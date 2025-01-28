«Ленинградка» и «Локомотив» синхронно проиграли! Что происходит с лидерами женской лиги?

Юбилейный 20-й тур женской Суперлиги встряхнул тройку лидеров. «Ленинградка» и «Локомотив» не устояли на домашней площадке перед командами из Одинцова и Челябинска. «Протон» и краснодарское «Динамо», которые ведут борьбу за восьмёрку, также неожиданно проиграли свои матчи клубам из нижней части турнирной таблицы.

«Заречье-Одинцово» справилось с ещё одним топом

Отличный темп всему туру задала встреча двух соседей по турнирной таблице — «Ленинградки» и «Заречья-Одинцово». Подмосковные волейболистки во втором круге уже притормозили калининградский «Локомотив». Теперь и петербургская команда не ушла от реванша. В этот раз подопечным Константина Ушакова понадобилось всего четыре сета, чтобы уложить соперника на лопатки.

В первом сете у петербурженок выделялась Анастасия Чернова. Доигровщица отлично смотрелась как в атаке (пять забитых мячей из шести), так и на блоке. Это помогло хозяйкам идти на равных с подмосковной командой и сыграть концовку на больше-меньше. Но две собственные ошибки волейболисток с берегов Невы перечеркнули всю проделанную работу. Во второй партии «Заречье» выиграло с куда более комфортным преимуществом в семь мячей. Хозяйкам явно не хватало лидера – Анастасии Гарелик, которая покинула площадку после первого сета с одним забитым мячом из 10.

В оставшихся сетах диагональная вернулась на своё место. Перерыв точно пошёл ей на пользу, теперь «Ленинградка» остро атаковала с краёв. Жёлто-чёрные в третьем сете совершили камбэк, отыгравшись со счёта 10:14. А в концовке всё решили атаки Гарелик и Черновой.

Матч «Ленинградки» и «Заречья-Одинцово» Фото: ЖФК «Ленинградка»

В четвёртой партии «Ленинградка», казалось, диктует свои условия. Но Константин Ушаков вновь разыграл свой козырь, который сработал в прошлой встрече с московским «Динамо». Валерия Козлова своей подачей ликвидировала отставание. Затем подмосковные волейболистки вышли вперёд, а сама диагональная оформила два эйса. У «Ленинградки» отличный отрезок продемонстрировала Есения Мишагина, присоединившаяся к команде за пару дней до матча. Связующая сделала результативную скидку, а после отметилась на подаче. Опять всё решила концовка, которая заставила понервничать болельщиков обеих команд. С четвёртой попытки зареченки реализовали матчбол.

«Понятно, что матч и должен был быть непростым. «Заречье-Одинцово» боролось все четыре партии. Мы боролись только третий и четвёртый сет. Первую и вторую партию мы сыграли безобразно.

Чтобы не было никаких инсинуаций. Я хочу сказать, что Аня Озерова никуда не уходит, никого не рожает. Просто Аня заболела. Ещё вчера у неё была высокая температура. Она пропустила последние тренировки, сегодня ей было очень тяжело играть. А Еся только вчера приехала к нам в команду. Поэтому не совсем получилась игра. Но это, конечно, не оправдание, так как остальные игроки в такой ситуации должны помогать, биться и бороться. К сожалению, мы это стали делать только в третьем и четвёртом сете», — прокомментировал поражение Александр Кашин.

Челябинск сдал на отлично калининградский экзамен

Сенсацией завершилась встреча в Калининграде, где «Локомотив» принимал «Динамо-Метар». После неприятных поражений от аутсайдера чемпионата «Енисея» и возглавляющего турнирную таблицу «Динамо-Ак Барс» мало кто верил, что уральские волейболистки смогут оказать сопротивление железнодорожницам. Но команда Алексея Дешина вернула должок «Локо» за матч первого круга. Его челябинки обидно проиграли на тай-брейке.

Интересно, что по статистике хозяйки смотрелись лучше во многих элементах: на приёме дали позитива на 48% против 44% у гостей, 73:63 – в атаке и 12:11 — на блоке. Что же стало главной причиной поражения команды Андрея Воронкова? Ошибки. Которых набралось больше, чем на партию – 30 (14 на подаче, 13 — в нападении и ещё три – на приёме)! В то время как у «Метара» их было в два раза меньше.

Это отметил и тренер «Локомотива» Денис Игнатьев в послематчевом интервью.

«Было много своих ошибок. Где-то сыграли небрежно – много не подали, удары в блок, в аут. В этом главная причина нашего поражения. И нужно отдать должное сопернику – «Динамо-Метар» сыграло очень хорошо», — подчеркнул специалист.

