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Волейбол, Суперлига-2024/2025, мужчины, Зенит-Казань — Динамо, кто победит, какие интриги

Реванш за Кубок или продолжение интриги в регулярке? Очередная встреча Казани и Москвы
Пётр Кондаков
«Зенит-Казань» — «Динамо» Москва: превью
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Обеим командам очень нужна победа в принципиальном противостоянии.

23-й тур мужской Суперлиги подарит нам очередное противостояние казанского «Зенита» и московского «Динамо». Все уже привыкли к тому, что эти клубы встречаются в финалах турниров, поэтому матчи регулярного чемпионата стали, по мнению многих болельщиков, не таким острым блюдом. Но сейчас интрига закручена до предела. Бело-голубые дважды обыграли казанцев в финалах Кубков — Легенд и России. Причём в последнем случае сделали это в трёх сетах. Конечно, казанцам важно победить на глазах своих болельщиков, взять реванш, ведь очень вероятно, что клубы ещё пересекутся в плей-офф Суперлиги.

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 23-й тур
25 января 2025, суббота. 18:00 МСК
Зенит-Казань
Казань
Не начался
Динамо М
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Last Dance получается грустным?

Уже ни для кого не секрет, что в межсезонье казанский «Зенит» ждут перемены.Текущая версия состава, которая влюбила в себя всех поклонников волейбола в последние несколько сезонов, выдаёт свою последнюю гастроль. Покинет клуб прима этого оркестра — Майка Кристенсон, уйдёт и второй легионер — Сэм Деру. Так что наверняка у казанцев есть большое желание завершить этот командный цикл на мажорной ноте. И, возможно, это и мешает. То же поражение в финале Кубка России стало настоящим холодным душем. А ведь, как признались в тренерском штабе команды, перед решающей встречей игроки очень здорово выглядели на тренировках. Но в финале всё лучшее куда-то делось, а осталась лишь нервозность.

Майка Кристенсон

Майка Кристенсон

Фото: ВК «Зенит-Казань»

Время разобраться со всем этим до плей-офф у Алексея Вербова есть. Тем более что первое место по итогам регулярного чемпионата у казанцев практически в кармане. У «Зенита» лишь одно поражение, в то время как у новосибирского «Локомотива» их четыре, а у «Динамо», петербургского «Зенита» и «Белогорья» по пять неудач. Сейчас у казанского клуба мини-серия из принципиальных матчей: с «Динамо» и петербуржцами. Побеждай — и сдвинуть с вершины будет нереально. А преимущество своей площадки в этом сезоне будет иметь большое значение. В родных стенах казанцы не уступили ни разу, а вот на выезде была осечка в Новом Уренгое, ну и два проигранных финала.

Есть и игровые проблемы. В этом сезоне что-то случилось с командным приёмом. Сейчас у казанского клуба едва ли не самый высокий процент ошибок в этом элементе в лиге! И соперники будут этим пользоваться. Так что работы у Вербова и его подопечных предостаточно. При этом календарь сейчас наконец-то пришёл в норму, команды спокойно входят в недельный цикл и получат дополнительное время на тренировки и восстановление.

Всё ли так хорошо у «Динамо»?

Динамовцы этот сезон, безусловно, уже могут занести себе в актив — два трофея в клубной копилке есть. Но в чемпионате дела идут не так гладко. После финала Кубка москвичи без вариантов проиграли «Енисею» в Красноярске и сейчас идут только пятыми в турнирной таблице. Да, «Зениту» из Петербурга и «Белогорью» они уступают только одно очко, а у «Локомотива» лишь на одно поражение меньше, но в турнирной таблице всё очень плотно. Если предположить, что «Динамо» останется на пятом месте, это будет означать дополнительный раунд плей-офф и тяжелейшую сетку.

«Енисей» — «Динамо»

«Енисей» — «Динамо»

Фото: ВК «Енисей»

Константин Брянский доказал, что блестяще подводит команду к решающим кубковым матчам. А вот на дистанции у «Динамо» есть проблемы. Хотя обойма стала шире: наконец-то набрал форму Ярослав Подлесных, ротация на позиции диагонального, да и у Павла Панкова есть классный сменщик в лице Алексея Кураша. Но и проблем хватает. Бело-голубые очень зависимы от своего физического состояния. Провал в Красноярске это подтвердил.

Так что победа в Казани «Динамо» очень важна. Во-первых, она оставит надежды побороться за лидерство в регулярном чемпионате, во-вторых, поражение будет означать, что уже не всё в руках Брянского и его подопечных. Да, петербуржцам и новосибирцам ещё предстоит выезд в Казань, да, возможны осечки, но ситуация для москвичей предельно обострится.

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