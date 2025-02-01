У Алекно 13 побед подряд! Но получится ли взять Казань?

В 24-м туре мужской Суперлиги нас ждёт зенитовское дерби — Казань против Санкт-Петербурга. Так уж вышло, что к этой игре команды подошли, ещё и возглавляя турнирную таблицу. «Зенит-Казань» безоговорочно первый, команде Алексея Вербова осталось выиграть несколько матчей, чтобы обеспечить себе лидерство и первый посев в плей-офф. Петербуржцы же выдали серию из 13 побед! Сейчас они третьи, но команда Владимира Алекно нацелена как минимум на второе место по итогам первого этапа. Чем же команды могут удивить друг друга?

Казань сбросила оковы?

Матч с московским «Динамо» показал — «Зенит-Казань» на правильном пути. Команда Алексея Вербова после поражений в Кубке Легенд и Кубке России как будто выдохнула, сбросила груз давления и вернулась в свою колею. Яркий волейбол, где многое решает игра в защите, все страхуют друг друга и получают удовольствие. Во многом этому способствовала перезагрузка легионеров. Майке Кристенсону явно пошли на пользу рождественские каникулы, которые он провёл дома. Сэм Деру же вернулся в состав после долгих проблем со здоровьем. И тут же зацементировал общую игру. Сразу и приём стал куда чище, и мячом команда стала дорожить. Работы у казанцев ещё достаточно, но тенденция хорошая.

Сэм Деру Фото: zenit-kazan.com

Если смотреть по поражениям, то «Зенит-Казань» опережает ближайшего преследователя (на сегодня это «Локомотив») на три победы. Представить, что подопечные Вербова проиграют трижды за оставшуюся дистанцию, очень сложно, но победа над конкурентами из Петербурга максимально приблизит действующего чемпиона к победе в регулярке. Из матчей повышенного уровня сложности, по сути, останется одна домашняя игра с «Локомотивом».

Ну и обыграть принципиального соперника, конечно, будет приятно. Тем более дома, при своих болельщиках. На матче с «Динамо» в казанском «Центре волейбола» был аншлаг. Наверняка будет так и на дерби. Пока что в этом сезоне подопечные Вербова справлялись с оппонентом. Но простых встреч не было, клуб из Северной столицы всё время навязывал борьбу. А сейчас. кажется, и вовсе готов выигрывать.

Алекно вывел команду на новый уровень

Команда Владимира Алекно выиграла 13 матчей подряд. Это уже показатель. Во-первых, ни в руководстве клуба, ни сам наставник не стали шарахаться после неудач на старте сезона. Шли своим путём, и сейчас он приносит плоды. Во-вторых, восстановились травмированные. Набрал форму Егор Клюка, потихоньку адаптировался к чемпионату России Марлон Янт. Ну и, конечно, возвращение связующих в строй. Игорь Тисевич и Дмитрий Ковалёв добавили стройности рисунку игры «Зенита». Так что серия побед не случайна.

Если сравнивать петербуржцев с Казанью, то это если не антипод, то близкий к нему рисунок. Команды Алекно традиционно играют в силовой волейбол. Мощные крайние нападающие во главе с Владиславом Бабкевичем, которые готовы забивать поверх блока. Правда, есть в составе у петербуржцев и балансир. Это Женя Гребенников. Лучший либеро мира в каждом матче создаёт команде энное количество доигровок, которое партнёрам остаётся только реализовать.

Женя Гребенников Фото: vczenit.ru

Кто же победит? На бумаге команда Алекно сейчас выглядит ничуть не слабее. В турнирном плане победа в Казани для петербуржцев тоже очень важна, она станет огромной заявкой на второе место в регулярном чемпионате. Ну и с «Зенитом» Алекно казанский клуб ещё не выигрывал. Что бы ни говорил тренер, наверняка желание победить «Зенит-Казань», да ещё в Казани у него огромно. Ведь именно этому клубу наставник отдал огромный пласт своей жизни и карьеры. Так что не пропустите зенитовское дерби!