Матч «Локомотива» и «Динамо-Метар» Фото: ЖФК «Локомотив»

Как только «Локомотив» играл чище, то без особых проблем брал партии. Это случилось во втором и четвёртом сете. Если хозяйки боролись со своими ошибками, то Челябинск делал дополнительный акцент на своё нападение. В сетах, которые остались за Челябинском, в первую очередь отработала атака. Виктория Руссу была основной опцией для связующего игрока. Диагональная реализовала 47% отданных ей передач при двух осечках, а матч завершила с фантастическим показателем полезности «+22». Её визави Эбрар Каракурт также забила свои 47%, но ошибок у турчанки набралось в разы больше.

В решающей партии команды шли ровно до середины сета, где инициатива переходила от одного соперника к другому. На смену сторон «Локо» ушёл с минимальным запасом в одно очко, но удержать отрыв не получилось. Челябинки прыгнули выше головы, забив 59% атак в пятом сете. Это лучший обеих команд за всю встречу.

«Мы ехали в Калининград за победой. Ведь и в первом круге мы сыграли с «Локомотивом» достойно. Да, во второй партии были ошибки: не довели, фриболы не доиграли и отпустили соперников. Но мы не опустили рук, бились, как и договаривались. Ввязались в хорошую борьбу и победили. К тому же после недавних поражений нам нужно было поправлять турнирную ситуацию. Надеюсь, эта победа вдохновит нас на дальнейшие успехи», — радовался Алексей Дешин в интервью после матча.

Что в остальных встречах

Ещё два пятисетовых матча команды сыграли в Краснодаре и Саратове. И удача оказалась на стороне гостей. Во встрече «Динамо» и «Тулицы» хозяйки отлично действовали на протяжении первых двух сетов, но затем Алексей Лазневой сделал две замены, которые перевернули ход матча. С выходом Вероники Распутной и Жанны Синкевич тульские волейболистки совершили «героический подвиг». Именно так оценил игру своих подопечных главный тренер команды. А диагональная Синкевич по итогу встречи стала самой результативной, набрав 21 очко.

В Саратове, наоборот, «Протон» уступал «Енисею» по ходу встречи 0:2. Но смог найти в себе силы, чтобы вернуться в игру и перевести её на тай-брейк. В пятой партии 15 очков командам оказалось мало, они вышли за пределы укороченного сета. Хотя красноярские спортсменки начали очень уверенно с рывка — 5:0. Интригу в матч вернула Анна Лубенченко, выйдя на замену при счёте 8:13 вместо Екатерины Геращенковой. Серия её эйсов дала «Протону» шанс — 13:13. В нервной концовке волейболистки «Енисея» реализовали матчбол с четвёртого раза.

Оставшиеся три матча завершились в трёх сетах. Московское «Динамо» на своей площадке переиграло «Омичку».

Но победа для бело-голубых не была такой уж лёгкой. Исход всех сетов решался в концовках, а второй игровой отрезок и вовсе вышел за привычные рамки. Команды играли на равных, что показывают цифры в статистике: 40% реализованных атак динамовок против 38% у омского клуба, на блоке — 7:5 и 4:4 на подаче. Поэтому гостьи вполне могли рассчитывать на большее, но количество собственного брака подвело сибирячек. Особенно это прослеживалось в нападении – 16 ошибок у Омска и всего шесть – у «Динамо». Это и стало главной причиной неудачи гостей.

Казанское «Динамо-Ак Барс» оформило свою 20-ю победу. И в этот раз трёхочковый страйк команда Зорана Терзича выбила в матче с «Минчанкой». Волейболистки из столицы Татарстана полностью переиграли соперниц в нападении. Хозяйки забили 50% своих атак, когда гостьи показали скромный результат в этом элементе, всего 26% ударов достигли цели. Лучшими в составе динамовок стали доминиканские спортсменки: у Гайлы Гонсалес 19 набранных очков, у Брайелин Мартинес – 17.

«Уралочка-НТМК» — ещё одна команда, которая сдала этот тур на отлично, не отдав соперницам ни одного сета.

Хотя «Спарта» смогла расшатать приём своей подачей, сделав девять эйсов при двух ошибках. Но этого оказалось недостаточно в игре с уральским коллективом, который набирает ход. Хозяйки полностью контролировали сетку: 10:1 – блок, 49% против 38% в атаке. После этой встречи победная серия «Уралочки» составляет семь матчей. У команды из Нижнего Новгорода своя серия, но только со знаком минус, в которой «Спарта» уже не побеждает в течение 17 игр.

Все результаты матчей 20-го тура: