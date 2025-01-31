«Считаю себя греком с русской кровью». Интервью с Дмитрием Филипповым

Три года переговоров и на одну фамилию Филиппов в российском чемпионате стало больше. В межсезонье Дмитрий Филиппов пополнил состав нижегородского АСК и сейчас вместе с командой бьётся за попадание в плей-офф. В интервью греческий связующий рассказал, почему считает российский чемпионат лучшим в мире, каково играть против команды отца и что считает самым главным в жизни.

О турнирном положении АСК

— Дима, наконец-то долгожданная победа над «Новой»! Ещё и 3:0, ещё и на площадке соперника. Это придаёт какой-то дополнительный стимул? Насколько эта победа важна?

— Да, спасибо. Это действительно очень важная победа для нас. Потому что мы можем зацепиться за плей-офф. Дальше есть ещё наши игры, которые мы можем взять, чтобы попасть в плей-офф.

Думаю, мы просто начали показывать свой волейбол. Начало сезона у нас выдалось неудачным, было очень много травм. Я думаю, сейчас мы потихоньку стали нащупывать свою игру. И эта уверенная победа 3:0, где мы взяли три очка, была очень важна. Мы смотрелись очень хорошо. Показали хороший волейбол, не дав «Нове» ни одного шанса зацепиться. Это важно даже больше в психологическом плане. Ещё раз доказали, что можем бороться за место выше, чем то, где мы находимся сейчас в турнирной таблице.

— У АСК выдалась непростая серия, вы сыграли три пятисетовых матча (с «Белогорьем», «Локомотивом» и «Енисеем»). Почему в них не получилось дожать соперника? Чего не хватило?

— Давай начнём с того, что у «Белогорья» и «Локомотива» другие цели. Эти команды борются за медали, а мы хотим попасть в плей-офф. С «Енисеем» также всё решили некоторые моменты в конце встречи. Но, я думаю, мы показали очень хороший волейбол и в этих играх. И надеюсь, мы будем только прибавлять от игры к игре. Я всегда говорю: «Мы боремся, но побед у нас нет». Поэтому с каждой игрой будем улучшать наш уровень волейбола, а победы придут.

— Как не опустить руки и не потерять веру в себя после таких проигрышей, где всё решают один-два мяча?

— Я считаю, что руки вообще никогда нельзя опускать. Волейбол – это такой вид спорта, что если опустишь руки, то можно вообще не выбраться из ямы. У нас есть достаточно опытные ребята в команде, которые знают, как выигрывать, что значат поражения и как выбраться из этой ямы. И я думаю, что мы потихонечку выбираемся из неё, нащупывая нашу игру. Как уже говорил, у нас есть матчи, которые нужно брать. Сейчас была «Нова», следующий соперник – МГТУ, с которым будет игра за выживание. И если мы её возьмём, то, думаю, сможем претендовать на плей-офф.

Дмитрий Филиппов Фото: nn-volley.ru

— Ты считаешь, что АСК в этом сезоне полностью не раскрыл свой потенциал и команда может быть выше в турнирной таблице?

— Я уверен в этом на 100%. Последние игры – это тот волейбол, в который АСК должен был играть с начала сезона. Я думаю, все на это рассчитывали. Место АСК — не последнее. Пять-шесть матчей, которые мы играем полноценным составом, и уровень волейбола, который показываем сейчас, – это точно не последнее место в чемпионате России. Уверен, со мной согласятся многие. Да, полсезона мы боролись с травмами, никак не могли от них избавиться. Плюс команду покинули несколько игроков. Поэтому начало сезона было неудачным. Но вот начинаем выкарабкиваться.

— Раз уж ты затронул тему травм, то в начале чемпионата ты заставил болельщиков понервничать, когда пару раз не доиграл матчи до конца. Что за травма это была?

— Да, у меня был разрыв связки приводящей мышцы на правой ноге. Потом случился рецидив. Затем, когда вернулся в строй, у меня случился такой же разрыв на левой ноге. Но с левой ногой уже решился поехать в Сербию. Там есть женщина-врач, которая работает со многими спортсменами: футболистами, Новаком Джоковичем. Она делает определённую процедуру, которая восстанавливает мышечные травмы за рекордно короткий срок. Поэтому я встал на ноги очень быстро. Мне говорили здесь, что пропущу два месяца, а я восстановился за неделю. Поэтому спасибо ей большое за эту помощь. Тем более что к ней очень тяжело попасть.

— Насколько важно быстро вернуться в строй после травмы?

— Травмы — это всегда печально. Печально для всех. Однако в клубе есть все условия для восстановления. Есть люди, которые помогают тебе, это очень важно, чтобы быстро вернуться на поле. Но, опять же, всё зависит от травм. От их разновидности и будет зависеть период восстановления.

— Как сейчас обстоят дела?

— Пока, тьфу-тьфу-тьфу, всё хорошо. Играю и наслаждаюсь игрой.

О роли связующего в волейболе

— Многие отмечают, что АСК с Филипповым и без – две разные команды. Получается, что связующий — это своего рода дирижёр, без которого оркестр играет совсем другую мелодию. Согласен?

— Про себя я не хочу и не люблю говорить. Но считаю, что связующий в команде играет большую роль. Вокруг него строится командная игра. Как тренер видит игру, как её видит связующий. Та же Казань с Майкой Кристенсоном и без него – две разные команды. Для меня он лучший связующий и в чемпионате России, и в мире. Поэтому от того, как связующий ведёт игру, зависит, как команда выглядит на площадке.

— В твоей игровой карьере достаточно много титулов в различных чемпионатах. Какой был самый запоминающийся?

— Я думаю, самый запоминающийся был, когда я выиграл Кубок Греции с отцом. Это было в греческом ПАОКе в 2019 году. Тогда он был тренером, а я играл за эту команду. Ну и, наверное, мой самый первый выигранный чемпионат Греции с «Олимпиакосом», когда были полные трибуны. Вот два титула, которые мне больше всего запомнились. Потому что один с отцом, тогда меня переполняли эмоции. Второй — мой первый серьёзный титул, выигранный в 19 лет.

Дмитрий Филиппов Фото: acpaok.gr

— Все мы знаем, что в Греции очень эмоциональные болельщики, которые порой могут чересчур проявлять свои эмоции. Как они реагируют, когда игрок переходит в команду-соперник в греческом чемпионате? Как прошёл твой переход из одного клуба в другой?

— Да, я играл в «Олимпиакосе» семь лет, а затем перешёл в ПАОК. Есть даже небольшая история. Когда был в сборной Греции, мы тренировались в зале «Олимпиакоса», и тогда мне пришлось пропустить несколько тренировок. Мне позвонил менеджер и сказал, чтобы я не приходил, потому что там будут болельщики «Олимпиакоса», у меня возникнут проблемы. В некоторых районах Греции мне нельзя просто так гулять, потому что могут быть проблемы из-за того, что я перешёл из одного клуба в другой.

— Как всё серьёзно.

— Конечно, немного своеобразно, но интересно. В Греции это так, все болеют спортом. И даже если встретить какого-нибудь ребёнка, то у него спросят не как его зовут, а за какую он команду болеет. Это идёт с самого детства.

— Про запоминающиеся матчи ты рассказал. А самое обидное поражение помнишь?

— Я пытаюсь о таких матчах долго не думать. Да, потом смотрю видео, анализирую какие-то моменты, свои ошибки, однако зацикливаться на этом долго не буду. Потому что жизнь идёт дальше и играть нужно уже следующие матчи. Но обидное поражение было – это финал чемпионата Греции, где мы с «Олимпиакосом» проиграли ПАОКу в пятой игре у нас дома. Были полные трибуны, всё было готово к празднику, но мы проиграли.

— Ты вообще быстро принимаешь решение, кому пасовать?

— В последний момент (улыбается). Даже в матче с «Новой» получилась зауженная передача Паше Железнякову, и я такой: «Паш, это было в последний момент». Да, есть какой-то определённый план, когда я примерно понимаю, что команда соперника будет делать против меня. Но всё равно стараюсь принимать решение в последний момент. Потому что блокирующие могут сместиться, ещё что-то может произойти, я это вижу и уже после этого принимаю решение.

— Всегда интересно, на что обращает внимание связующий при разборе противника перед матчем.

— Я обычно смотрю на характеристики первых темпов, против кого играю. Куда и как они двигаются лучше, прыгают — не прыгают, против кого они это делают. Я пытаюсь смотреть такие маленькие детали, больше даже технические. Сама знаешь, что у каждого игрока есть технические недоработки. И ты пытаешься использовать их слабые стороны. Например, помогают доигровщики первым темпом или сразу уходят, когда диагональный на задней линии. То есть такие маленькие детали, которые помогают каждому пасующему. Но всё равно в игре всё может поменяться, каждый может перестроиться. Очень интересно, как в шахматах. Мне нравится играть против хорошо организованных команд. Это реально круто.

— У каждого связующего есть своё видение игры, свой стиль. Какой твой?

— Я очень много играю с первым темпом. Думаю, это уже стало известно здесь. У меня игра строится из-под первого темпа. Я всю жизнь так играю. И интересно против блокирующих так поиграть, посмотреть, как они будут реагировать на это.

— А если доводки нет на темп?

— Тогда даёшь качество (улыбается). А что тут ещё сделать, если нет доводки? Просто пытаешься дать качество, а там уже ребята должны бороться с блоком.

— В экстренной ситуации связующий всё равно пасует так, как привык. Ты стараешься иногда сделать всё наоборот?

— Нет, я не пытаюсь всё менять в последний момент. Я пытаюсь играть против темпов другой команды и стараюсь понять, что они думают, разгадать их мысли. Да, в концовке все прекрасно понимают, куда пасующий будет отдавать, потому что ему нужно сняться. Правильно? Кому он отдаст? Он отдаст сильному игроку, тому, кто в форме находится и забивает больше во время игры. Соперник это понимает, я это знаю. Конечно, можно рискнуть. Рискнёшь – забьют — будешь королём. Не забьют, тогда будет виноват связующий (улыбается). Это всегда так, это наша работа. Но в этом и есть весь кайф. Потому что каждое второе касание твоё, ты решаешь, как будет действовать команда.

— Как научиться в решающий момент не упрощать игру, а придумывать что-то нестандартное?

— Я думаю, если ты не попробуешь, то у тебя это никогда и не получится. Всегда нужно пробовать, что-то искать. Риск дело такое. Как я уже говорил: рискнёшь и выиграешь – ты король, проиграешь – тебе скажут, что надо было другому пасовать. А ты знаешь, что тот бы точно забил? Нет, конечно. Ты же не знаешь, забьёт ли тот игрок, которому ты отдаёшь передачу. Со стороны всегда легко говорить, кому надо было пасовать. Но решение принимать связующему, правильно? Я думаю, что всё время нужно рисковать, пробовать, искать моменты в непростых ситуациях.

— А тренер может высказать тебе, если в решающий момент ты выберешь неочевидную опцию и атака не получится?

— Есть тренеры, которые ставят пасующих в определённые рамки. Когда меня ограничивали, то у меня никогда ничего не получалось. Есть тренеры, которые, наоборот, дают связующему свободу, и он раскрывается. Это также работает и с другими игроками. Например, если посмотреть на Эрвена Нгапета. Я слышал, если ему поставить рамки, то всё — он не может. Он играет только тогда, когда ему дают свободу действий. Поэтому, я считаю, что пасующим нужно давать свободу, потому что по-другому они развиваться не будут. Если всё время говорить, куда он должен сделать пас, то для меня это уже не связующий игрок, а подкидывающий.

— Какой тренер Андрей Андреевич Дранишников в этом плане?

— Андрей Андреевич даёт мне полную свободу. Да, конечно, если он что-то увидел, то может подсказать. Я считаю, это хорошее взаимодействие. И мне интересно с ним работать. Он даёт свободу, я решаю, как команда плюс-минус будет играть на поляне. Да, он подсказывает, но решение будет за мной, куда отдать передачу.

— Сколько раз нападающий должен ошибиться, чтобы ты решил для себя: «Так, у него сегодня не идёт, я ему больше не пасую»?

— А я человек, который доверяет. Если спросишь у ребят, с которыми играю, то услышишь, что я могу и четыре раза подряд дать. Например, в матче с «Уралом» мы вели 14:11, и я отдал три передачи подряд одному и тому же игроку. Потому что, я считаю, если ты играешь на таком высоком уровне, то обязан одну передачу из трёх забивать.

О карьере и семье

— Ты провёл последние четыре сезона в Швейцарии. И они были весьма успешными (чемпион страны, двукратный обладатель Кубка и дважды был признан лучшим связующим. — Прим. «Чемпионата»). Почему принял решение о переходе в другой чемпионат?

— С АСК велись переговоры третий год, чтобы я перешёл в российский чемпионат. Но швейцарцы меня не отпускали. А так всегда хотел попробовать свои силы в России. Считаю, что это один из лучших чемпионатов в мире. И когда представляется такая возможность, ещё и в неплохой команде, нужно ей пользоваться. К тому же у меня есть игровые амбиции, поэтому я согласился приехать. Тем более у меня в России родители, родственники и друзья. Поэтому принял такое решение и пока не жалею об этом.

Дмитрий Филиппов Фото: Из личного архива Дмитрия Филиппова

— Какие были первые впечатления о команде?

— Да я знал, в принципе, куда еду (улыбается). Знал менталитет, страну и людей. Поэтому впечатления только положительные. Меня хорошо приняли, никаких проблем. И уже общаемся с некоторыми хорошо, с тем же Пашей Железняковым стали лучшими друзьями здесь. Мне пока всё очень нравится.

— Получается, ты быстро адаптируешься в новых командах?

— Смотри, когда я закончил школу, то сразу уехал в Грецию. Без родителей. Мне тогда было 16 лет. Поэтому жизнь научила меня адаптироваться очень быстро ко всем командам и ко всем условиям. Я считаю, если человек открыт к изменениям и принятию каких-либо решений, то он может адаптироваться достаточно быстро.

— Что для тебя важно в коллективе?

— Для меня важны отношения в коллективе, хорошая атмосфера в команде. Это играет большую роль в её построении. У нас она хорошая, и это большой плюс, даже несмотря на все травмы, что у нас были.

— Давай вернёмся к началу твоей игровой карьеры. В России ты легионер, у тебя греческое спортивное гражданство. Как так получилось, что ты отдал предпочтение Греции?

— Тогда я играл за молодёжную сборную Украины, 1989-1990 год рождения. Мы ещё играли против сборной России, где выступал Артём Вольвич. Меня пригласили греки на просмотр в «Панатинаикос», там играли бразильцы – Данте, Марсело. И мне сказали, что могу поменять спортивное гражданство на греческое. Я согласился, так как уже прожил там много лет, знаю язык. Затем подождал два года карантина и получил греческое гражданство. Считаю, что сделал всё правильно. Да, может, сейчас бы и хотел поиграть как россиянин. Но насколько мне известно, дважды гражданство нельзя менять, только раз.

— Человеком какой страны ты себя считаешь?

— Человеком мира, могу тебе сказать так (смеётся). Я прожил много лет в Греции. Для меня она как родина. Но и Россия для меня родина, потому что все родственники у меня здесь. Гимн пою я греческий и российский. Я считаю себя греком с русской кровью, если можно так сказать.

— Ты сменил не одну команду и даже не один чемпионат, но с отцом вы работали лишь раз — в греческом ПАОКе. Почему так сложилось?

— Я считаю, что отцу с сыном тяжело работать в одной команде. Потому что как ни работай, как ни играй, всё равно будут разговоры. Я этого не люблю. Да, у нас в тот раз хорошо получилось в ПАОКе, мы выиграли Кубок, однако если бы поступило вновь предложение поработать с отцом, то я бы, наверное, не согласился. Потому что это тяжело в психологическом плане. Но против играть интересно (улыбается).

— После матча с красноярским «Енисеем» (Юрий Филиппов — главный тренер «Енисея». — Прим. «Чемпионата») в послематчевом интервью ты сказал, что вы перед игрой даже не разговаривали. А после?

— Перед игрой мы разговаривали, но очень-очень мало. Привет – привет. Как дела? Нормально. И всё. У нас мама была этаким посредником, всё через неё. А после игры всё хорошо. Поужинали вместе, поговорили. Всегда интересно против отца поиграть. Думаю, если ты спросишь у него, какая победа для него самая интересная, то он ответит, что против меня, это 100%. Но я надеюсь взять у него реванш.

— Твой папа уже несколько лет в российском чемпионате, для тебя же это первый сезон. Как тебе российская лига? Ожидания и реальность совпали?

— Всё супер! Я российский чемпионат знал, следил за ним много лет. Что я ожидал, то и вижу. Некоторые команды играют в более европейский волейбол. Интересно. Каждую игру нужно показывать свой максимум. Это очень классно. Здесь выступают игроки высокого уровня, и иностранцы, которые сюда приезжают, тоже отличного уровня. Я думаю, российский чемпионат — один из лучших в мире.

— Не только Юрий Иванович в вашей семье имеет отношение к спорту. Твой дедушка тоже был известным советским спортсменом, но только футболистом, Анатолий Яковлевич Куксов. Получается, в спортивной династии выбор, кем ты будешь, не стоял?

— У меня с детства всегда был спорт. Сначала плавание. Потом в футбол пошёл, вратарём был неплохим. Мне говорили продолжать, но мне не понравилось. С баскетболом такая же история. Я даже сбегал с тренировок. А в волейболе с трёх-четырёх лет, в зале с отцом на каждой тренировке был. Помню, что всё время был с волейбольным мячом. Серьёзно же начал заниматься уже в Греции, в академии. Мне было лет 10. Именно в тот момент произошла любовь с волейболом. Тот коннект.

— Значит, волейбол перевесил футбол?

— Футбол мне нравится, люблю смотреть его по телевизору. И с дедушкой мы раньше его всё время обсуждали. Но, видимо, микроб волейбола вселился в меня с маленького возраста (улыбается).

— 4 января исполнилось три года, как не стало твоего дедушки. Все знают его как известного советского футболиста, призёра Олимпийских игр. Для тебя же он просто дедушка. Что можешь рассказать о нём? И какой главный совет он дал тебе?

— Для меня дедушка был кумиром. Он много сделал для меня. Воспитал во мне характер. И в футболе он был созвучен с моим амплуа – «десяткой», через которую строится вся игра. С ним всегда было интересно разговаривать. У него голова работала очень быстро, принимал решения очень быстро. Он и волейбол любил, смотрел все игры. Советы не давал. Но всегда говорил, что работать надо много. «Работай, работай. И всё у тебя получится». Это вот единственный его совет, который лежит у меня в голове. И любовь к тому, что ты делаешь. Если тебе действительно нравится то, чем ты занимаешься, всё обязательно получится.

Дмитрий Филиппов с дедушкой Фото: Из личного архива Дмитрия Филиппова

— В одном из своих интервью, ты сказал, что у тебя есть задумка снять фильм в память о нём.

— Да, есть такая задумка, снять фильм о «Заре», когда они стали чемпионами в 1972 году. Это вообще удивительная история. Мы с близким другом нашей семьи — режиссёром Игорем Ромащенко, который снимал сериал «След», говорили о том, чтобы сделать документальный фильм о футбольном клубе «Заря». Но, к сожалению, буквально на днях Игоря не стало. Это был близкий друг семьи. Его стихи даже на памятнике моего дедушки.

— Какую роль в твоей жизни играет семья?

— Огромную. Потому что я уехал в 16 лет за границу, мне их всегда не хватало. И поэтому в любой момент, когда у меня появлялся шанс, я приезжал. Считаю, что семья должна быть рядом. И в важных решениях, которые принимаются, они должны быть со мной.

— Недавно в России отмечали день студента. Ты закончил Луганский педагогический институт. Это значит, что по завершении карьеры планируешь стать тренером?

— Планирую, да. У меня с 2008 года есть тетради различных тренеров, с кем работал в своё время. Я прошёл через многих итальянских тренеров, таких как Лоренцо Бернарди, Роберто Пьяцца, Мауро Берутто, Флавио Гулинелли. Много тренеров было в моей карьере. И с 18 лет я веду записи в тетрадях.

— Где бы ты хотел работать как тренер? В каком чемпионате?

— В Италии. Потому что эта страна — Мекка волейбола. Для меня это очень интересный чемпионат, где много тактики. И если когда-то возможность представится тренировать, то выберу Италию. Но и от России тоже не откажусь.

— Дима, мы с тобой беседуем в выходной день. Чем занимаешься в свободное от тренировок время?

— Могу посмотреть какой-нибудь фильм. Могу встретиться с Пашей Железняковым и его семьёй, поиграть с их детишками. Куда-нибудь пойти погулять, покушать. На самом деле, выходных не так много, поэтому пытаюсь проводить их с пользой. Люблю русскую баню. Если есть день, то схожу туда.

— Где уже побывал в Нижнем Новгороде?

— Везде. В первые пять-шесть дней. Я вообще любитель везде путешествовать. Путешествия — моё хобби. Даже в Швейцарии говорят, что я в их стране видел больше, чем сами швейцарцы. Если есть возможность куда-то поехать – я поеду (улыбается).