу провести эти дни с моим мужем и поехать домой, побыть с семьей.

— На чемпионате мира сборная Словении попала в группу с США, Чехией и Аргентиной. Кого ты считаешь главным соперником на пути к выходу из группы?

— Конечно, США. Америка — самая сильная в этой группе. А нам нужно попасть во второй этап. США точно пройдут дальше.

— Как считаешь, способна ли сборная Словении побороться за медали чемпионата мира?

— Нет, я так не думаю. Точно нет. Если говорить о выходе из группы, может быть. Пока это первая цель – посмотрим, что будет дальше. У нас два молодых игрока. У нас талантливые, но молодые игроки. Нам нужно сыграть два-три чемпионата, чтобы набраться опыта.

— Выдели 5 команд, которые будут бороться за медали.

— Точно Италия. Италия – №1. Потом США, Бразилия и Сербия. Думаю, эти четыре команды.

Ева Павлович Мори Фото: Из личного архива Евы Павлович Мори

— Ева, до «Заречья» ты была в России?

— Да, была. У нас были сборы, когда я играла против сборной России. Я была в сборной 1994 года. Это не мой возраст, а на два года старше. Ирина Воронкова была противником. Всего один раз я играла в России. Но это было 15 лет назад. Когда мне было 15 лет.

— Что уже успела посмотреть в Москве?

— Всё. Ну не всё, конечно (смеётся). Красную площадь, ВДНХ, кое-какие рестораны. Прокатилась по реке. Хотела бы в Большой театр, но пока только погуляла рядом. Планирую посетить балет. Очень люблю балет. Все говорят, что стоит посетить. Как появится свободное время, обязательно пойду. Мне очень нравится Москва. Для меня это один из лучших городов мира!